В Чите бывший топ-менеджер ТГК-14 выстрелом из арбалета пытался убить слишком любопытного преемника

Нешуточные страсти кипят в столице Забайкалья.
Игорю Рыжкову в последние годы не везло, карьера депутата не принесла желаемых благ, с должности заместителя генерального директора Территориальной генерирующей компании номер 14 (ТГК-14) по экономической безопасности и режиму его уволили. Да еще и преемник решил проверить, а не творил ли темные делишки его предшественник на занимаемой должности.
Вот и решил 56-летний Рыжков избавиться от любопытного топ-менеджера ТГК-14. На дело решил идти сам. Продумал все до мелочей, но не учел только одного. Кино немного отличается от реальной жизни.
Ранним утром он подъехал к своему бывшему офису на самокате, засветившись перед всеми камерами наблюдения. По пути выронил из сумки арбалет, но и это его не остановило.
Подкараулив своего оппонента, Рыжков выстрелил в него из арбалета, вот только пострадавший вовремя увидел злоумышленника и успел увернуться. Стрела просто застряла в его одежде, не причинив мужчине никакого вреда.
Поняв, что его безупречный план провалился, псевдо-Робин Гуд выкинул бесполезный арбалет в мусорный контейнер, загрузил самокат в свой Mercedes и подался в бега, правда поймали его меньше чем через час рядом с домом.
Сейчас читинский стрелок взят под стражу, ему предъявлено обвинение ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
Источник:
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-Камеры везде
- QR код оплаты самоката типа не палевно?
- Что за мусор в рюкзаке у него?
- На какую должность?
- Менеджером!
- Хорошо. Знакомьтесь, это Иван - старший менеджер. Сколько вам лет?
- 37.
- Оп! Теперь вы старший менеджер!
Арбалеты у гномов.
Не, у него мозгов не было, требушет нужно еще сделать, сборно - разборный, после собрать, вскоре быстро разобрать, он взял что понтовое под руку попалось, видать катаны не было, взял арбалет. А обычные бытовухи делают кухарями и молотками, даже кирпич вариант.