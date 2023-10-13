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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
13 октября 2023 07:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
864
27
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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10  комментариев
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
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Мир сошёл с ума, но ведь это правда отличный нос!
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mosazer 5 минут назад
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в лаваш заворачивает?
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17k
banzai7 13 минут назад
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Я теперь, когда грибы вижу, думаю о том, что за их сбор могут срок впаять.
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17k
Мистер Фикс 22 минуты назад
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Я коротаю время
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17k
Мистер Фикс 23 минуты назад
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Интернет сейчас - ложка меда в бочке говна
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3k
Trilik 39 минут назад
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Наверное "сварщица", "зайцев наловила"... Технику безопасности надо соблюдать...
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27k
Егор 54 минуты назад
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3k
lekha-fil Час назад
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Зае*б*а*ли своими кабачками.
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8k
Фельдъегерь Час назад
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разбавить цензурой нельзя
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АРОН
Всю жизнь работаю врачом
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