Смотритель пытался разнять разъяренных бегемотов и попал под раздачу

Посетители зоопарка Чанша в китайской провинции Хунань запечатлели нападение бегемота на смотрителя. Мужчина зашел в крытый вольер, чтобы покормить животных. В этот момент один из гигантов атаковал другого. Началась потасовка. Спасаясь от смертельной опасности, мужчина бросился бежать, но поскользнулся.
В спешке смотритель зоопарка упал, бегемот бросился за ним. Животное угрожающе раскрыло пасть над мужчиной, а тот выставил руки. На секунду голодный гигант отвлекся, и работнику удалось вооружиться палкой. К счастью, никто из участников конфликта не пострадал.
Стычка произошла в воскресенье, 24 сентября. В данный момент руководство зоопарка выясняет, что стало причиной агрессии животных.
"Сотрудники проинструктированы о том, когда можно входить в вольеры к животным. Они должны соблюдать особую осторожность и избегать ситуаций, когда самцы находятся в состоянии борьбы или у самок течка", - прокомментировали представители учреждения.
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Нападения бегемотов на людей редки, но могут быть смертельно опасны. Это очень территориальные животные, и они нападают, если чувствуют угрозу.
В прошлом месяце бегемот убил начальника отдела по расследованию экологических преступлений. Кобус Де Вет был атакован животным во время отдыха в Национальном парке Крюгера в Южной Африке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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