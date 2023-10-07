Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
3.
Один из магазинов сети «Пятерочка» в день открытия, 1999 год, Россия
5.
Подростки моют стекла у автомобиля ВАЗ–2106, стоящего на перекрестке, 25 сентября 1991 года, Москва
11.
Референдум в Крыму, 1991 год, СССР.
16.
Первый портативный советский компьютер Электроника МС 1504 (ПК–300), 1991 год, Минск. Он являлся клоном компьютера Toshiba T1100.
17.
Экскурсионная подводная лодка "Нептун".
19.
АЗЛК-3733,1990 год.
25.
Вид на железнодорожный вокзал Таллина (станция Таллин–Балти) со стороны путей, 21 июня 1998 года
30.
Американские и российские миротворцы обмениваются сухпайками. Босния и Герцеговина, февраль 1996
Источник:
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