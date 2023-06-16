"Я использовал "шанс", который мне дал отец": история актёра Андрея Чубченко

Андрей Чубченко появился на свет осенью 1967 года в Оренбурге. Его родители, Людмила Алексеевна и Александр Ефремович, были представителями мира искусства и влюбились друг в друга, познакомившись в Красноярской театральной студии. Вместе они создали семью и мечтали о ребёнке.





Но перед самыми родами Людмила Алексеевна столкнулась с проблемами, требующими хирургического вмешательства. К сожалению, операцию выполнял малоопытный медицинский практикант, что привело к осложнениям. Всё могло действительно закончиться плохо, ведь медик, когда зашивал пациентку, забыл вынуть тампон.

Но маму будущего актёра удалось спасти, однако Людмиле Алексеевне требовалось долгое восстановление и уход. Всё это время маленький Андрей находился под опекой бабушек.



