Пепел Везувия сохранил римскую мозаику возрастом 2000 лет

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На фотографии запечатлена римская мозаика I века н. э. на стене дома в городе Геркулануме, который был погребен под вулканическим пеплом во время извержения Везувия в 79 году.
Это один из немногих древних городов, сохранившихся почти нетронутыми: от разграбления его защитил покрывавший город пепел. Античный мастер изобразил на мозаике бога морей Нептуна и нимфу Амфитриту.
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