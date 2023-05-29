"Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем"

Конечная цель любого юридического лица — это получение прибыли. И если это некоммерческая организация, то целью всё равно будет прибыль, хотя всем будут говорить, что это не так. И если нужно заставить работать людей по 70 часов в неделю, то люди будут работать столько. Забавная подборка о незабавных отношениях.

1. Когда только трудоустраиваешься 0

2. Помните, что бухгалтер и кадровик — это не ваши коллеги, это коллеги начальника 0

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4. Решил работать на удалёнке 0

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6. Почему вы не хотите работать круглосуточно за 20 000 рублей в месяц? У нас же всё официально! 0

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9. Мечта любого работодателя — упразднение ТК 0

10. Хотя и он не всегда помогает 0

11. Знакомо? 0

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15. Но есть разница 0

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