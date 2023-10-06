Игровой дизайнер рассказал, как схитрил во время создания карты в CS:GO

Теперь, когда Counter-Strike 2 вышла, я наконец-то могу предложить вам ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ в процесс создания карты Overpass в далёком прошлом.

Мне нужно было приделать ручки к этой электрической штуковине, но поскольку тогда я был новичком в Valve, мне не хотелось никого беспокоить, поэтому я использовал кастрюлю.

На этом мы завершаем наше глубокое погружение.