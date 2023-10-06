Пациент сбежал из туберкулёзного диспансера, чтобы украсть в магазине колбасу

В городе Кстово Нижегородской области мужчина с открытой формой туберкулёза сбежал из изолятора, ограбил продуктовый магазин, а затем вернулся на лечение. 49-летнему местному жителю, который уже 8 месяцев находится в туберкулёзном диспансере, смерть как захотелось копчёной колбасы и ради неё родимой он решился на побег и воровство, за что вскоре будет отвечать перед законом.

Мужчина зашёл в местный сетевой супермаркет "Доброцент", разбил витрины и украл 10 палок самой дорогой сырокопчёной колбасы на сумму около 13 тысяч рублей. Примечательно, что в тубдиспансере заявили, что не заметили ни исчезновения пациента, ни его возвращения. И вряд ли бы узнали, если бы не предательские камеры в магазине.