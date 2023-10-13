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Работник магазина угрожал покупателю ножом

Работник магазина угрожал покупателю ножом

Автор:
13 октября 2023 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Пятёрочка   Угрозы   конфликт   нож   
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В Москве администратор магазина "Пятёрочка" вступил в конфликт с одним из покупателей. В ходе словесной перепалки он достал нож и поднёс его к оппоненту. После кратковременных запугиваний работник нелепо уронил холодное оружие.

По информации Mash, инцидент произошёл в магазине района Зябликово 10 октября. После баловства с колюще-режущим конфликт перетёк в слепую зону, где нет камер. Уже там 35-летний Денис ещё и плюнул в оппонента. При этом общается так он не только с покупателями, но и с подчинёнными. Руководство сети на ситуацию пока никак не отреагировало.

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Метки: Видео   Москва   Пятёрочка   Угрозы   конфликт   нож   
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8  комментариев
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875k
А.Берестенко Час назад
- А че он пакет брать не хотел?!
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8k
Лещ 8 минут назад
Так покупатель Мага бородатаый, так что продавец всё правильно сделал.
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10k
МихА 12 минут назад
Развелось блин придурков с ножами...
Интересно что он ему говорил когда нож достал))
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2k
Seryi_spb 13 минут назад
Всегда рядом!
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10k
SuperTroll 39 минут назад
Неее секундочку, секундочку. Покупашка там тоже, как говорится "ставлю на черное", просто чел играл на опережение и первым достал свой нож. Это маркетинг для горячих, дэрзких они же по другому не понимают
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
ну судя по тому что у Пятерочки стать директором или администратором проще чем два пальца об асфальт испачкать то и на должности эти попадают быдлоганы которые даже разговаривать то не умеют нормально не то что контролировать свое поведение.
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390
Михаил Александр Ломовицкий Полчаса назад
Так там должность директора так, номинальная... или свои для денег\стажа, или левый подставной...
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