Леонид Куравлев: фотографии актера со съемок советских кинофильмов!

13.

Слесарь-сантехник Афанасий Борщов — центральная роль в фильмографии артиста. Сегодня уже трудно представить кого-то другого в роли «Афони». А ведь Леонид Куравлев мог и не сыграть эту роль. Известно, что режиссер довольно долго искал актера на главную роль. В числе претендентов были такие актеры: Георгий Бурков, Валерий Золотухин, Николай Караченцов и даже сам Владимир Высоцкий. Однако лучше всех в образ попал именно Леонид Куравлев, которого в итоге и утвердили на роль.