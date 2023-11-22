Задиристые выдры достают крокодила

Один из любителей дикой природы запечатлел неравное противостояние между крокодилом и выдрами. Выдры атаковали крокодила и кусали его за обрубок хвоста.
Неизвестно, чем этот крокодил так насолил выдрам, но задиристые животные явно решили довести чешуйчатого бедолагу до белого каления.
Удивительную сценку запечатлел Бернард Си, который посетил водно-болотный заповедник Сунгей-Булох (Сингапур). Он с удивлением наблюдал за тем, как мелкие хулиганы нападают на крокодила и даже отваживаются кусать его за обрубок хвоста.Впрочем, Бернард считает, что инвалидность крокодила не связана с травмой. Скорей всего, он вылупился из яйца с деформированным хвостом.
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Мужчина, который является защитником дикой природы, вот уже 10 лет наблюдает за животными Сингапура. Основываясь на своём опыте, он добавил, что выдры если и рисковали в данной ситуации, то не так сильно, как это может показаться. Эти зверьки куда быстрее крокодила и обладают лучшей реакцией, так что они прекрасно умеют уворачиваться от мощных челюстей недруга.
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