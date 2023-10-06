Еда с сюрпризом: жалобы пострадавших

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В этой не самой приятной подборке собраны наиболее отвратительные и мерзкие сюрпризы, какие только можно найти в своей тарелке — от муравьев и червей до шурупов. В этой же копилке фастфуд, приготовленный так, что его можно сразу выбрасывать в мусорное ведро.
1. «Я ел гранолу где-то с минуту, прежде чем понял, что в ее состав не входят черные зернышки»
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2. «Я почти уверен, что случайно съел паучье гнездо. Теперь мне хочется выжечь все внутри паяльной лампой»
7. «Достал батончик мюсли, чтобы перекусить во время велосипедной поездки. Еще чуть-чуть — и откусил бы не глядя»
9. «По поводу розничной торговли и сферы общественного питания у меня есть один-единственный аргумент: покупатель оставил окровавленную салфетку на нашей витрине с вафлями»
11. «Смотрите внимательно, когда режете овощи. Я почти съел это. Мне не нужен дополнительный белок, спасибо»
15. «Я ел шоколадного Санта-Клауса и почувствовал, что что-то прилипло к моему языку. Паутина!»
17. «Моя сестра купила клубнику в очень большой продуктовой сети в Британской Колумбии, Канада. Живой приз в комплекте!»
22. «Я откусил несколько кусков сэндвича с курицей и только потом посмотрел на него внимательно»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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