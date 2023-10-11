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Двое из ларца: когда близнецы умеют воспользоваться ситуацией

Двое из ларца: когда близнецы умеют воспользоваться ситуацией

Автор:
11 октября 2023 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   близнецы   братья   подборка   сестры   
1633
17

Подборка странных ситуаций, в которые могли попасть только близнецы... Или их родители... Или их знакомые... Или коллеги... Ну, блин...

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Метки: Прикол   Юмор   близнецы   братья   подборка   сестры   
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3  комментария
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35k
Андрей Иванов Час назад
Сергей, строго говоря, у тебя не близнец, а двойняшка.
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4k
5010_BIRD Полчаса назад
Я надеюсь что второго Антей.
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48k
Максим Т. Час назад
Комментарий к фото
- Одна жила на Киевской, а длугая - на Киевской!
- На одной улице, получается?!
- Как ыаз на ыазных: Одна - на Киевской, а втойая - на Киевской!
- На Кировской. Он просто букву «Р» не выговаривает.
- Да, я букву «Л» не выговаливаю.
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