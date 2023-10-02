От рояля до скейтборда: полки, созданные из... всего

1190
21
Если вам не нравятся традиционные полочки, изготовленные из ДСП, то предлагаю вам нестандартные варианты полок под самые разные нужды. Есть полочки для мастерской и гаража, домашней библиотеки и коллекций машинок. Уверен, в посте найдётся полочка, которая понравится и вам.
×
×
2. Когда полочку сделали под определённые книги. Главное — запомнить, в каком порядке они должны стоять
Источник:
Ссылки по теме:
- Страдания по денюжкам: приключения [недо]содержанок
- Чем больше родственников, тем хуже для психического здоровья
- Слишком рогатый пост: всё об изменах
- Упоролись и даже не стесняются этого: всё о котах на Авито
- Кто же так бьёт? Футбольных страданий пост
Новости партнёров
реклама