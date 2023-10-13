У пары родилась "малышка Халк", напоминающая бодибилдера

Естественно, семье было тяжело осознать, что их малышка родилась с непростым диагнозом. "Когда я узнала, честно говоря, я был опустошена, у меня словно разбилось сердце. Я не понимала, почему чтак произошло, что не так, ведь у меня уже есть двое здоровых малышей. Я плакала каждый день. Каждый день я спрашивала Бога - почему", — поделилась мать.