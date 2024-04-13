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Пепел Везувия сохранил римскую мозаику возрастом 2000 лет

Пепел Везувия сохранил римскую мозаику возрастом 2000 лет

Автор:
13 апреля 2024 12:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Нептун   Нимфа   везувий   геркуланум   мозаика   раскопки   римская империя   
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На фотографии запечатлена римская мозаика I века н. э. на стене дома в городе Геркулануме, который был погребен под вулканическим пеплом во время извержения Везувия в 79 году.

Это один из немногих древних городов, сохранившихся почти нетронутыми: от разграбления его защитил покрывавший город пепел. Античный мастер изобразил на мозаике бога морей Нептуна и нимфу Амфитриту.


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Метки: Нептун   Нимфа   везувий   геркуланум   мозаика   раскопки   римская империя   
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1002 поста (710 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
32688



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