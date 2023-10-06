Еда с сюрпризом: жалобы пострадавших

В этой не самой приятной подборке собраны наиболее отвратительные и мерзкие сюрпризы, какие только можно найти в своей тарелке — от муравьев и червей до шурупов. В этой же копилке фастфуд, приготовленный так, что его можно сразу выбрасывать в мусорное ведро.