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Леонид Куравлев: фотографии актера со съемок советских кинофильмов!

Леонид Куравлев: фотографии актера со съемок советских кинофильмов!

Автор:
14 октября 2023 22:04
Метки: СССР   история   кино   фото   
274
27

8 октября исполнилось бы 87 лет Леониду Куравлеву — выдающемуся актеру с невероятным обаянием!

Герои, которых играл в кино Леонид Куравлев, сразу же завоевывали сердца миллионов людей, а фильмы с его участием любят смотреть даже спустя десятилетия.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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5  комментариев
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11k
Света 4 часа назад
А как же эта роль? Она была неожиданна для амплуа Куравлёва и тоже полюбился зрителям этот его образ.
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76k
Viktor 23 минуты назад
Актёр, каких уж не будет!
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4k
Горожанин 4 часа назад
"Леонид Куравлев, Василий Шукшин и Белла Ахмадулина репетируют сцену из фильма «Живет такой парень», 1964 год"
-------------
Ахмадулина ещё не спилась.
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