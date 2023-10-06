Пациент сбежал из туберкулёзного диспансера, чтобы украсть в магазине колбасу

За 8 месяцев в тубдиспансере мужчина так соскучился по колбасе, что решился на дерзкое преступление.
В городе Кстово Нижегородской области мужчина с открытой формой туберкулёза сбежал из изолятора, ограбил продуктовый магазин, а затем вернулся на лечение. 49-летнему местному жителю, который уже 8 месяцев находится в туберкулёзном диспансере, смерть как захотелось копчёной колбасы и ради неё родимой он решился на побег и воровство, за что вскоре будет отвечать перед законом.
Мужчина зашёл в местный сетевой супермаркет "Доброцент", разбил витрины и украл 10 палок самой дорогой сырокопчёной колбасы на сумму около 13 тысяч рублей. Примечательно, что в тубдиспансере заявили, что не заметили ни исчезновения пациента, ни его возвращения. И вряд ли бы узнали, если бы не предательские камеры в магазине.
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Впоследствии выяснилось, что мужчина заранее подготовил налёт на продуктовый, подготовив большой пакет для наворованного. Обвинения мужчине пока не предъявили. Местная полиция проводит проверку.
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Персонал, думаю (говорю, что знаю), обедают по умолчанию "за счёт заведения" в диспансере (несмотря, что питание там не "разбежишься"), а копчёную колбаску уважают уже дома – могли бы и милосердно поделиться – глядишь и без криминала обошлось бы... Хотя, о чём это я...