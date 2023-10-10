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В американском аэропорту таможенники изъяли коробку с фекалиями жирафа

В американском аэропорту таможенники изъяли коробку с фекалиями жирафа

Автор:
10 октября 2023 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   говно   жираф   забавно   новости   фекалии   фото   
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На вопрос "зачем??" хозяйка коробки, летевшая из Кении ответила, что хотела сделать из них ожерелье. Да и вообще, она добавила, что так уже делала с экскрементами лося в своей родной Айове.

Таможенно-пограничная служба США сообщила, что женщина была выбрана для проверки специалистами по сельскому хозяйству в Миннеаполисе, куда она прилетала из Кении. В ходе досмотра багажа туристки специалисты нашли в ее сумке коробку с фекалиями жирафа.

«Пассажирка заявила, что приобрела помет в Кении и планировала сделать ожерелье», — говорится в заявлении.

Таможенники изъяли коробку у женщины, а потом уничтожили содержимое путем стерилизации паром.

«Существует реальная опасность ввоза фекалий в США без разрешения ветеринарной службы. Есть высокая вероятность того, что человек мог заразиться от этих украшений и у него возникли бы серьезные проблемы со здоровьем», — заявили в службе безопасности аэропорта.

Теперь мы знаем, как начинаются пандемии…

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Метки: в мире   говно   жираф   забавно   новости   фекалии   фото   
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5  комментариев
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Lexx 2 часа назад
Короче, говна пожалели.
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48k
Aleksandr 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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32k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
Они ещё на прошлой неделе изьяли.
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1k
Андерсен 58 минут назад
Я конечно дико извиняюсь, мадам, но ожерелье у Вас говенное
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15k
Александр 2 часа назад
Да что за посты с утра? Народ, куда катимся? Один червей жрёт, другая из какашек бусы делает...
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