Труба для знакомства – как в прошлом веке флиртовали посетители ночных клубов

А речь о телефонах и пневматических трубках, которые позволяли парам завязать знакомство, не привлекая чужого внимания — так сказать, соблюдая все приличия. Достаточно было рассмотреть симпатичного представителя противоположного пола за одним из столиков и номер этого столика.

Бизнес-идея

Где бы не находился секс в пирамиде потребностей человека, большинству взрослых людей он нужен. Как и просто общение, желание нравится и… да ради много чего ещё женщины знакомятся с мужчинами, а мужчины с женщинами. Особенно когда основные потребности — еда, сон и пр. — удовлетворены. Ну или будут удовлетворены при удачном знакомстве…

Возможно, именно так думали владельцы ночных клубов в Берлине, когда придумали на каждом столике поставить телефон и «портал» пневмопочты. С учётом, что время всё же было такое, что какие-то приличия и условности всё же надо было соблюдать — решение оказалось очень востребованным.