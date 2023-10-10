«Сейчас они просто болтаются»: Арнольд Шварценеггер пожаловался на дряблые мышцы и стареющее тело

Сейчас Арнольд выпускает книги, ездит с лекциями по Америке, даёт интервью и иногда размышляет о своём возрасте:

Я каждый день смотрю в зеркало и говорю: «Да, ты отстой». Посмотрите на это тело. Посмотрите на призрачные мышцы, которые раньше были крепкими, веселыми и по-настоящему мощными. Теперь они просто висят там. Я имею в виду, что, черт возьми, здесь происходит? Одно дело видеть, как ты стареешь и все больше и больше теряешь форму, но большинство людей никогда и не были в форме.