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В Черногории прошли 50-дневные соревнования по лени

В Черногории прошли 50-дневные соревнования по лени

Автор:
06 октября 2023 13:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Девушка   лень   турнир   чемпионат   черногория   
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В итоге победила 23-летняя девушка.

Согласно регламенту «турнира», участники могли делать что угодно, но лёжа. Также им давали по три 15-минутных перерыва в день, чтобы размяться, сходить в туалет или принять душ.

Мега-соревнование лежебок длилось 50 дней, участвовало больше 20 человек. Они валялись на свежем воздухе и спали, читали или залипали в телефоне. Когда погода испортилась - переползли в помещение. До финала долежало двое участников: 23-летний косметолог Лидия Маркович и Филип Кнежевич. Мужик благородно уступил первое место даме и она получила главный приз - 1000 евро. И ровно столько же денег ей обещали дать родители, лишь бы она встала с матраса и перестала заниматься ерундой.

Всех перележала.

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Метки: Видео   Девушка   лень   турнир   чемпионат   черногория   
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Доктор Джонс Час назад
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Олеся К 49 минут назад
я бы наверно победила....вот бы тоже поучавствовать)
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