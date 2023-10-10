В американском аэропорту таможенники изъяли коробку с фекалиями жирафа

На вопрос "зачем??" хозяйка коробки, летевшая из Кении ответила, что хотела сделать из них ожерелье. Да и вообще, она добавила, что так уже делала с экскрементами лося в своей родной Айове.
Таможенно-пограничная служба США сообщила, что женщина была выбрана для проверки специалистами по сельскому хозяйству в Миннеаполисе, куда она прилетала из Кении. В ходе досмотра багажа туристки специалисты нашли в ее сумке коробку с фекалиями жирафа.
«Пассажирка заявила, что приобрела помет в Кении и планировала сделать ожерелье», — говорится в заявлении.
Таможенники изъяли коробку у женщины, а потом уничтожили содержимое путем стерилизации паром.
«Существует реальная опасность ввоза фекалий в США без разрешения ветеринарной службы. Есть высокая вероятность того, что человек мог заразиться от этих украшений и у него возникли бы серьезные проблемы со здоровьем», — заявили в службе безопасности аэропорта.
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