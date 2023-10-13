Рыбы с колючками: занимательные факты о ершах

Рыбакам, мечтающим о крупном улове, на удочку часто попадаются мелкие колючие рыбешки — ерши. Особым почетом и уважением они не пользуются, что вполне понятно: рыба эта не слишком велика, гастрономической ценности не представляет, да и к тому же колется. Впрочем, это вовсе не значит, что ерши совсем уж бесполезны и неинтересны
ЗООСПРАВКА
Ерши (Gymnocephalus)
Класс — лучепёрые рыбы
Отряд — окунеобразные
Семейство — окуневые
- Род ершей относится к семейству окуневых и насчитывает пять видов, которые обитают в прохладных пресных водах Европы и России. Известны случаи успешной акклиматизации обыкновенных ершей в озерах Шотландии, Италии, США и Канады, где эти рыбы вытесняют местных конкурентов и создают проблемы для сложившихся экосистем.
- На территории России встречаются два вида ершей: обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernua) и донской ерш (Gymnocephalus acerinus).
Подводный еж
Внешне ерши похожи на своих близких родственников — окуней, однако имеют ряд особенностей, по которым их легко узнать. Тело у всех ершей сжатое с боков. Оно имеет зеленоватый оттенок и покрыто пятнами и густой слизью. Глаза крупные, выпученные, челюсти вооружены щетинистыми зубами. Плавники и жабры снабжены острыми шипами, которые служат оборонительным оружием против хищников. В случае опасности ерш расправляет их, взъерошивается — отсюда и пошло его название.
Как правило, в длину взрослые особи большинства видов ершей вырастают до 10-13 сантиметров, хотя некоторые ерши могут достигать в длину более 20 сантиметров. А вот среди полосатых ершей, которые водятся в бассейне Дуная, встречаются почти 30-сантиметровые особи весом около 250 граммов, в некоторых источниках даже встречаются упоминания и о более крупных и упитанных полосатых ершах.
Грозный охотник
Несмотря на свои скромные размеры, ерш — прожорливый и ловкий хищник. Его жертвами становятся мальки других рыб, пиявки, личинки насекомых. С удовольствием он поедает икру. В случае голода может пополнить рацион растительной пищей. Желудок у него легко растягивается, процесс пищеварения происходит быстрее, чем у многих рыб. Именно поэтому ерш способен съесть в полтора раза больше окуня сопоставимых с ним размеров.
Пищу он предпочитает искать на дне, хотя порой охотится и у поверхности воды. При поисках добычи в темноте или мутной воде ерш полагается на хорошие обоняние и слух. Кроме того, хорошо ориентироваться во время поиска добычи ершу помогает развитая латеральная линия, проходящая вдоль тела.
Однако даже у таких прожорливых рыб иногда ухудшается аппетит. Случается это во время нереста или зимой. Тем не менее, даже лютый холод не заставляет ерша полностью отказаться от еды.
Гибридное потомство
Половой зрелости ерши обычно достигают примерно в 2-3 года, а живущие в более теплых водоемах особи способны к размножению уже в годовалом возрасте. В середине весны ерши сбиваются в крупные стаи и идут на нерест. Самки мечут икру в разных частях водоема, после чего икринки прикрепляются к корягам, камням, водным растениям. Подсчитано, что одна самка обыкновенного ерша способна отметать до 200 тысяч икринок в год. Личинки появляются через 5-14 дней в зависимости от температуры воды. Поначалу они питаются мелкими беспозвоночными, а по мере роста переходят на более крупную добычу.
Примечательно, что ерши могут скрещиваться с окунями. Получившиеся гибриды имеют черты обоих видов, более выносливы и устойчивы к загрязнению окружающей среды, чем их родители. Гибридные самцы не могут принести потомства, чего не скажешь о самках.
Рыбакам на заметку
Некоторые рыбаки не воспринимают ершей всерьез. Кое-кто даже верит: поймал ерша — другой рыбы не видать. Практика, однако, свидетельствует об обратном. Ерш сопровождает стаи более крупных рыб вроде лещей, и хорошо ловится вместе с ними на обычную поплавочную удочку или зимнюю «подергушку». Пойманных ершей затем используют в качестве наживки для ловли щук, сомов или налимов. Опытные рыбаки говорят, что перед тем как насадить ерша на крючок, желательно отрезать ему колючий спинной плавник.
Ерш годится не только для наживки. Из него получается отличная уха — многие гурманы высоко ценят бульон из ершей. Вяленых же ершей часто употребляют как пивную закуску. Пусть эти колючие рыбы и не относятся к промысловым, свою пользу человеку они тоже приносят!
Источник:
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-И его чистить нельзя, ерша, как есть, сопливого надо варить. Сварил - долой и туда - стерлядь...
(С) Толстой А. Н.
" Пётр Первый"
Только даже ради их вкуснейшей икры стоит этим заниматься!)
И стоит лишь раз попробовать - никогда больше не оставите ерша у лунки!
взять, и бережно держа,
напихать в него иголок, -
Вы получите ежа.
Если этого ежа,
нос заткнув, чтоб не дышал,
Где поглубже, сбросить в речку –
Вы получите ерша.
Если этого ерша,
головой в тисках зажав,
посильней тянуть за хвост, то –
Вы получите ужа.
Если этого ужа,
приготовив два ножа…
Впрочем, он, наверно, сдохнет.
Но идея хороша!..