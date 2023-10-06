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Пациент сбежал из туберкулёзного диспансера, чтобы украсть в магазине колбасу

Пациент сбежал из туберкулёзного диспансера, чтобы украсть в магазине колбасу

Автор:
06 октября 2023 19:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Кстово   воровство   колбаса   магазин   пациент   побег   тубдиспансер   
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За 8 месяцев в тубдиспансере мужчина так соскучился по колбасе, что решился на дерзкое преступление.

В городе Кстово Нижегородской области мужчина с открытой формой туберкулёза сбежал из изолятора, ограбил продуктовый магазин, а затем вернулся на лечение. 49-летнему местному жителю, который уже 8 месяцев находится в туберкулёзном диспансере, смерть как захотелось копчёной колбасы и ради неё родимой он решился на побег и воровство, за что вскоре будет отвечать перед законом.


Мужчина зашёл в местный сетевой супермаркет "Доброцент", разбил витрины и украл 10 палок самой дорогой сырокопчёной колбасы на сумму около 13 тысяч рублей. Примечательно, что в тубдиспансере заявили, что не заметили ни исчезновения пациента, ни его возвращения. И вряд ли бы узнали, если бы не предательские камеры в магазине.

Впоследствии выяснилось, что мужчина заранее подготовил налёт на продуктовый, подготовив большой пакет для наворованного. Обвинения мужчине пока не предъявили. Местная полиция проводит проверку.

Источник:

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Метки: Видео   Кстово   воровство   колбаса   магазин   пациент   побег   тубдиспансер   
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7  комментариев
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elllfa 23 минуты назад
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141
Собака У Попа Полчаса назад
Хорошо в больнице. Пациенты на самовыгуле. За ними не следят, но их, судя по статье, и не особо кормят. Как пёс Кабздох у наших соседей по деревне. Где чё спёр, то и захавал.
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15k
Александр 59 минут назад
Ну, в тюремной больничке условия вряд ли лучше, чем в диспансере, поэтому истинные мотивы мужика не понятны, а вот персоналу он "поднасрал" конкретно...
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7
Денис Александр 18 минут назад
Там наверняка на обед и ужин очередное блюдо из капусты, (знаю из своего опыта) уже через десять дней даже сосиски воспринимается как пища богов.
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