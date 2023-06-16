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"Я использовал "шанс", который мне дал отец": история актёра Андрея Чубченко

"Я использовал "шанс", который мне дал отец": история актёра Андрея Чубченко

Автор:
16 июня 2023 15:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   истории   российские актеры   
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Театр и кино, радости и трагедии в жизни звезды сериала "Шеф".

Андрей Чубченко появился на свет осенью 1967 года в Оренбурге. Его родители, Людмила Алексеевна и Александр Ефремович, были представителями мира искусства и влюбились друг в друга, познакомившись в Красноярской театральной студии. Вместе они создали семью и мечтали о ребёнке.


Но перед самыми родами Людмила Алексеевна столкнулась с проблемами, требующими хирургического вмешательства. К сожалению, операцию выполнял малоопытный медицинский практикант, что привело к осложнениям. Всё могло действительно закончиться плохо, ведь медик, когда зашивал пациентку, забыл вынуть тампон.

Но маму будущего актёра удалось спасти, однако Людмиле Алексеевне требовалось долгое восстановление и уход. Всё это время маленький Андрей находился под опекой бабушек.


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Но невзирая на эти сложности, семья воссоединилась в начале 70-х годов, и родители начали активно заниматься воспитанием сына. Он вырос настоящим хулиганом, и его шалости не раз шокировали его родных.
Уже в раннем возрасте у Андрея появился интерес к театру, и хотя ему даже удалось сыграть несколько маленьких ролей, он изначально не рассматривал актёрство как свою будущую профессию. Вместо этого Чубченко мечтал о карьере хирурга и готовился поступать мединский институт Красноярска.

Однако всё изменилось, когда Андрея призвали в армию. Во время одного из армейских торжеств он незапланированно выступил, прочитав со сцены отрывок из поэмы Евгения Евтушенко "Братская ГЭС". Его выступление так понравилось командиру полка, что Андрея повысили до сержанта. Именно в этот момент Чубченко принял решение развивать свои артистические способности и посвятить себя актёрской профессии.


После окончания армейской службы Андрей вернулся домой и рассказал родителям о своих планах. Вот только они были недовольны выбором сына и предостерегали его: актёрская профессия сложна и нестабильна. Но сын не хотел слушать ничьих советов и решил следовать своей мечте. Он подал документы в каждый театральный вуз Москвы и был принят в известную "Щепку".


Отец в своё время дал мне только один месяц на попытку поступить в театральное училище, сказав: если не поступишь с первого раза, то тогда иди в любую другую профессию, только не в актёры. Представьте себе: и я поступил в театральное училище им. Щепкина с первого раза! Так я использовал "шанс", который мне дал отец.


Выпускника "Щепки" пригласили сразу в несколько театров. Однако хороших ролей нигде не обещали. Зато во МХАТе не только сразу дали главную роль в спектакле "Валентин и Валентина", но и комнату в общежитии, что тогда для актёра было едва ли не важнее роли. Но самое главное - в этом теаре Чубченко удалось поработать с самой Дорониной, она стала его наставником.


Андрей Чубченко проработал в МХАТе под руководством Татьяны Дорониной 27 лет. За эти годы он сыграл множество ярких ролей в таких спектаклях, как "Валентин и Валентина", "Три сестры", "Белая гвардия", "Укрощение строптивой" и многих других.


Кроме работы в театре, Андрей также снялся в нескольких фильмах. Режиссёры поначалу не видели в нём никакого потенциала, но после роли в мелодраме "Московская сага", где он сыграл Михаила Тухачевского, признание наконец пришло. В дальнейшем Чубченко получил главные роли в таких фильмах, как "Свой человек", "Ненависть", "Тухачевский. Заговор маршала", "Шеф" и других.



Ещё в юности Андрей настойчиво старался покорить сердце девушки Вики. Часами он стоял под её окнами, с нетерпением ожидая момента, когда она согласится пойти с ним на прогулку. По возвращении из армии, Андрей сразу же направился к своей возлюбленной. Он был уверен, что она откликнется на его чувства и не устоит перед его преданностью и стойкостью. Так оно и случилось: Вика действительно проявила интерес к нему, призналась в любви и, разумеется, ожидала взаимных нежных признаний. Однако, к своему удивлению, Андрей почувствовал, что влюбленность угасла, и он не хочет продолжать отношения. Как именно произошло расставание этой пары, неизвестно, но, надеемся, что они остались друзьями.

Настоящая любовь пришла к Андрею в студенческие годы. Он обратил своё внимание на Юлию Зыкову, очаровательную девушку, которая также была студенткой Щепкинского училища. Вот только их первая встреча оказалась неудачной: Андрей слишком активно приставал к девушке, что не понравилось Юлии, и она, защищаясь от пылкого поклонника, разбила ему бровь и расцарапала руку. Но отчаянного студента это не остановило, и он решил пригласить Юлю на свидание. И уже во время второго молодые поняли, что их тянет друг к другу. Роман развивался стремительно, и они решили пожениться, не дожидаясь получения дипломов - на втором курсе.


Спустя некоторое время после свадьбы, у пары родилась дочка София. Девочка решила не брать пример с родителей, хоть они об этом и мечтали, и выбрала учебу в институте международных отношений.
А в 1999 году в жизни семьи Чубченко произошла трагедия: на глазах у актёра его жену с маленькой дочкой сбила несущаяся на скорости машина. Юлю с Соней отбросило на 10 метров по дороге и они выжили чудом. Удивительно, но они отделались лишь сильным испугом и сотрясением мозга. В тот момент Андрей понял, что это был настоящий знак для него: в тот период его отношения с Юлей ухудшились, и он решил, что произошедшее - повод пересмотреть их. Юлия довольно долго восстанавливалась и семья вернулась к прежней жизни. Но это стало не единственным испытанием для пары...
Юлия забеременела, но, к несчастью, потеряла ребёнка. Трагедия скрепила Андрея с женой ещё сильнее, и они вместе смогли пережить это горе, обратившись к вере.


Уже в начале 2000-х, в семье родился второй ребёнок - тоже девочка.
Евдокия подросла и тоже не хочет пока связывать свою жизнь с актёрской профессии - отдаёт всё свободное время спорту.

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Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   истории   российские актеры   
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