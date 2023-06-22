<<Блогерша, думающая, что Новороссийск - это планета, чуть не погибла от косметической процедуры>>

Картье Бугатти (не спрашивайте) стала известна после появления в программе "Давай поженимся!" Замуж она тогда не вышла, но популярность обрела. А вместе с ней и деньги, которые активно тратила на "улучшайзинг". Правда, последнее посещение косметолога чуть не отправило блогершу к праотцам, когда она захотела "сдуть" свои губищи.
Блогерша Кристина Вишнивецкая чуть не погибла после косметической процедуры. Накаченные губы надоели Картье Бугатти (псевдоним Вишнивецкой), и она решила избавиться от филлеров, однако что-то пошло не так. После удаления геля из губ у нее возник отек Квинке из-за аллергии на гиалуронидазу. Врачи принялись вводить противоаллергенный препарат - оказалось, что и на него у Картье аллергия.
Двойной комбо чуть не отправил девицу на небеса, но обошлось. Хотя без госпитализации вернуть блогершу к жизни не получалось. Сейчас Вишнивецкая находится на больничной койке и постит в соцсетях жалобные фото и видео.
Жизни фриковатой блогерши ничего не угрожает, однако ей не нравится в государственной больнице, а сменить лечебное учреждение она не может.
«Нет даже отдельной палаты, 4 человека. Мне максимально некомфортно, да и отношение в таких больницах, когда всем по сути по фиг, ужасно бесит меня. Но привезли экстренно на скорой и, конечно, выбирать я не могла и рисковать, выписываться и ехать в другую — тоже плохая идея», — цитирует блогера StarHit.ru.
Другая бы была благодарна за спасение, а эта, видишь ли, жалуется на отсутствие комфорта!
Ну и эпичное видео, в котором Картье Бугатти со своей подругой Тиффани вспоминают, что такое Новороссийск.
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планета обезьян что ли. а процедуры делала, судя по фоткам, чтобы стать похожей на ее обитателей?
Жаль, что ЧУТЬ не умерла...