Рыбы с колючками: занимательные факты о ершах

Пищу он предпочитает искать на дне, хотя порой охотится и у поверхности воды. При поисках добычи в темноте или мутной воде ерш полагается на хорошие обоняние и слух. Кроме того, хорошо ориентироваться во время поиска добычи ершу помогает развитая латеральная линия, проходящая вдоль тела.

Однако даже у таких прожорливых рыб иногда ухудшается аппетит. Случается это во время нереста или зимой. Тем не менее, даже лютый холод не заставляет ерша полностью отказаться от еды.

Гибридное потомство

Половой зрелости ерши обычно достигают примерно в 2-3 года, а живущие в более теплых водоемах особи способны к размножению уже в годовалом возрасте. В середине весны ерши сбиваются в крупные стаи и идут на нерест. Самки мечут икру в разных частях водоема, после чего икринки прикрепляются к корягам, камням, водным растениям. Подсчитано, что одна самка обыкновенного ерша способна отметать до 200 тысяч икринок в год. Личинки появляются через 5-14 дней в зависимости от температуры воды. Поначалу они питаются мелкими беспозвоночными, а по мере роста переходят на более крупную добычу.