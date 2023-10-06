В США инженер проверял серверы, а его кот прыгнул на клавиатуру и стёр все данные

В результате удалил все настройки системы, включая текущую конфигурацию кластера. Так что вся IT-система «легла» на 4 часа. Сетевым инженерам пришлось попотеть, но данные восстановили. Они даже заявили, что предприняли дополнительные меры защиты от котов - интересно, какие?

Техник, конечно, как следует получил, но главным «крайним» сделали IT-директора правительственного департамента США - он курировал этот медцентр. Его вызвали «на ковёр» и потребовали объяснений.