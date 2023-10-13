В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и рассказал о запрете презервативов в стране.
Забавная страна со странными некоторыми правилами. Которые выглядят, как отрицание чего-то существующего вопреки здравому смыслу.
Идеально соответствуя фразу «5опа есть, а слова нет».
Ну а чтобы не было никаких сомнений, что какие-то вещи существуют, можно их просто запретить. Так в Северной Корее запрещены некоторые самые обычные и совершенно привычные нами вещи. Которые являются частью нашей жизни и быта, и без некоторых из которых даже сложно представить, как можно обходиться и чем они помешали запрещающим.
Например, в КНДР запрещены презервативы.
Причине совершенно идиотская, если задуматься: это непристойный предмет. То есть тот факт, что функционально он сделан для сами понимаете чего, то это плохо-стыдно-запретно.
Страшно представить, под каким ударом в стране находятся простыни. Ведь на них занимаются всеми этими непристойностями. Тоже могут запретить.
В результате, в стране, где довольно сложно ставить на ноги каждого лишнего ребенка, нет простейшего средства для контроля этого процесса.
Видимо, государство здесь следует логике: если не для ребенка, то нечего и тратить время и силы. Занимайтесь работой и полезным для страны.
Точно так же запрещен и обычные женские тампоны.
Причина примерно та же: непристойный предмет, придуманный разнузданным Западом против естественности женщины.
В итоге в северокорейских магазинах и аптеках не купить ни того, ни другого. И подарок этих важных для жизни человека средств будет очень желанным и адресат подарка будет вам очень благодарен.
Кроме того официально запрещена Кока-Кола. Не продукция концерна, а только конкретный напиток. Власти считают Кока-Колу одним из символов американской армии, которую считается виновницей раздела Кореи на две части, а также множества проблем в стране, прошлых и нынешних.
Пепси, китайские и европейские газировки, а также другую продукцию концерна Coca Cola, как Спрайт, Фанта и т.д. продаются совершенно легально.
Еще в стране запрещены синие джинсы. Черный, серые, любых других цветов носить джинсы можно, и синие и голубые — нет.
И снова виноваты проклятые американцы, символом жизни которых считаются синие джинсы.
Иностранцев, кстати, при покупке тура предупреждают о запрете носить джинсы и не надевать их во время нахождения в КНДР. Разумеется, не все строго следуют этой рекомендации, ареста за такое страшное нарушение не будет.
Но гид, скорее всего, попросит переодеться.
Еще из запретов привычных нам вещей:
— интернет
— социальные сети
— продукция 18+
— старые газеты (чтобы люди не могли сравнивать обещания и сказанное руководителями страны через время)
То есть газеты нельзя хранить и простые люди их не покупают.
Чтобы у них не было такой потребности, ежедневные газеты вывешивают для всеобщего чтения в публичных местах.
Запрещены также иностранные газеты, журналы и вообще любая литература, отпечатанная за границей.
Источник:
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Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак пут леризма!
Оппозиционных телеканалов-0
Оппозиционной прессы-0
Блокировка российских сайтов и телеканалов.
Запрет на ношение любых символов, связанных с СССР
Презервативы и тампоны разрешены...и даже сидят в парламенте...
Про Гамбию таких глупостей, как в этом посте, не пишут. Она просто никому не интересна, а там, возможно, реально ужас и треш.
"Забавная страна со странными некоторыми правилами. Которые выглядят, как отрицание чего-то существующего вопреки здравому смыслу."
Что такое "здравый смысл"? Кого не посмотри, все знают о здравом смысле, куда ни глянь, кругом одни долбо..бы.
Отрицание чего-то существующего. А как же запрет на смерть в определённом регионе в Норвегии?
А как же чёрно-3,14дорская зерня в Америке, которая поэротиворечит здравому смыслу? А как же очереди за Айфоном? А как же Россия нещадно бомбит мирных жителей, а Израиль защищается? Тоже здравый смысл? А взорвать газопровод и обвинить в повышении цен поставщика? А девочку двенадцатилет отдать замуж, потому что это традиция? Тоже здравый смысл? А сосать за телефон или другую вещь? По всему миру во всех народах столько "здравого смысла" можно найти, что запрет на кондомы покажется игрушкой.
А писать комментарий в надежде, что подобные авторы ради лайков перестанут быть обычной желтухой, похоже на здравый смысл?
Ага! Так и поверили! Адресат будет немедленно расстрелян из зенитки.