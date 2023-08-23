В Женеве госпитализировали мужчину, который засунул голову под струю 140-метрового фонтана Jet d’Eau

20-летний молодой человек был госпитализирован в Женеве, после попытки засунуть голову под струю знаменитого фонтана Же - До (Jet d’Eau).

Какие цели преследовал мужчина - неизвестно, - сообщает РИА "Новости", - но его настойчивости в желании пообщаться с фонтаном можно позавидовать:

сначала он попытался засунуть голову под струю, затем попытался обхватить её, после чего мощным потоком воды "героя" подбросило и шваркнуло о плиты набережной у фонтана.