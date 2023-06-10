В Чите бывший топ-менеджер ТГК-14 выстрелом из арбалета пытался убить слишком любопытного преемника

Игорю Рыжкову в последние годы не везло, карьера депутата не принесла желаемых благ, с должности заместителя генерального директора Территориальной генерирующей компании номер 14 (ТГК-14) по экономической безопасности и режиму его уволили. Да еще и преемник решил проверить, а не творил ли темные делишки его предшественник на занимаемой должности.

Вот и решил 56-летний Рыжков избавиться от любопытного топ-менеджера ТГК-14. На дело решил идти сам. Продумал все до мелочей, но не учел только одного. Кино немного отличается от реальной жизни.