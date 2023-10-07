Хотела быть красивой: популярная процедура изуродовала лицо жительницы Уфы

Из-за SMAS-лифтинга у женщины обезображены обе щеки. Вместо подтяжки лица она получила глубокие провалы на щеках из-за сожженных внутренних тканей.
В желании подольше оставаться молодой и красивой нет ничего предосудительного. Однако даже косметические процедуры не всегда являются панацеей, и их результат частенько не соответствует ожиданиям.
Жительница Уфы пришла на косультацию к косметологу, который посоветовала пациентке SMAS-лифтинг. Эта процедура якобы подтягивает ткани лица, и притом - без хирургического вмешательства. Результат лифтинга пациентку просто поверг в шок: на её лице образовались глубокие впадины. При этом, во время процедуры и после неё женщина ощущала дикую боль.
Она снова обратилась к косметологу, но та уверила, что идёт процесс заживления и предложила пройти еще одну процедуру фотоомоложения на аппаратe М22. После этого у женщины, по её словам, щека провалилaсь окончательно.
Косметолог заблокировала номер пациентки и больше не захотела с ней общаться. Выяснилось, что врач работает без лицензии.
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На свою пациентку врач готовит встречный иск за "ложный донос", однако изуродованная женщина утверждает, что в городе есть и другие пострадавшие, которые просто боятся или стесняются подать на косметолога в суд.
Врач-дерматологг Татьяна Егорова, комментируя этот инцидент, заметила:
""SMAS-лифтинг — это очень эффективная процедура. При правильном выполнении она подтягивает глубокие ткани, мышцы, связки, глубокий жир. Я могу предположить, что в данном случае у пациентки либо был гидроксиапатит кальция в тканях, либо у нее свежепоставленные нити, либо была превышена рекомендуемая мощность процедуры".
В любом случае, считает врач, пациентка , скорее всего, говорит правду. И делавшая ей процедуру косметолог либо использовала некачественные препараты, либо плохо собрала анамнез - возможно, женщине и вовсе нельзя было предлагать SMAS-лифтинг. Что касается утверждения, что пациентка виновата сама, т.к., возможно, применяла какой-то китайский аппарат, то, по мнению врача, "китайским аппаратом так не навредишь. От китайских аппаратов вообще нет никакого эффекта, они практически не работают: не выходят на высокую мощность, чтобы так сварить ткани".
Этот скандал с некачественными услугами косметологов в Башкирии - не первый. Ранее СМИ сообщали о том, что четыре жительницы Ишимбая добиваются закрытия косметического салона, в котором им сожгли лица, сделав лазерную шлифовку. Подстрадавшие намерены не просто получить компенсацию за изуродованную внешность, но и посадить врача, не имевшего медлицензии.
Вопрос, почему женщины соглашаются на процедуры, не удостоверившись в профессиональной компетенции косметологов, а поднимают скандал лишь после некачественной услуги , остаётся открытым.
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Не остаётся он открытым. Ответ тут очень простой, и, я бы сказал, банальный.
Да потому что хочется ВАУ, СЕЙЧАС И НАХАЛЯВУ. Ну а чудес, как известно, не бывает.
«Врач! исцели самого себя» (Лука. 4, 23) ©
И вообще, известный факт - фасад после ремонта нужно заштукатурить и покрасить и всё нормально будет, ещё одна мукла. Тут просто ремонт не доделали.