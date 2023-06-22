<<Блогерша, думающая, что Новороссийск - это планета, чуть не погибла от косметической процедуры>>

Жизни фриковатой блогерши ничего не угрожает, однако ей не нравится в государственной больнице, а сменить лечебное учреждение она не может.

«Нет даже отдельной палаты, 4 человека. Мне максимально некомфортно, да и отношение в таких больницах, когда всем по сути по фиг, ужасно бесит меня. Но привезли экстренно на скорой и, конечно, выбирать я не могла и рисковать, выписываться и ехать в другую — тоже плохая идея», — цитирует блогера StarHit.ru.

Другая бы была благодарна за спасение, а эта, видишь ли, жалуется на отсутствие комфорта!

Ну и эпичное видео, в котором Картье Бугатти со своей подругой Тиффани вспоминают, что такое Новороссийск.