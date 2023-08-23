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В Женеве госпитализировали мужчину, который засунул голову под струю 140-метрового фонтана Jet d’Eau

В Женеве госпитализировали мужчину, который засунул голову под струю 140-метрового фонтана Jet d’Eau

Автор:
23 августа 2023 16:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Швейцария   голова   госпитализация   достопримечательность   женева   мужчина   фонтан   
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Если поставить себе цель, то можно прославиться и так: в швейцарской Женеве молодой человек засунул голову в знаменитый фонтан Jet d’Eau, да ещё и попытался его приобнять. Дело закончилось госпитализацией.

20-летний молодой человек был госпитализирован в Женеве, после попытки засунуть голову под струю знаменитого фонтана Же - До (Jet d’Eau).

Какие цели преследовал мужчина - неизвестно, - сообщает РИА "Новости", - но его настойчивости в желании пообщаться с фонтаном можно позавидовать:

сначала он попытался засунуть голову под струю, затем попытался обхватить её, после чего мощным потоком воды "героя" подбросило и шваркнуло о плиты набережной у фонтана.

Жизненный опыт, впрочем, он не извлек, поэтому зачем-то нырнул в озеро, откуда его уже достали спасатели. Пострадавшего госпитализировали в Университетскую клинику Женевы. В каком состоянии - не уточняется.

Напомним, фонтан Же-До (Jet d’Eau) является одной из главных достопримечательностей города Женева, столицы одноименного франкоязычного кантона Швейцарии. Расположенный на Женевском озере 140-метровый фонтан каждую секунду через выходное отверстие диаметром в 16 сантиметров выбрасывает 500 литров воды под давлением в 16 бар.

Вся эта водная мощь выстреливает вверх со скоростью в 200 километров в час с помочью работы двух насосов мощностью 500 кВт. Максимальная высота столба достигает 140 метров. то есть ежесекундно в воздухе находится свыше 7 тонн воды.

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Метки: Швейцария   голова   госпитализация   достопримечательность   женева   мужчина   фонтан   
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6  комментариев
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7k
Умница-красавица 17 минут назад
Главное, мозг не задет))
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3k
Едондер пуп 2 минуты назад
За ВДВ!))
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poбт 6 минут назад
мегаватт в час улетает в воздух и никого не волнует экология?
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7k
М С 17 минут назад
Были бы мозги - было бы сотрясение.
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130
Инякин Евгений Полчаса назад
Чувак хотел самовыпилиться, но удача была не на его стороне
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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