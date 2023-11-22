Задиристые выдры достают крокодила

Мужчина, который является защитником дикой природы, вот уже 10 лет наблюдает за животными Сингапура. Основываясь на своём опыте, он добавил, что выдры если и рисковали в данной ситуации, то не так сильно, как это может показаться. Эти зверьки куда быстрее крокодила и обладают лучшей реакцией, так что они прекрасно умеют уворачиваться от мощных челюстей недруга.