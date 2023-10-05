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Уехавших айтишников предложили зазывать обратно льготным жильём и выплатой пособий

Уехавших айтишников предложили зазывать обратно льготным жильём и выплатой пособий

Автор:
05 октября 2023 18:12
Сообщество : Жить в России
Метки: it   айтишники   жилье   льготы   редлканты   специалисты   
1542
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По мнению экспертов, это решит вопрос нехватки кадров в IT-индустрии.

В 2022 году страну покинуло примерно 100 тысяч айтишников. Через какое-то время почти половина из них вернулась. Остальные «релоканты» могут приехать обратно в течение 1-2 лет. Таков прогноз экспертов.

А чтобы айтишники возвращались быстрее, ВНИИ труда предложил следующие меры:

  • Предоставлять этим специалистам льготное временное жильё.
  • Выплачивать материальные пособия.
  • Оказывать психологическую помощь.
  • Помогать найти работу и стимулировать руководителей компаний повышать зарплату айтишникам.

И ещё несколько инициатив, уже не таких существенных. Будут ли их применять - пока не решили. Тем временем другие эксперты говорят несколько иное:

Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс. Поэтому, даже если все покинувшие РФ айтишники вернутся, нехватка кадров останется, — доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

И предлагают скорее не создавать преференции для уехавших «элитных» специалистов, а обучать новых. На данной момент по IT-специальностям уже готовят 350 тысяч человек. Вероятно, их количество будет только расти.

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Метки: it   айтишники   жилье   льготы   редлканты   специалисты   
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24  комментария
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6k
Старичок 46 минут назад
а где гарантия, что они опять не сдрыснуть при малейшем шухере?
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1k
max20 13 минут назад
Кто и чему учит эти 350 000 гребцов?

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37k
russger 17 минут назад
А з/п какая у них? Вот мой единственный знакомый айтишник, немец, он получает от 3,3 до 3,6 штук в месяц. Нетто. Будут ли айтишникам в РФ столько же платить? Льготы они предлагают, типа бесплатный проездной? Да кому он нужен.
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22k
babuby Полчаса назад
Ну и правильно! Электрикам хватит и 20 000, медсёстрам хватит и 25 000, пожарным хватит и 19 000, а вот слинявших айтишников надо и возвращать, и привлекать деньгами и жильём! ЗАШИБИСЬ!!! Так далеко пойдём!!
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9k
Бритва Полчаса назад
зашибись: уехал - приехал - пособие. А тем, кто всё это время трудился на благо отечества х*й
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15k
GROMOZEKA 53 минуты назад
А может учить молодежь?
А всякие ссыкуны пусть остаются там, куда свалили
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10k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Да кому они нужны, эти предатели тыкальщики пальцами? Наживались в России, а чуть-что - дезертировали. Умерла, так умерла! "Дорожную".
Впрочем, это, наверное, - другое?
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15k
Дядюшка Ау 58 минут назад
Очень хорошо. Справедливо. Кто оставался - тому ничего, кто умотал (сиречь предал) навалить плюшек воз. Предлагаю ответственным за постулат "Оказывать психологическую помощь" назначить Адама Кадырова.
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9k
Schandmaul Час назад
да, наверное поверят и вернутся, наивные.
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1k
Сергей Час назад
зачем?!
они "помотают соплей" годик-два, поймут как замечательна демократия,
умные вернутся, а дураки вообще не нужны никому...
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