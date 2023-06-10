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В Чите бывший топ-менеджер ТГК-14 выстрелом из арбалета пытался убить слишком любопытного преемника

В Чите бывший топ-менеджер ТГК-14 выстрелом из арбалета пытался убить слишком любопытного преемника

Автор:
10 июня 2023 09:25
Сообщество : Криминал
Метки: Забайкалье   ТГК-14   Чита   арбалет   видео   покушение   
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Нешуточные страсти кипят в столице Забайкалья.

Игорю Рыжкову в последние годы не везло, карьера депутата не принесла желаемых благ, с должности заместителя генерального директора Территориальной генерирующей компании номер 14 (ТГК-14) по экономической безопасности и режиму его уволили. Да еще и преемник решил проверить, а не творил ли темные делишки его предшественник на занимаемой должности.


Вот и решил 56-летний Рыжков избавиться от любопытного топ-менеджера ТГК-14. На дело решил идти сам. Продумал все до мелочей, но не учел только одного. Кино немного отличается от реальной жизни.


Ранним утром он подъехал к своему бывшему офису на самокате, засветившись перед всеми камерами наблюдения. По пути выронил из сумки арбалет, но и это его не остановило.

Подкараулив своего оппонента, Рыжков выстрелил в него из арбалета, вот только пострадавший вовремя увидел злоумышленника и успел увернуться. Стрела просто застряла в его одежде, не причинив мужчине никакого вреда.


Поняв, что его безупречный план провалился, псевдо-Робин Гуд выкинул бесполезный арбалет в мусорный контейнер, загрузил самокат в свой Mercedes и подался в бега, правда поймали его меньше чем через час рядом с домом.


Сейчас читинский стрелок взят под стражу, ему предъявлено обвинение ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").



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Метки: Забайкалье   ТГК-14   Чита   арбалет   видео   покушение   
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38  комментариев
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3k
Lexx 9 часов назад
Как его вообще взяли на должность зам.ген. дира, если он такой тупой? В депутаты, понятно, кто же ещё придумывает идиотские всем "нужные" законы.
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5k
мемфрид 8 минут назад
Сказочный этот самый
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4k
просто Дмитрий 15 минут назад
Рэмбо йухов
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5k
Антон 48 минут назад
Робин Гуд ...уев
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1k
zu4ara 55 минут назад
всё збс!
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15k
a_komolow 2 часа назад
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2k
Артур Котовой 3 часа назад
Каким нужно айкю обладать?
-Камеры везде
- QR код оплаты самоката типа не палевно?
- Что за мусор в рюкзаке у него?
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32k
Юр21 4 часа назад
Дайте срочно ему талон к долбоибологу!
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48k
turyst 4 часа назад
Странно, обычно, как-раз такие безмозглые, но беспринципные, неплохо устраиваются депутатами.
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4k
Vlamir 4 часа назад
- Здравствуйте. Могу ли я устроиться к вам на работу?
- На какую должность?
- Менеджером!
- Хорошо. Знакомьтесь, это Иван - старший менеджер. Сколько вам лет?
- 37.
- Оп! Теперь вы старший менеджер!
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2k
Руслан 5 часов назад
Как же он служил в очистке?(с)
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3k
Aleks 7 часов назад
Лето и арбалеты...
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1k
КАКАнгел 7 часов назад
ПРИДУРОК !! понятно теперь почему он не может обогатиться, там где все в золоте купаются- придурок полный. Что ствол купить нельзя было и работать по нормальному. да любой школьник младших классов с таким заказом справится.
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766
adssaf afasffdsga 7 часов назад
У меня блочный охотничий арбалет. Болты от него по оперение в туше застревают, не все, но многие кости пробить может. Судя по видео - там какой-то понтовый. Тем не менее, очень слабый. Нахера он с арбалетом пошёл, если не понимает в них ничего? Хотя вообще идея изначально гиблая была - арбалетом убить это постараться нужно. Болт очень тонкий и опасен только если попадёт в жизненноважные органы. Ещё вариант - дать кровью истечь, но в городе это нереально, а в органы попасть дело совсем не простое - человек встаёт боком и либо в голову, либо ОЧЕНЬ мощным нужно стрелять. В тюрьму его надо и перед выходом тест на идиота.
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40k
Example 6.2.6 7 часов назад
Надо было стрелять переносным требушетом из засады.
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4k
TOROID 8 часов назад
Остался невыясненным только один вопрос - ПРИЕМНИК какой модели он хотел проверить?
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21k
Valiko 8 часов назад
надо было брать аркебузу и одеться в кирасу
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4k
foggen2 8 часов назад
Парад идиотизма......
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13k
gavrosh 8 часов назад
Дебил года!
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2k
Dmitry Tarasov 8 часов назад
Он что, был уже в недельном запое? Или Альцгеймера словил раннего? Арбалет экзотика - мигом спалят что да как. Камеры - слабо было выяснить заранее места их размещения. Жертва его увидела - ваще пипец. Кто ещё его увидел? Мотивы есть. Алиби наверняка нет. Шестёрка с 90х которую никуда не брали - слишком тупой, а потому не сел тогда?
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4k
Димка Смола/67 9 часов назад
Ой, сказочный .... Ну кто на такое арбалет берет ??? Секира и рогатка!!! Ну вот всему их надо учить.....
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