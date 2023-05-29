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Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем

Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем

Автор:
29 мая 2023 17:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   подборка   работа   трудовые отношения   трудоустройство   
2425
17
Конечная цель любого юридического лица — это получение прибыли. И если это некоммерческая организация, то целью всё равно будет прибыль, хотя всем будут говорить, что это не так. И если нужно заставить работать людей по 70 часов в неделю, то люди будут работать столько. Забавная подборка о незабавных отношениях.
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Метки: Прикол   Юмор   подборка   работа   трудовые отношения   трудоустройство   
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2  комментария
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8k
mbr Полчаса назад
Главная "прелесть" ублюдочного капитализма:
Не платить денег за работу тем, кто должен потом покупать твою продукцию, т.к. всё должно уходить в прибыль.

С одной стороны нужно нагружать работника по пределу длительности суток, и платить при этом чуть ниже физиологического прожиточного минимума, с другой стороны иметь при этом толпы безработных.

Пока будет прибыль, будут и проблемы.
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14k
Мистер Фикс 4 минуты назад
"Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем"

Тот случай, когда вся суть изложена в заголовке
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