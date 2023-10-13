В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола

Причине совершенно идиотская, если задуматься: это непристойный предмет. То есть тот факт, что функционально он сделан для сами понимаете чего, то это плохо-стыдно-запретно.

Страшно представить, под каким ударом в стране находятся простыни. Ведь на них занимаются всеми этими непристойностями. Тоже могут запретить.

В результате, в стране, где довольно сложно ставить на ноги каждого лишнего ребенка, нет простейшего средства для контроля этого процесса.

Видимо, государство здесь следует логике: если не для ребенка, то нечего и тратить время и силы. Занимайтесь работой и полезным для страны.

Точно так же запрещен и обычные женские тампоны.