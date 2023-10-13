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В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола

В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола

Автор:
13 октября 2023 10:54
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Северная Корея   интересно   кока-кола   люди   презерватив   фото   
3086
7

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и рассказал о запрете презервативов в стране.

Забавная страна со странными некоторыми правилами. Которые выглядят, как отрицание чего-то существующего вопреки здравому смыслу.

Идеально соответствуя фразу «5опа есть, а слова нет».

Ну а чтобы не было никаких сомнений, что какие-то вещи существуют, можно их просто запретить. Так в Северной Корее запрещены некоторые самые обычные и совершенно привычные нами вещи. Которые являются частью нашей жизни и быта, и без некоторых из которых даже сложно представить, как можно обходиться и чем они помешали запрещающим.

Например, в КНДР запрещены презервативы.

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Причине совершенно идиотская, если задуматься: это непристойный предмет. То есть тот факт, что функционально он сделан для сами понимаете чего, то это плохо-стыдно-запретно.

Страшно представить, под каким ударом в стране находятся простыни. Ведь на них занимаются всеми этими непристойностями. Тоже могут запретить.

В результате, в стране, где довольно сложно ставить на ноги каждого лишнего ребенка, нет простейшего средства для контроля этого процесса.

Видимо, государство здесь следует логике: если не для ребенка, то нечего и тратить время и силы. Занимайтесь работой и полезным для страны.

Точно так же запрещен и обычные женские тампоны.

Причина примерно та же: непристойный предмет, придуманный разнузданным Западом против естественности женщины.

В итоге в северокорейских магазинах и аптеках не купить ни того, ни другого. И подарок этих важных для жизни человека средств будет очень желанным и адресат подарка будет вам очень благодарен.

Кроме того официально запрещена Кока-Кола. Не продукция концерна, а только конкретный напиток. Власти считают Кока-Колу одним из символов американской армии, которую считается виновницей раздела Кореи на две части, а также множества проблем в стране, прошлых и нынешних.

Пепси, китайские и европейские газировки, а также другую продукцию концерна Coca Cola, как Спрайт, Фанта и т.д. продаются совершенно легально.

Еще в стране запрещены синие джинсы. Черный, серые, любых других цветов носить джинсы можно, и синие и голубые — нет.

И снова виноваты проклятые американцы, символом жизни которых считаются синие джинсы.

Иностранцев, кстати, при покупке тура предупреждают о запрете носить джинсы и не надевать их во время нахождения в КНДР. Разумеется, не все строго следуют этой рекомендации, ареста за такое страшное нарушение не будет.

Но гид, скорее всего, попросит переодеться.

Еще из запретов привычных нам вещей:

— интернет

— социальные сети

— продукция 18+

— старые газеты (чтобы люди не могли сравнивать обещания и сказанное руководителями страны через время)

То есть газеты нельзя хранить и простые люди их не покупают.

Чтобы у них не было такой потребности, ежедневные газеты вывешивают для всеобщего чтения в публичных местах.

Запрещены также иностранные газеты, журналы и вообще любая литература, отпечатанная за границей.

Источник:

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Метки: Жизнь   Северная Корея   интересно   кока-кола   люди   презерватив   фото   
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39  комментариев
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1k
Стас Старицкий 49 минут назад
И что? В той же Латвии под запретом около 23 тысяч сайтов, ТВ каналов и радиостанций за просмотр и прослушивание которых огромный штраф и уголовная ответственность. Кстати, такая же, как и за противоречащее официальной точки зрения высказывание.
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−7
барометр 15 минут назад
а вот У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак пут леризма!
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−7
барометр 15 минут назад
какие же они ипанутые .
рашка догоняет ...
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48k
Aleksandr 17 минут назад
Эстония:
Оппозиционных телеканалов-0
Оппозиционной прессы-0
Блокировка российских сайтов и телеканалов.
Запрет на ношение любых символов, связанных с СССР
Презервативы и тампоны разрешены...и даже сидят в парламенте...
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32k
Ashabad 45 минут назад
Про КНДР пишут массу всяких глупостей, как например в этом посте. Потому что, во-первых, мало кто может проверить реальность написанного. А во-вторых, КНДР - это одна из немногих стран, которые могу нанести ядерный удар по США.
Про Гамбию таких глупостей, как в этом посте, не пишут. Она просто никому не интересна, а там, возможно, реально ужас и треш.
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304
deadDEVIL Ashabad 11 минут назад
На ютубе есть 2 или 3 видео о поездке в Северную Корею одного из наших журналистов. Интересно посмотреть!
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−23
барометр Час назад
скоро и в пут лерстане ...
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3k
Едондер пуп Час назад
5опа - нет такого слова! Есть слово "жопа".
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28k
Lehoia 2 часа назад
А самое забавное и в тот же момент печальное, что начиналось там это все с мелочей, и с попустительства народа. Надеюсь аналогия понятна.
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113
Феличита 2 часа назад
кроме презерватива, остальное всё вредно для здоровья
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113
Феличита pynh 59 минут назад
upd.: с джинсами согласен, наверно перебор
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4k
Александр 2 часа назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"И подарок этих важных для жизни человека средств будет очень желанным и адресат подарка будет вам очень благодарен."(с)
Ага! Так и поверили! Адресат будет немедленно расстрелян из зенитки.
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