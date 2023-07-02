Разработчики признались, что полоска загрузки в играх в большинстве случаев фейковая

Обсуждение полосок загрузки в играх началось после твита комика Аласдера Беккета-Кинга. Он в шутку предложил игровым разработчикам сделать так, чтобы эти полоски двигались с равномерной скоростью и таким образом отражали, сколько именно займёт процесс загрузки.

В ответ на это ряд разработчиков рассказали, что полоска загрузки в играх почти всегда фейковая.