Туалет с «майнингом на фекалиях»

Туалет использует оригинальный унитаз BeeVi с вакуумным насосом — он с минимальным расходом воды отправляет испражнения в подземный резервуар. Там специальные микробы вырабатывают из фекалий метан, который поступает в котлы и топливные элементы для выработки тепла и электричества.



Пользователи экологически чистого туалета каждый день получают по 10 электронных монет Ggool («мёд» в переводе с корейского). Этой валютой они могут расплатиться в магазинах кампуса за кофе, лапшу, фрукты, книги и прочие товары, отсканировав QR-код.



Один из аспирантов института сообщил, что всегда считал фекалии чем-то грязным, но теперь они кажутся ему сокровищем — ведь с их помощью он может купить любые книги, какие захочет.