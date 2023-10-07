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Хотела быть красивой: популярная процедура изуродовала лицо жительницы Уфы

Хотела быть красивой: популярная процедура изуродовала лицо жительницы Уфы

Автор:
07 октября 2023 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: SMAS-лифтинг   Видео   УФА   косметическая процедура   косметический салон   косметология   ожог   
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Из-за SMAS-лифтинга у женщины обезображены обе щеки. Вместо подтяжки лица она получила глубокие провалы на щеках из-за сожженных внутренних тканей.

В желании подольше оставаться молодой и красивой нет ничего предосудительного. Однако даже косметические процедуры не всегда являются панацеей, и их результат частенько не соответствует ожиданиям.


Жительница Уфы пришла на косультацию к косметологу, который посоветовала пациентке SMAS-лифтинг. Эта процедура якобы подтягивает ткани лица, и притом - без хирургического вмешательства. Результат лифтинга пациентку просто поверг в шок: на её лице образовались глубокие впадины. При этом, во время процедуры и после неё женщина ощущала дикую боль.


Она снова обратилась к косметологу, но та уверила, что идёт процесс заживления и предложила пройти еще одну процедуру фотоомоложения на аппаратe М22. После этого у женщины, по её словам, щека провалилaсь окончательно.


Косметолог заблокировала номер пациентки и больше не захотела с ней общаться. Выяснилось, что врач работает без лицензии.


На свою пациентку врач готовит встречный иск за "ложный донос", однако изуродованная женщина утверждает, что в городе есть и другие пострадавшие, которые просто боятся или стесняются подать на косметолога в суд.


Врач-дерматологг Татьяна Егорова, комментируя этот инцидент, заметила:


""SMAS-лифтинг — это очень эффективная процедура. При правильном выполнении она подтягивает глубокие ткани, мышцы, связки, глубокий жир. Я могу предположить, что в данном случае у пациентки либо был гидроксиапатит кальция в тканях, либо у нее свежепоставленные нити, либо была превышена рекомендуемая мощность процедуры".


В любом случае, считает врач, пациентка , скорее всего, говорит правду. И делавшая ей процедуру косметолог либо использовала некачественные препараты, либо плохо собрала анамнез - возможно, женщине и вовсе нельзя было предлагать SMAS-лифтинг. Что касается утверждения, что пациентка виновата сама, т.к., возможно, применяла какой-то китайский аппарат, то, по мнению врача, "китайским аппаратом так не навредишь. От китайских аппаратов вообще нет никакого эффекта, они практически не работают: не выходят на высокую мощность, чтобы так сварить ткани".


Этот скандал с некачественными услугами косметологов в Башкирии - не первый. Ранее СМИ сообщали о том, что четыре жительницы Ишимбая добиваются закрытия косметического салона, в котором им сожгли лица, сделав лазерную шлифовку. Подстрадавшие намерены не просто получить компенсацию за изуродованную внешность, но и посадить врача, не имевшего медлицензии.

Вопрос, почему женщины соглашаются на процедуры, не удостоверившись в профессиональной компетенции косметологов, а поднимают скандал лишь после некачественной услуги , остаётся открытым.

Источник:

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Метки: SMAS-лифтинг   Видео   УФА   косметическая процедура   косметический салон   косметология   ожог   
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7  комментариев
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вопрос, почему женщины соглашаются на процедуры, не удостоверившись в профессиональной компетенции косметологов, а лишь после некачественной услуги поднимают скандал, остаётся открытым.(с)
Не остаётся он открытым. Ответ тут очень простой, и, я бы сказал, банальный.
Да потому что хочется ВАУ, СЕЙЧАС И НАХАЛЯВУ. Ну а чудес, как известно, не бывает.
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1k
Igor Grishaev 13 минут назад
Ужас какой.
«Врач! исцели самого себя» (Лука. 4, 23) ©
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130
Пчёл Полчаса назад
Судя по лицу самого косметолога, она мстит за своё, испорченное другим косметологом ей лицо.
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27k
Matrosskin Полчаса назад
Пострадавшая чавальник самой косметологини видела ? Это же пздц какой-то, как можно доверять сапожнику без сапог ? Вот она и сделала как ей её чувство "прекрасного" подсказало, что не так ?
И вообще, известный факт - фасад после ремонта нужно заштукатурить и покрасить и всё нормально будет, ещё одна мукла. Тут просто ремонт не доделали.
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Судя по лицу самого «косметолога» такой результат для нее вполне характерен
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15k
Kostick 2 часа назад
стареть надо достойно. как же утомил вой не молодых тёток, у которых не получилось смотать пробег. и ах да, про тугаменты и лицензии, те косметолухи и пластические хирурги, что со всеми этими регалиями - дорогие. а тут надо было же подешевле. классика жанра. знаю одну курицу, что колола себе некие жидкости на кухне у экс-парикмахерши. по итогу один глаз сильно сполз относительно другого)) красота - страшная сила!
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9k
sedoisever 2 часа назад
Нет лицензии? Работает? Уголовка. Всё.
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