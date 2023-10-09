Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга после танцев в синагоге

Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице с тяжёлым сотрясением мозга. Несчастный случай произошёл в субботу, однако о нём стало известно только сейчас. Еврейская община России (и не только) ожидала от раввина заявлений по поводу боевых действий в секторе Газа и граничащих с ним израильских городах, но выяснилось, что Лазар сделать этого пока не может.





В субботу, 7 октября, в синагоге в Марьиной роще проходило празднование Симхат Торы. В этот день евреи отмечают завершение годичного цикла чтения Торы и встречают его новый цикл. Своё почтение к священной книге они выражают совместным весельем, танцами и праздничной трапезой. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Федерацию еврейских общин России (ФЕОР), у местных (российских) евреев сложилась традиция отмечать этот праздник крепкими алкогольными напитками. Однако это не значит, что Берл Лазар был в стельку пьян, точная причина случившегося пока неизвестна.