Пепел Везувия сохранил римскую мозаику возрастом 2000 лет

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Забытый римский город в Италии найден спустя 1 500 лет

В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора

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