Тот случай, когда с попутчицей реально повезло

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Все мы знаем, что настроение от путешествия на поезде может легко испортить компания по купе. Но героям сегодняшнего поста повезло, ведь им достались самые идеальные попутчицы.
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Питер-Москва... Плацкарт, я на боковушке... Напротив три полуголых здоровенных мужика (в тренировочных штанах, голый торс, морды... не был бы я в поезде, я бы убежал ©)... и вся такая шибко тилигентная дама лет так под сорок, но весьма неплохо выглядящая... Всем видом показывая, что как минимум бабушка из Рюриковичей... Откуда бла-ародная кровь в Питере - не понимаю, всех вырезали давно, но неважн... Мужики, ессесна пьют... И активно что-то обсуждают... На момент моего "заселения" одна поллитра была уже пуста... Дама смотрит на них, как на скопище тараканов, брезгливо морщась... Каждый налив посуды - ей поступает предложение... С той же брезгливой миной отказывается... Но видно, что хочет... Через пару часов (я уже бутылки не считал, но много) все ж "уговорилась"... Приняла где-то в сумме около 300 грамм, участвовала в беседе, вся раскраснелась, веселая... И тут мужики допили, молча и внезапно залегли спать... А дама с ужасно разочарованной физиономией, вся така расстроена, грустно сидела за опустевшим столиком.. Не знаю, чего уж ждала, но не дождалась...
Будь осторожен, триппер возможен...