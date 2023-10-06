В Черногории прошли 50-дневные соревнования по лени

Согласно регламенту «турнира», участники могли делать что угодно, но лёжа. Также им давали по три 15-минутных перерыва в день, чтобы размяться, сходить в туалет или принять душ.

Мега-соревнование лежебок длилось 50 дней, участвовало больше 20 человек. Они валялись на свежем воздухе и спали, читали или залипали в телефоне. Когда погода испортилась - переползли в помещение. До финала долежало двое участников: 23-летний косметолог Лидия Маркович и Филип Кнежевич. Мужик благородно уступил первое место даме и она получила главный приз - 1000 евро. И ровно столько же денег ей обещали дать родители, лишь бы она встала с матраса и перестала заниматься ерундой.