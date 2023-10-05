Уехавших айтишников предложили зазывать обратно льготным жильём и выплатой пособий

А чтобы айтишники возвращались быстрее, ВНИИ труда предложил следующие меры:

Предоставлять этим специалистам льготное временное жильё.

Выплачивать материальные пособия.

Оказывать психологическую помощь.

Помогать найти работу и стимулировать руководителей компаний повышать зарплату айтишникам.

И ещё несколько инициатив, уже не таких существенных. Будут ли их применять - пока не решили. Тем временем другие эксперты говорят несколько иное: