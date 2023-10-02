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От рояля до скейтборда: полки, созданные из... всего

От рояля до скейтборда: полки, созданные из... всего

Автор:
02 октября 2023 17:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   мебель   подборка   полки   
1190
21

Если вам не нравятся традиционные полочки, изготовленные из ДСП, то предлагаю вам нестандартные варианты полок под самые разные нужды. Есть полочки для мастерской и гаража, домашней библиотеки и коллекций машинок. Уверен, в посте найдётся полочка, которая понравится и вам.

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   мебель   подборка   полки   
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3  комментария
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1k
Victor Час назад
главное фантазия и руки
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7k
Нестерин Сергей 18 минут назад
Годно.
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Бернгард Кёне

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