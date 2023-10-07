Хотела быть красивой: популярная процедура изуродовала лицо жительницы Уфы

В желании подольше оставаться молодой и красивой нет ничего предосудительного. Однако даже косметические процедуры не всегда являются панацеей, и их результат частенько не соответствует ожиданиям.





Жительница Уфы пришла на косультацию к косметологу, который посоветовала пациентке SMAS-лифтинг. Эта процедура якобы подтягивает ткани лица, и притом - без хирургического вмешательства. Результат лифтинга пациентку просто поверг в шок: на её лице образовались глубокие впадины. При этом, во время процедуры и после неё женщина ощущала дикую боль.





Она снова обратилась к косметологу, но та уверила, что идёт процесс заживления и предложила пройти еще одну процедуру фотоомоложения на аппаратe М22. После этого у женщины, по её словам, щека провалилaсь окончательно.





Косметолог заблокировала номер пациентки и больше не захотела с ней общаться. Выяснилось, что врач работает без лицензии.



