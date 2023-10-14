Труба для знакомства – как в прошлом веке флиртовали посетители ночных клубов

Интересный способ «прилично» знакомиться придумали в 30-х годах прошлого века в берлинских клубах. И именно возможность устроить «приличный флирт», потребовавшая определённых вложений со стороны владельцев клубов, привлекла туда новую публику. А ведь это целая коммуникационная система. Так о чём речь?
А речь о телефонах и пневматических трубках, которые позволяли парам завязать знакомство, не привлекая чужого внимания — так сказать, соблюдая все приличия. Достаточно было рассмотреть симпатичного представителя противоположного пола за одним из столиков и номер этого столика.
Бизнес-идея
Где бы не находился секс в пирамиде потребностей человека, большинству взрослых людей он нужен. Как и просто общение, желание нравится и… да ради много чего ещё женщины знакомятся с мужчинами, а мужчины с женщинами. Особенно когда основные потребности — еда, сон и пр. — удовлетворены. Ну или будут удовлетворены при удачном знакомстве…
Возможно, именно так думали владельцы ночных клубов в Берлине, когда придумали на каждом столике поставить телефон и «портал» пневмопочты. С учётом, что время всё же было такое, что какие-то приличия и условности всё же надо было соблюдать — решение оказалось очень востребованным.
Да и просто решиться подойти и познакомиться тоже не каждый мог, мы же не говорим о публичном доме — речь шла просто о знакомствах, а как там дальше кривая вывезет… В общем, осматривать потенциальных партнёров издалека, выбирая, кто понравится — это удобно.
Реализация идеи "клуба знакомств"
Пионерами такого «интерактивного клуба знакомств» стали два ночных клуба — Resi и Femina. Конечно, в обоих подразумевалось наличие собственного живого шоу с артистами, баров, казино и т. п. Но такими были все клубы, а эти отличались именно возможностью «удалённого флирта» — публика в итоге стала собираться соответствующая.
Так что в этих клубах сложно было попасть на фразу «я не знакомлюсь» — если мужчина или девушка сидят за столиком в одиночестве, скорей всего они пришли именно познакомиться. К слову, девушки, конечно, чаще ждали звонка или записки, но могли знакомиться и сами, позвонив или написав понравившемуся мужчине.
В «Фемине», к примеру, было около 2 тысяч посадочных мест, при этом около 250 столиков со всем необходимым для знакомства — телефоном, красивой «выхлопной трубой» пневмопочты и светящимся над столиком номером. Этот номер являлся контактным — отправлять записку или звонить надо было именно используя эти заветные цифры.
Журналисты того времени, описывая необычные нововведения, называли систему телефонов и пневматических трубок, объединяющую все столики клубов, «большой приманкой». Описывалось это примерно так: «Одинокие люди могут позвонить или отправить записку таким же одиноким женщинам, которые выглядят так, будто им нравится компания».
Похоже на современные сайты знакомств, правда?
Кстати, писала о новшестве не только местная пресса, можно сказать, система получила международное признание — скажем, среди гостей данных клубов всегда было много американцев. А инструкции, которые прилагались к каждому столику с телефоном и пневмопочтой, были доступны на немецком и английском языках – как "языковые версии" интернет-сайтов.
Вполне закономерный вопрос — зачем нужны записки, если есть телефон? Однако это легко понять — люде же не меняются, и сейчас многие предпочтут текстовое сообщение в мессенджере, а не «созвон голосом». Многие девушки — даже в таком заведении, где и так всем всё понятно — стеснялись поднять трубку.
Поэтому на столике всегда лежала специальная бумага для записок — посетителям оставалось только указать, к какому из столиков они хотят отправлять свои послания. Такой вот прототип современного онлайн-дейтинга.
Даже проблемы те же: на сайте знакомств модератор может удались ваше сообщение, в этих ночных клубах - было то же самое.
Скажем, в клубе Resi все записки проверялись специальными женщинами-цензорами. Рассказывают, что «в личку» женщинами поступало много «провокационных» сообщений. Чтоб избавить их от очевидной пошлости или грубости, и нужны были такие цензоры. Иногда им приходилось тяжело — за ночь могла быть переслано не одна тысяча таких записок.
К слову, процветали в клубах — и явно создавали неплохую часть прибыли, вот уж где сходство с современными сайтами знакомств — всякого рода подарки, которые «ухажёры» отправляли понравившимся им девушкам. И это были не красивые открытки, как аналог стикеров, а реальные подарки.
Можно было приобрести и потом отправить через ту же трубку пневматической почты такие вещи, как флакон духов, например.
Считается, что пик популярности нового способа знакомиться пришёлся на 1931 год. Хотя сама идея оставалась актуальной очень долго — американцы рассказывали о том, как знакомились в таких клубах после Второй мировой войны, видимо, в «своей» оккупационной зоне Берлина. В некоторых клубах сама система коммуникаций сохранилась до сих пор, но, судя по всему, уже не используется.
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