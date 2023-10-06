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Еда с сюрпризом: жалобы пострадавших

Еда с сюрпризом: жалобы пострадавших

Автор:
06 октября 2023 15:06
Сообщество : Еда
Метки: Какая гадость ваша заливная рыба   и такое бывает   какая гадость   музей отвратительной еды   насекомые в еде   отвратительно   с сюрпризом   ужасная еда   
1196
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В этой не самой приятной подборке собраны наиболее отвратительные и мерзкие сюрпризы, какие только можно найти в своей тарелке — от муравьев и червей до шурупов. В этой же копилке фастфуд, приготовленный так, что его можно сразу выбрасывать в мусорное ведро.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Какая гадость ваша заливная рыба   и такое бывает   какая гадость   музей отвратительной еды   насекомые в еде   отвратительно   с сюрпризом   ужасная еда   
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13k
Андрей А Час назад
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283
fifa666 48 минут назад
Я учась в школе коржик ела. Откусила кусочек, жую. Потом перевернула и заметила придавленного таракана, точнее его половину.
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2k
xannar 56 минут назад
Помню, как я однажды заварила кофе в чашке, добавила молока. Отвлеклась. Потом делаю глоток и чувствую, как что-то скользнуло по губам. Выплюнула - таракан огромный, фууууууу. Было так противно, до тошноты.
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1k
surgy Час назад
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