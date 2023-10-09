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Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга после танцев в синагоге

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга после танцев в синагоге

Автор:
09 октября 2023 12:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Берл Лазар   Главный раввин России   Симхат Тора   Танцы   госпитализация   праздник   синагога   
1874
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Ребе танцевал, пока не упал. Об этом сообщили в Федерации еврейских общин России.

Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице с тяжёлым сотрясением мозга. Несчастный случай произошёл в субботу, однако о нём стало известно только сейчас. Еврейская община России (и не только) ожидала от раввина заявлений по поводу боевых действий в секторе Газа и граничащих с ним израильских городах, но выяснилось, что Лазар сделать этого пока не может.


В субботу, 7 октября, в синагоге в Марьиной роще проходило празднование Симхат Торы. В этот день евреи отмечают завершение годичного цикла чтения Торы и встречают его новый цикл. Своё почтение к священной книге они выражают совместным весельем, танцами и праздничной трапезой. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Федерацию еврейских общин России (ФЕОР), у местных (российских) евреев сложилась традиция отмечать этот праздник крепкими алкогольными напитками. Однако это не значит, что Берл Лазар был в стельку пьян, точная причина случившегося пока неизвестна.

Председатель общественного совета ФЕОР Борух Горин сообщил, что Лазар в связи с шокирующими субботними событиями танцевал до полтретьего ночи, вложив в танец боль, веру и надежду. А затем просто упал. Некоторые российские СМИ пишут, что во время танца он мог с кем-то столкнуться и неудачно упасть, ударившись головой.


"На биму поднялся реб Берл. Он был не просто взволнован. «Мы знаем, что можем делать в этом месте в этот день в этой ситуации. Так уже было — 50 лет назад. Тогда Ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим!» И раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал", — рассказал о событиях субботней ночи Горин.


Борух Горин, комментируя состояние Берла Лазара, сообщил, что его жизни ничего не угрожает, но врачи говорят, что ему нужен покой.

Источник:

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Метки: Берл Лазар   Главный раввин России   Симхат Тора   Танцы   госпитализация   праздник   синагога   
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21  комментарий
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667
Олег Час назад
что только не делают что бы от фронта закосить
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35k
gfjhtgfjhf Минуту назад
"Лазар в связи с шокирующими субботними событиями танцевал до полтретьего ночи, вложив в танец боль, веру и надежду. А затем просто упал."

Крепкая однако дурь...
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8k
Миха 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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237
Eric Cartman 3 минуты назад
Евреев мочат арабы, детей-заложников держат в клетках. А главный раввин танцует до упаду. Норм, так держать.
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431
Алексей Бляйбтрой 8 минут назад
это фиаско
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5k
Alex 10 минут назад
Праздновал победу Палестины?
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14k
Artem 11 минут назад
А пожелания всяческих гадостей данному персонажу - уже антисемитизм? Или еще можно нормальные адекватные вещи писать?
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5k
saliamnn 22 минуты назад
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725
РАТНИК Полчаса назад
Совсем недавно евреи танцевали и праздновали то что им удалось стравить славян и отгеноцидить.
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12k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ну да, ну да... У Шмольца тоже глаз сам себя подбил.
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1k
Юлия Фоксина Полчаса назад
Это на столько смешно, что уже даже не смешно.
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28k
AzuveR Полчаса назад
"Однако это не значит, что Берл Лазар был в стельку пьян, точная причина случившегося пока неизвестна." А в каком состоянии нужно быть ,что бы во время танцулик издануться так ,что бы заработать тяжёлое сотрясение мозга ? Или он нижний брейк исполнял ?
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99k
Татьяна Юсова 41 минуту назад
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1k
Rom 51 минуту назад
Збс
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7k
MPEG-8 52 минуты назад
Это от Панорамы новость?
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574
thrashbox 57 минут назад
Так вот по какому поводу он плясал...
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273
ДедМаздай Час назад
Ой ВэЙ!!!
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13k
Андрей А Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Оксид Бетона Час назад
Танцуйте до смерти, богоизбранные!
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26k
ПаганецЪ Час назад
Кто-то скачет "за перемогу", кто-то пляшет...
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