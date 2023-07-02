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Разработчики признались, что полоска загрузки в играх в большинстве случаев фейковая

Разработчики признались, что полоска загрузки в играх в большинстве случаев фейковая

Автор:
02 июля 2023 11:45
Сообщество : Игромир
Метки: геймер   загрузка   игры   интересно   полоска   факты   
1088
5

Игровые разработчики специально заставляют полоски двигаться рывками и с паузами, так как плавная загрузка выглядит неубедительно.

Обсуждение полосок загрузки в играх началось после твита комика Аласдера Беккета-Кинга. Он в шутку предложил игровым разработчикам сделать так, чтобы эти полоски двигались с равномерной скоростью и таким образом отражали, сколько именно займёт процесс загрузки.

В ответ на это ряд разработчиков рассказали, что полоска загрузки в играх почти всегда фейковая.

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"Забавный факт: игроки не верят равномерному движению полоски загрузки. Регулярные рывки и паузы кажутся более правдоподобными. Я работал над играми, в которых мы искусственно имитировали этот эффект. Геймдизайн зачастую начинается ещё до самой игры".
Майк Бителл, геймдиректор John Wick Hex и TRON: Identity

"Вы можете подумать, что Майк шутит, но нет. Я работал над играми, в которых мы тоже делали фейковые полоски загрузки и даже растягивали загрузку. Не помню, чтобы программировал хотя бы одну корректную полоску".
Рами Исмаил, сооснователь Vlambeer

"Я ни разу не работал над игрой, в которой полоска загрузки не была бы фейковой. Корректный индикатор вызывает тревогу. Может быть, поэтому мы так не любим экраны загрузки и стремимся к бесшовному стримингу ассетов или, если вмешивается суровая реальность разработки, просто добавляем иконку, которая вращается".
Рауль Рубио Мунарриз, основатель MercurySteam и Tequila Works


"Когда я работал над полоской загрузки для карт в Age of Empires, я по сути писал в коде: «А теперь дойди до 20%»".
Грег Стрит, бывший геймдизайнер World of Warcraft и продюсер MMO от Riot Games.

А некоторые разработчики и вовсе добавляют загрузочный экран даже тогда, когда игра в этом не нуждается.


"Мы буквально добавили загрузочный экран и пятисекундную паузу, потому что нам был нужен переход. Несмотря на то, что игра загружает уровень моментально и этот экран технически не нужен".
Владимир Богданич, геймдиректор в Under the Stairs

Теперь многие разработчики стараются полностью уходить от загрузочных экранов, опираясь на возможности SSD. Однако это не всегда возможно, и поэтому в играх вроде Starfield загрузка ещё встречается — правда, чаще с иконкой, а не полоской.

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Метки: геймер   загрузка   игры   интересно   полоска   факты   
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4  комментария
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10k
au3 14 минут назад
Сделать реальную - это в большинстве случаев загрузить все, что б выяснить сколько надо грузить. Вот и делают фейковую. Ровно как и в куче других случаев, когда неизвестно сколько сервер будет выполнять запрос.
Практически только "файл даунлауд" реальна.
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16k
Alex 43 минуты назад
Разработчики признались, что полоска загрузки в играх в большинстве случаев фейковаяПосмотреть
Разработчики признались, что полоска загрузки в играх в большинстве случаев фейковая
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30k
Владимир 54 минуты назад
Мы всё время жили во лжи.
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391
Dsident 59 минут назад
Я тоже своего рода программизд, и точно могу сказать - кривизну рук ещё и не так оправдывали


Сарказм, канеш
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