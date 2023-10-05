Уехавших айтишников предложили зазывать обратно льготным жильём и выплатой пособий

По мнению экспертов, это решит вопрос нехватки кадров в IT-индустрии.
В 2022 году страну покинуло примерно 100 тысяч айтишников. Через какое-то время почти половина из них вернулась. Остальные «релоканты» могут приехать обратно в течение 1-2 лет. Таков прогноз экспертов.
А чтобы айтишники возвращались быстрее, ВНИИ труда предложил следующие меры:
- Предоставлять этим специалистам льготное временное жильё.
- Выплачивать материальные пособия.
- Оказывать психологическую помощь.
- Помогать найти работу и стимулировать руководителей компаний повышать зарплату айтишникам.
И ещё несколько инициатив, уже не таких существенных. Будут ли их применять - пока не решили. Тем временем другие эксперты говорят несколько иное:
Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс. Поэтому, даже если все покинувшие РФ айтишники вернутся, нехватка кадров останется, — доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.
И предлагают скорее не создавать преференции для уехавших «элитных» специалистов, а обучать новых. На данной момент по IT-специальностям уже готовят 350 тысяч человек. Вероятно, их количество будет только расти.
Источник:
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А всякие ссыкуны пусть остаются там, куда свалили
Вот объясни мне, с чего ты это решил?
Исследования, опросы.
Или так, пи.з.данул для красного словца?
Факультет Прикладной математики в КубГУ, Бауманка, МФТИ.
закончили - и уехали
Один в США
Остальные в Европе
Во первых 4 это не 40 тысяч, а во вторых, с чего ты решил, что они лучшие?
Да да да
За морем всё самое лучшее, правда?
А может потому, что они самые дешевые и даже индусы и те дороже?
Вот видишь, если включить мозги, то вариантов масса.
Но, это же надо включить…..
Впрочем, это, наверное, - другое?
они "помотают соплей" годик-два, поймут как замечательна демократия,
умные вернутся, а дураки вообще не нужны никому...
САМ ГОВОРИТ, что с приходом нейросетей специальность умрет
ИИ способен скомпоновать Любую по сложности программу из имеющихся готовых стандартных "запчастей"
Останется только НОРМАЛЬНО ПОСТАВИТЬ НЕЙРОСЕТИ ЗАДПЧУ, что ты хочешь от программы
Наиболее грамотные - они нужны работодателю, никуда они не возвращались
Вернулись те, кто не пригодился Западу