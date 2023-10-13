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У пары родилась "малышка Халк", напоминающая бодибилдера

У пары родилась "малышка Халк", напоминающая бодибилдера

Автор:
13 октября 2023 19:35
Сообщество : Истории
Метки: заболевание   истории   истории про детей   недуг   ребенок с редким генетическим заболеванием   фото   
2597
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Обычная пара из США была в ожидании своего третьего ребёнка. Но что-то пошло не так. Девочка родилась, но с редким недугом.

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Но на 17 неделе беременности врачи диагностировали у будущей малышки опасное заболевание, вызванное генетическими факторами или дисбалансом в организме мамы. Малышка родилась весом больше 5 кг.

У девочки редкий недуг - лимфангиома. Это состояние характеризуется развитием доброкачественных новообразований в лимфатических сосудах.

Девочку назвали Армания. Но сама мама прозвала её "малышка Халк" из-за сходства с бодибилдерами. Малышка регулярно проходит различные медицинские манипуляции, в том числе и операции, чтобы улучить состояние.

Естественно, семье было тяжело осознать, что их малышка родилась с непростым диагнозом. "Когда я узнала, честно говоря, я был опустошена, у меня словно разбилось сердце. Я не понимала, почему чтак произошло, что не так, ведь у меня уже есть двое здоровых малышей. Я плакала каждый день. Каждый день я спрашивала Бога - почему", — поделилась мать.

Армания, несмотря на свой внешний вид, активная девочка, она любит играть с сёстрами, познаёт мир и хочет поскорее научиться ходить. Сейчас ей 9 месяцев. Впереди большой путь, но родители верят, что их девочка сможет жить нормальной жизнью.

Источник:

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Метки: заболевание   истории   истории про детей   недуг   ребенок с редким генетическим заболеванием   фото   
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15  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
кукурузину нужно направить на диагностику . у нее нездоровая тяга к кунсткамере всяческим уродствам включая интеллектуальные
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1k
Звёздный князь 50 минут назад
Цитата: "...родители верят, что их девочка сможет жить нормальной жизнью."
Давайте включим логику:
1) Это США;
2) Влияние Интернета тут запредельное и выше чем где-либо;
3) Люди с изъянами тут в определённом хайпе и популярнее обычных (посмотрите хотя бы какие у них топ-модели в модных журналах и сколько подписоты имеют "особенные" блогеры по сравнению с обычными, поэтому некоторые из "этих" отказываются от пластических операций);
4) Чем популярнее в Интернете, тем богаче.
Будет ли будущее такой малышки беззаботным? Делаем выводы...
Но по моему субъективному мнению, эта девочка обогатит семейство.
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99
zu4ara 52 минуты назад
Жаль, этот ребёнок скорее всего долго не проживёт...
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9k
Trenzel2003 Час назад
Вот что бывает если использовать не сертифицированные презервативы от Мишелен. Мало что рвутся, так еще и генетику портят.
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99
zu4ara Час назад
"Но сама мама прозвала её "малышка Халк""
Мамаша начала на ней деньги делать... Бог им судья...
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121k
parallax 2 часа назад
Вопрос верунам. Если Бог совершенен, то почему он создал несовершенного человека?
Он сознательно заложил процент уродства у новорожденных или сделал это по вине собственого рукожопства?
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99
zu4ara parallax 57 минут назад
10 важных вопросов, на которые у науки нет ответов (Оказывается, жизнь зародилась не в океане)
Реальность реальна? ...
Откуда берется сознание? ...
Что нас ждет после смерти? ...
Существует ли Бог? ...
Существуют ли привидения? ...
Можем ли мы проснуться через 200 лет в будущем? ...
Когда и как сформировалась Луна?
Какого хйя?
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3k
Yus 2 часа назад
Не знаю насчет Халка, но глядя на это, гравюры Дюрера вспоминаются.
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6k
Трям 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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