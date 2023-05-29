"Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем"

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Конечная цель любого юридического лица — это получение прибыли. И если это некоммерческая организация, то целью всё равно будет прибыль, хотя всем будут говорить, что это не так. И если нужно заставить работать людей по 70 часов в неделю, то люди будут работать столько. Забавная подборка о незабавных отношениях.
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Не платить денег за работу тем, кто должен потом покупать твою продукцию, т.к. всё должно уходить в прибыль.
С одной стороны нужно нагружать работника по пределу длительности суток, и платить при этом чуть ниже физиологического прожиточного минимума, с другой стороны иметь при этом толпы безработных.
Пока будет прибыль, будут и проблемы.
Тот случай, когда вся суть изложена в заголовке