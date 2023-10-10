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«Сейчас они просто болтаются»: Арнольд Шварценеггер пожаловался на дряблые мышцы и стареющее тело

«Сейчас они просто болтаются»: Арнольд Шварценеггер пожаловался на дряблые мышцы и стареющее тело

Автор:
10 октября 2023 14:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   бодибилдер   мышцы   старость   тело   терминатор   
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Семикратный «Мистер Олимпия» переживает, что совсем потерял форму.

Арнольд Шварценеггер был знаковой фигурой для боевиков 1980-х и 1990-х годов. Накачанный, брутальный мужик снялся в таких хитах, как «Терминатор», Хищник», «Коммандо» и множестве других фильмов. И заработал очень много денег. Например, за «Близнецов», где он сыграл в паре с Денни де Вито, Арни в качестве гонорара за картину взял процент от сборов в кинотеатрах и получил около 35 миллионов долларов. Это только с одного проекта.

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Ну а до этого Арнольд 7 раз выигрывал титул «Мистер Олимпия» как самый выдающийся (ну и раскрученный, не без этого) бодибилдер своего времени.

Теперь же Шварценеггеру 76 лет. За эти году он получил столько званий и наград, что лишь на одно их перечисление уйдет куча времени. В перерыве между съёмками и тяганием железа, Арни успел посидеть в кресле губернатора Калифорнии.

Хотя и этого ему мало - если бы Шварценеггер мог баллотироваться в президенты США, он наверняка бы это сделал.

Сейчас Арнольд выпускает книги, ездит с лекциями по Америке, даёт интервью и иногда размышляет о своём возрасте:

Я каждый день смотрю в зеркало и говорю: «Да, ты отстой». Посмотрите на это тело. Посмотрите на призрачные мышцы, которые раньше были крепкими, веселыми и по-настоящему мощными. Теперь они просто висят там. Я имею в виду, что, черт возьми, здесь происходит? Одно дело видеть, как ты стареешь и все больше и больше теряешь форму, но большинство людей никогда и не были в форме.

Когда тебя в течение многих лет провозглашали идеальным телом, когда ты видел пресс и грудь, надувшуюся от вен. А потом проматываешь время на 50 лет вперёд и... больше этого не видишь.

И вспомнил о прошлом США и о людях, которые «построили» Америку:

Это были напористые женщины и мужчины, которые вставали в пять утра, боролись и боролись, и они работали изо всех сил. Вот что сделало эту страну великой. Давайте продолжим в том же духе. Не надо создавать поколение слабаков.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   бодибилдер   мышцы   старость   тело   терминатор   
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8  комментариев
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ruslan d Час назад
Ну он уже давно все всем доказал
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
Мышцы обвисли - это всего лишь тело старится, а вот брюзжать начал, что раньше лучше было, - это уже в мозгах старик. М-да.
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6k
hhwost 42 минуты назад
дык, 76 лет. до такого возраста и доживают-то не все.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 49 минут назад
хотелось бы его комментарии услышать..по поводу замеса..арабов с евреями.
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