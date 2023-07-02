Разработчики признались, что полоска загрузки в играх в большинстве случаев фейковая

Игровые разработчики специально заставляют полоски двигаться рывками и с паузами, так как плавная загрузка выглядит неубедительно.
Обсуждение полосок загрузки в играх началось после твита комика Аласдера Беккета-Кинга. Он в шутку предложил игровым разработчикам сделать так, чтобы эти полоски двигались с равномерной скоростью и таким образом отражали, сколько именно займёт процесс загрузки.
В ответ на это ряд разработчиков рассказали, что полоска загрузки в играх почти всегда фейковая.
"Забавный факт: игроки не верят равномерному движению полоски загрузки. Регулярные рывки и паузы кажутся более правдоподобными. Я работал над играми, в которых мы искусственно имитировали этот эффект. Геймдизайн зачастую начинается ещё до самой игры".
Майк Бителл, геймдиректор John Wick Hex и TRON: Identity
"Вы можете подумать, что Майк шутит, но нет. Я работал над играми, в которых мы тоже делали фейковые полоски загрузки и даже растягивали загрузку. Не помню, чтобы программировал хотя бы одну корректную полоску".
Рами Исмаил, сооснователь Vlambeer
"Я ни разу не работал над игрой, в которой полоска загрузки не была бы фейковой. Корректный индикатор вызывает тревогу. Может быть, поэтому мы так не любим экраны загрузки и стремимся к бесшовному стримингу ассетов или, если вмешивается суровая реальность разработки, просто добавляем иконку, которая вращается".
Рауль Рубио Мунарриз, основатель MercurySteam и Tequila Works
"Когда я работал над полоской загрузки для карт в Age of Empires, я по сути писал в коде: «А теперь дойди до 20%»".
Грег Стрит, бывший геймдизайнер World of Warcraft и продюсер MMO от Riot Games.
А некоторые разработчики и вовсе добавляют загрузочный экран даже тогда, когда игра в этом не нуждается.
"Мы буквально добавили загрузочный экран и пятисекундную паузу, потому что нам был нужен переход. Несмотря на то, что игра загружает уровень моментально и этот экран технически не нужен".
Владимир Богданич, геймдиректор в Under the Stairs
Теперь многие разработчики стараются полностью уходить от загрузочных экранов, опираясь на возможности SSD. Однако это не всегда возможно, и поэтому в играх вроде Starfield загрузка ещё встречается — правда, чаще с иконкой, а не полоской.
Источник:
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Практически только "файл даунлауд" реальна.
Сарказм, канеш