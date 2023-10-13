У пары родилась "малышка Халк", напоминающая бодибилдера

Обычная пара из США была в ожидании своего третьего ребёнка. Но что-то пошло не так. Девочка родилась, но с редким недугом.
У Челси и Блейка Милби была обычная семья. У них 2 здоровые девочки. Пара решила завести ещё одного ребёнка
Но на 17 неделе беременности врачи диагностировали у будущей малышки опасное заболевание, вызванное генетическими факторами или дисбалансом в организме мамы. Малышка родилась весом больше 5 кг.
У девочки редкий недуг - лимфангиома. Это состояние характеризуется развитием доброкачественных новообразований в лимфатических сосудах.
Девочку назвали Армания. Но сама мама прозвала её "малышка Халк" из-за сходства с бодибилдерами. Малышка регулярно проходит различные медицинские манипуляции, в том числе и операции, чтобы улучить состояние.
Естественно, семье было тяжело осознать, что их малышка родилась с непростым диагнозом. "Когда я узнала, честно говоря, я был опустошена, у меня словно разбилось сердце. Я не понимала, почему чтак произошло, что не так, ведь у меня уже есть двое здоровых малышей. Я плакала каждый день. Каждый день я спрашивала Бога - почему", — поделилась мать.
Армания, несмотря на свой внешний вид, активная девочка, она любит играть с сёстрами, познаёт мир и хочет поскорее научиться ходить. Сейчас ей 9 месяцев. Впереди большой путь, но родители верят, что их девочка сможет жить нормальной жизнью.
Источник:
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Давайте включим логику:
1) Это США;
2) Влияние Интернета тут запредельное и выше чем где-либо;
3) Люди с изъянами тут в определённом хайпе и популярнее обычных (посмотрите хотя бы какие у них топ-модели в модных журналах и сколько подписоты имеют "особенные" блогеры по сравнению с обычными, поэтому некоторые из "этих" отказываются от пластических операций);
4) Чем популярнее в Интернете, тем богаче.
Будет ли будущее такой малышки беззаботным? Делаем выводы...
Но по моему субъективному мнению, эта девочка обогатит семейство.
Или скажете, что я не прав?
Просто посмотрите ролики ТикТока и скажите, какие из них имеют больше просмотров: те, которые образовательные и интеллектуальные или те, в которых демонстрируется какая-то идиотская и бестолковая дичь?
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Я же не зря указал "некоторые из "этих" отказываются от пластических операций". Просто погуглите про таких "особенных" блогеров и убедитесь, что их уродство - их ОСНОВНОЙ "хлеб" и расставаться с ним они не собираются. А значит им с этим уродством КОМФОРТНЕЕ.
А Вы говорите "не пожелаешь".
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Даже более Вам скажу, что многие СПЕЦИАЛЬНО себя уродуют, чтобы потом создавать контент на своём канале и прокачивать популярность.
Это дико, но это работает.
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Как ни отрицайте, но "лёгкий хлеб" был, есть и будет приоритетом в заработке, сколько бы мне "минусов" ни ставили.
Это истина жизни и от неё не избавиться. Такова натура человека.
Мамаша начала на ней деньги делать... Бог им судья...
Он сознательно заложил процент уродства у новорожденных или сделал это по вине собственого рукожопства?
а проценты риска - это все вероятности, которые могут сработать или могут не сработать.
Реальность реальна? ...
Откуда берется сознание? ...
Что нас ждет после смерти? ...
Существует ли Бог? ...
Существуют ли привидения? ...
Можем ли мы проснуться через 200 лет в будущем? ...
Когда и как сформировалась Луна?
Какого хйя?