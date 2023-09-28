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Смотритель пытался разнять разъяренных бегемотов и попал под раздачу

Смотритель пытался разнять разъяренных бегемотов и попал под раздачу

Автор:
28 сентября 2023 10:23
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Чанша   бегемот   зоопарк   нападение   смотритель   
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Посетители зоопарка Чанша в китайской провинции Хунань запечатлели нападение бегемота на смотрителя. Мужчина зашел в крытый вольер, чтобы покормить животных. В этот момент один из гигантов атаковал другого. Началась потасовка. Спасаясь от смертельной опасности, мужчина бросился бежать, но поскользнулся.

В спешке смотритель зоопарка упал, бегемот бросился за ним. Животное угрожающе раскрыло пасть над мужчиной, а тот выставил руки. На секунду голодный гигант отвлекся, и работнику удалось вооружиться палкой. К счастью, никто из участников конфликта не пострадал.

Стычка произошла в воскресенье, 24 сентября. В данный момент руководство зоопарка выясняет, что стало причиной агрессии животных.

"Сотрудники проинструктированы о том, когда можно входить в вольеры к животным. Они должны соблюдать особую осторожность и избегать ситуаций, когда самцы находятся в состоянии борьбы или у самок течка", - прокомментировали представители учреждения.

Нападения бегемотов на людей редки, но могут быть смертельно опасны. Это очень территориальные животные, и они нападают, если чувствуют угрозу.

В прошлом месяце бегемот убил начальника отдела по расследованию экологических преступлений. Кобус Де Вет был атакован животным во время отдыха в Национальном парке Крюгера в Южной Африке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Чанша   бегемот   зоопарк   нападение   смотритель   
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4  комментария
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DVPET 36 минут назад
У бегемота плохое зрение, но при его весе это не его проблемы...
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Andrzej 5 минут назад
многие считают бегемотов добродушными толстяками, на деле же это злобные и агрессивные животные
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27k
Matrosskin 16 минут назад
"Нападения бегемотов на людей редки" - да щаааз. Одно из самых опасных животных по количеству убитых людей, порядка 500 человек в год убивают. Фишка в том, что они на вид особо не лезут и появляются когда ты уже зашёл на их территорию. А сбежать уже не получится - эта хрень бегает со скоростью до 30-35 км/час.
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5k
Евгений Д 19 минут назад
Несказанно повезло человеку.
Эти "милые" толстокожие бегемотики убивают много людишек в странах где они сосуществуют с людьми
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