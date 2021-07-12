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Туалет с «майнингом на фекалиях»

Туалет с «майнингом на фекалиях» (2 фото)

Автор:
12 июля 2021 08:04
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Туалет с майнингом на фекалиях   в мире   испражнения   новости   туалет   фекалии   фото   
326
2
Он начисляет электронную валюту за испражнения.

Источник:

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Метки: Туалет с майнингом на фекалиях   в мире   испражнения   новости   туалет   фекалии   фото   
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7  комментариев
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
В будущем, светлом, но вонючем, нас ждет эра говна!
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Alexander Kolesnikov 5 минут назад
Больше клетчатки ешь, студент!
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1k
Andrey 42 минуты назад
в 2006 году корейцы выпустили мультфильм "Ачи и Сипак", трэш редкостный, но там это единственный источник энергии, всем вшили датчик объема и оплату по факту
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9k
Бендер Родригес 47 минут назад
Было уже, там целый город отстроили. Так что вполне рабочая история.
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
не читал статью но думаю что если вход сделать платным то можно и так заработать а плюсом еще и крипта упадет
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6k
insaider 2 часа назад
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2k
Spanki 2 часа назад
Биткоин и дерьмо, лучшей колобрации было бы сложно представить!
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