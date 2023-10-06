В США инженер проверял серверы, а его кот прыгнул на клавиатуру и стёр все данные

Из-за этого работа государственного медицинского центра остановилась на 4 часа.
В штате Миссури есть медицинский центр для лечения ветеранов. И работает там незадачливый техник, который зачем-то таскает на службу своего кота. Ну или приютил там мохнатого на постоянной основе. Этот гражданин проверял конфигурацию кластера серверов медцентра, в это время котейка заскучал.
И прыгнул на клавиатуру.
В результате удалил все настройки системы, включая текущую конфигурацию кластера. Так что вся IT-система «легла» на 4 часа. Сетевым инженерам пришлось попотеть, но данные восстановили. Они даже заявили, что предприняли дополнительные меры защиты от котов - интересно, какие?
Техник, конечно, как следует получил, но главным «крайним» сделали IT-директора правительственного департамента США - он курировал этот медцентр. Его вызвали «на ковёр» и потребовали объяснений.
После этого директор по информационным технологиям Департамента по делам ветеранов сказал: «Вот поэтому у меня собака».
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