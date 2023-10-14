Леонид Куравлев: фотографии актера со съемок советских кинофильмов!

8 октября исполнилось бы 87 лет Леониду Куравлеву — выдающемуся актеру с невероятным обаянием!
Герои, которых играл в кино Леонид Куравлев, сразу же завоевывали сердца миллионов людей, а фильмы с его участием любят смотреть даже спустя десятилетия.
Интересного вам просмотра!
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Леонид Куравлев, Василий Шукшин и Белла Ахмадулина репетируют сцену из фильма «Живет такой парень», 1964 год
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Леонид Куравлев на съемках кинофильма «Вий», 1967 год
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Сергей Юрский, Леонид Куравлев и Михаил Швейцер на съемках фильма «Золотой теленок», 1968 год
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Леонид Куравлев с режиссером Леонидом Гайдаем на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
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Леонид Куравлев, Леонид Гайдай и Юрий Яковлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
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Юрий Яковлев, Леонид Куравлев и Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
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Юрий Яковлев и Леонид Куравлёв в перерыве между съёмками фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
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Леонид Куравлев, Евгений Леонов и Георгий Данелия на съемках фильма «Афоня» на киностудии «Мосфильм», 1974 год
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Леонид Куравлев в роли Робинзона Крузо на съемках кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 1974 год
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Татьяна Пельтцер, Александр Серый и Леонид Куравлев на съемках фильма «Ты — мне, я — тебе», 1976 год
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Леонид Куравлев, Елена Кищик, Борис Сабуров, Елизавета Никищихина в кинофильме «Шла собака по роялю», 1979 год
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Владимир Высоцкий и Леонид Куравлёв на съёмках телефильма «Место встречи изменить нельзя», 1978 год
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Михаил Кокшенов, Александр Абдулов и Леонид Куравлев на съемках фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985 год
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Георгий Вицин, Леонид Куравлев с режиссером Леонидом Гайдаем на съемках фильма «Опасно для жизни», 1985 год
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Леонид Гайдай, Леонид Куравлев и Татьяна Кравченко на съемках фильма «Опасно для жизни!», 1985 год
Источник:
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Ахмадулина ещё не спилась.
Паскудно лезть в чужую жизнь, у всех бывает...
Просто следите за собой, так верней будет.