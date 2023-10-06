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Сообщество Без кота и жизнь не та 1746 постов • 485 подписчиков подписаться
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В США инженер проверял серверы, а его кот прыгнул на клавиатуру и стёр все данные

В США инженер проверял серверы, а его кот прыгнул на клавиатуру и стёр все данные

Автор:
06 октября 2023 17:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: США   данные   инженер   клавиатура   кот   сбой   сервер   техник   
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Из-за этого работа государственного медицинского центра остановилась на 4 часа.

В штате Миссури есть медицинский центр для лечения ветеранов. И работает там незадачливый техник, который зачем-то таскает на службу своего кота. Ну или приютил там мохнатого на постоянной основе. Этот гражданин проверял конфигурацию кластера серверов медцентра, в это время котейка заскучал.

И прыгнул на клавиатуру.

В результате удалил все настройки системы, включая текущую конфигурацию кластера. Так что вся IT-система «легла» на 4 часа. Сетевым инженерам пришлось попотеть, но данные восстановили. Они даже заявили, что предприняли дополнительные меры защиты от котов - интересно, какие?

Техник, конечно, как следует получил, но главным «крайним» сделали IT-директора правительственного департамента США - он курировал этот медцентр. Его вызвали «на ковёр» и потребовали объяснений.

После этого директор по информационным технологиям Департамента по делам ветеранов сказал: «Вот поэтому у меня собака».

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Метки: США   данные   инженер   клавиатура   кот   сбой   сервер   техник   
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4  комментария
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Сергей Шишкин 58 минут назад
А, так вот кто виноват что амеры забыли как на луну летать? Кот всё стёр! Или там уборщица была?
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Anners 4 минуты назад
Безрукий чорт сам данные потёр, а на котика валит, скатин -н-на!..
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Kra 9 минут назад
Видимо, по этой же причине были утеряны все записи высадки американцев на Луну
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