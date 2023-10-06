Москвичка с подозрением на перелом черепа попыталась проломить череп врачу

Москвичка попала в больницу в Свиблово с подозрением на перелом костей черепа. Женщину тут же отправили на рентген черепа, в кабинет рентгенолога. Однако, снимок сделать не удалось. Москвичка вела себя агрессивно и в итоге накинулась на врача.

Парню самому потребовалась медпомощь, и подозревать перелом он стал уже у самого себя. 27-летний врач получил увечья, но к счастью отделался ушибами мягких тканей головы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.