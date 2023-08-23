В Женеве госпитализировали мужчину, который засунул голову под струю 140-метрового фонтана Jet d’Eau

Если поставить себе цель, то можно прославиться и так: в швейцарской Женеве молодой человек засунул голову в знаменитый фонтан Jet d’Eau, да ещё и попытался его приобнять. Дело закончилось госпитализацией.
20-летний молодой человек был госпитализирован в Женеве, после попытки засунуть голову под струю знаменитого фонтана Же - До (Jet d’Eau).
Какие цели преследовал мужчина - неизвестно, - сообщает РИА "Новости", - но его настойчивости в желании пообщаться с фонтаном можно позавидовать:
сначала он попытался засунуть голову под струю, затем попытался обхватить её, после чего мощным потоком воды "героя" подбросило и шваркнуло о плиты набережной у фонтана.
Жизненный опыт, впрочем, он не извлек, поэтому зачем-то нырнул в озеро, откуда его уже достали спасатели. Пострадавшего госпитализировали в Университетскую клинику Женевы. В каком состоянии - не уточняется.
Напомним, фонтан Же-До (Jet d’Eau) является одной из главных достопримечательностей города Женева, столицы одноименного франкоязычного кантона Швейцарии. Расположенный на Женевском озере 140-метровый фонтан каждую секунду через выходное отверстие диаметром в 16 сантиметров выбрасывает 500 литров воды под давлением в 16 бар.
Вся эта водная мощь выстреливает вверх со скоростью в 200 километров в час с помочью работы двух насосов мощностью 500 кВт. Максимальная высота столба достигает 140 метров. то есть ежесекундно в воздухе находится свыше 7 тонн воды.
- В швейцарских Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад
- Каменная сказка матушки Шиптон
- Змея притаилась на двери и укусила мужчину
- 45 свидетельств, что Китай не похож ни на одну другую страну
- Музыка моря – необычная набережная Задара