Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга после танцев в синагоге

Ребе танцевал, пока не упал. Об этом сообщили в Федерации еврейских общин России.
Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице с тяжёлым сотрясением мозга. Несчастный случай произошёл в субботу, однако о нём стало известно только сейчас. Еврейская община России (и не только) ожидала от раввина заявлений по поводу боевых действий в секторе Газа и граничащих с ним израильских городах, но выяснилось, что Лазар сделать этого пока не может.
В субботу, 7 октября, в синагоге в Марьиной роще проходило празднование Симхат Торы. В этот день евреи отмечают завершение годичного цикла чтения Торы и встречают его новый цикл. Своё почтение к священной книге они выражают совместным весельем, танцами и праздничной трапезой. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Федерацию еврейских общин России (ФЕОР), у местных (российских) евреев сложилась традиция отмечать этот праздник крепкими алкогольными напитками. Однако это не значит, что Берл Лазар был в стельку пьян, точная причина случившегося пока неизвестна.
Председатель общественного совета ФЕОР Борух Горин сообщил, что Лазар в связи с шокирующими субботними событиями танцевал до полтретьего ночи, вложив в танец боль, веру и надежду. А затем просто упал. Некоторые российские СМИ пишут, что во время танца он мог с кем-то столкнуться и неудачно упасть, ударившись головой.
"На биму поднялся реб Берл. Он был не просто взволнован. «Мы знаем, что можем делать в этом месте в этот день в этой ситуации. Так уже было — 50 лет назад. Тогда Ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим!» И раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал", — рассказал о событиях субботней ночи Горин.
Борух Горин, комментируя состояние Берла Лазара, сообщил, что его жизни ничего не угрожает, но врачи говорят, что ему нужен покой.
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