FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7683 поста • 878 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Блогерша, думающая, что Новороссийск - это планета, чуть не погибла от косметической процедуры

Блогерша, думающая, что Новороссийск - это планета, чуть не погибла от косметической процедуры

Автор:
22 июня 2023 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Картье Бугатти   губы   давай поженимся   иньекция   косметическая процедура   косметология   филлер   фрик   шоу бизнес   
2723
3
1
Открыть все картинки 18+

Картье Бугатти (не спрашивайте) стала известна после появления в программе "Давай поженимся!" Замуж она тогда не вышла, но популярность обрела. А вместе с ней и деньги, которые активно тратила на "улучшайзинг". Правда, последнее посещение косметолога чуть не отправило блогершу к праотцам, когда она захотела "сдуть" свои губищи.

Блогерша Кристина Вишнивецкая чуть не погибла после косметической процедуры. Накаченные губы надоели Картье Бугатти (псевдоним Вишнивецкой), и она решила избавиться от филлеров, однако что-то пошло не так. После удаления геля из губ у нее возник отек Квинке из-за аллергии на гиалуронидазу. Врачи принялись вводить противоаллергенный препарат - оказалось, что и на него у Картье аллергия.


Двойной комбо чуть не отправил девицу на небеса, но обошлось. Хотя без госпитализации вернуть блогершу к жизни не получалось. Сейчас Вишнивецкая находится на больничной койке и постит в соцсетях жалобные фото и видео.


Жизни фриковатой блогерши ничего не угрожает, однако ей не нравится в государственной больнице, а сменить лечебное учреждение она не может.

«Нет даже отдельной палаты, 4 человека. Мне максимально некомфортно, да и отношение в таких больницах, когда всем по сути по фиг, ужасно бесит меня. Но привезли экстренно на скорой и, конечно, выбирать я не могла и рисковать, выписываться и ехать в другую — тоже плохая идея», — цитирует блогера StarHit.ru.


Другая бы была благодарна за спасение, а эта, видишь ли, жалуется на отсутствие комфорта!


Ну и эпичное видео, в котором Картье Бугатти со своей подругой Тиффани вспоминают, что такое Новороссийск.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Картье Бугатти   губы   давай поженимся   иньекция   косметическая процедура   косметология   филлер   фрик   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Copycat 2 часа назад
нет я определенно уверен в том что человек который делает с собой такое - психически не здоров, мне страшно смотреть на это! Давайте будем добавлять к таким вещам тег типа "жесть"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Оксид Бетона 4 минуты назад
ну член-то запихать самое оно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
glazz_19 9 минут назад
Ненене, все с ней ок, так и было задумано, это модно

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
устал я от вас 13 минут назад
Жаль конечно, что не умерла. Впрочем в таком виде это тоже приемлемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ssdeep 17 минут назад
Комментарий к фото
А по моему ей так даже лучше ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Пафнутий 18 минут назад
Жаль что чешки за икону не закинула...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
AzuveR Полчаса назад
Это нормально, для самки человека у которой отсутствует мозг. Зато теперь у неё две пары больших половых губ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Егор 40 минут назад
Это вантуз что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi 44 минуты назад
<<Блогерша, думающая, что Новороссийск - это планета, чуть не погибла от косметической процедуры>>
------------
планета обезьян что ли. а процедуры делала, судя по фоткам, чтобы стать похожей на ее обитателей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
Звёздный князь 47 минут назад
Видимо этим "блогершам" для приключений мало ОДНОЙ ж...пы, так они вторую себе лепят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex 54 минуты назад
"Звёзды и знаменитости"... Вот это вот унылое говно? И зачем всем эта информация? Всем насрать на это безмозглое животное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Smiley 55 минут назад
Жаль.
Жаль, что ЧУТЬ не умерла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex Час назад
К ней надо приставить ухаживать тут медработницу, которая недавно тут в новостях была, выкинула на пол обессиленного мужика, который за водой пошёл и сел не на свою койку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Р Х Час назад
Так надо было так и оставить. В сантехники пошла бы, трубы вместо вантуза чистить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА 2 часа назад
Безмозглые животные... они в школу ваще ходили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
молодец! не умеешь думать головой, голова автоматом превращается в ж........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz 2 часа назад
Не губы а задница павиана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Прораб 2 часа назад
Красота, это страшная сила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

128888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#в мире#Юмор#аварии#Автовсячина#кино#история#США#позитив#Спорт
#автомобили#автомир#фото#ДТП#животные#новости#фильм#Жизнь#факты#интересное
#интересно#машина#Прикол#авто аварии#истории#подборка#Китай#задержание#смертельное ДТП#маразм
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться