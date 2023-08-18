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Тот случай, когда с попутчицей реально повезло

Тот случай, когда с попутчицей реально повезло

Автор:
18 августа 2023 18:16
Метки: Попутчица   везение   девушки   красота   купе   поезд   ржд   
2142
17

Все мы знаем, что настроение от путешествия на поезде может легко испортить компания по купе. Но героям сегодняшнего поста повезло, ведь им достались самые идеальные попутчицы.

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Метки: Попутчица   везение   девушки   красота   купе   поезд   ржд   
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14  комментариев
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80k
Доктор Джонс Час назад
Ну-с, ждем фото из серии "Ожидания и реальность"...
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17k
Алекс 38 секунд назад
Последнюю выгоните нах из вагона!
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17k
Александр Сучков 7 минут назад
какая же замученная и тупая тема))) автор явно после поезда....
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6k
Алексей 16 минут назад
Ну вот! Последней фоткой весь кайф испортили.
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5k
Атомный Крот 17 минут назад
Да ладно, студентами в стройотряды как раз плацкартами и ездили. Целыми поездами с красавицами на любой вкус.
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21k
Corvus Corax 20 минут назад
Не так много ездил, роскошных женщин не попадалось... но прикольный момент был...
Питер-Москва... Плацкарт, я на боковушке... Напротив три полуголых здоровенных мужика (в тренировочных штанах, голый торс, морды... не был бы я в поезде, я бы убежал ©)... и вся такая шибко тилигентная дама лет так под сорок, но весьма неплохо выглядящая... Всем видом показывая, что как минимум бабушка из Рюриковичей... Откуда бла-ародная кровь в Питере - не понимаю, всех вырезали давно, но неважн... Мужики, ессесна пьют... И активно что-то обсуждают... На момент моего "заселения" одна поллитра была уже пуста... Дама смотрит на них, как на скопище тараканов, брезгливо морщась... Каждый налив посуды - ей поступает предложение... С той же брезгливой миной отказывается... Но видно, что хочет... Через пару часов (я уже бутылки не считал, но много) все ж "уговорилась"... Приняла где-то в сумме около 300 грамм, участвовала в беседе, вся раскраснелась, веселая... И тут мужики допили, молча и внезапно залегли спать... А дама с ужасно разочарованной физиономией, вся така расстроена, грустно сидела за опустевшим столиком.. Не знаю, чего уж ждала, но не дождалась...
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
бывало везло.
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7k
Алекс Крайчек Полчаса назад
"Постой, шмаровоз, не стучите колеса..." (с) песня
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1k
Gamak Полчаса назад
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3k
poбт 37 минут назад
когда фоткают сами себя или свою бабу это точно относится к "с попутчицей реально повезло" ?
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92k
sapér Vodička 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Трям 45 минут назад
Комментарий к фото
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33k
Юр21 54 минуты назад
Если красавица, нахер бросается,
Будь осторожен, триппер возможен...
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