Россиянам рассказали о профессиях с пенсиями 30 тысяч рублей и выше

Это военные, госслужащие и ещё ряд специалистов.
Не так давно декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что часть россиян может остаться без пенсии. Те, у кого нет минимального рабочего стажа - 14 лет.
Теперь речь зашла о пенсиях в 30 тысяч рублей или побольше. О них высказалась замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
На такую пенсию могут рассчитывать:
- Госслужащие со стажем работы не менее 18,5 лет. Но при условии, что их зарплата превышала 70 тысяч рублей. У них пенсия будет равна 45% от среднего заработка. А каждый последующий отработанный год накинет ещё 3%.
- Военные, служившие в горячих точках. Их пенсии могут дойти до 80 тысяч.
- Представители судебной системы. Если они отработают там более 20 лет, получат пенсию в 80% от среднего заработка.
Также Григорьева напомнила о специалистах, которые имеют право выйти на пенсию пораньше: сотрудники силовых ведомств, вредных производств, аварийных служб, бюджетной сферы, образования и медицины, работники авиации и космонавты. Их пенсия будет выше средней, плюс им положен ряд льгот: бесплатный проезд на общественном транспорте и доплаты на ЖКХ.
Источник:
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Даже, если вы до нее и доживете, то неизвестно с каким здоровьем.
Пытайтесь создать подушку, пока можете, а не просаживайте все в ноль
Это у кого из гослужащих зарплата превышала 70 тыс.?
"Военные, служившие в горячих точках. Их пенсии могут дойти до 80 тысяч." (с)
А могут и не дойти. 12 лет календарь + 2.5 за дикие условия. Пенсия 26,5 тыс.
что характерно, все перечисленные номинанты периода дожития - так или иначе относятся к власти, которая заботится только своим сладким будущем
И не надо рассказывать, что кто-то вынужден батрачить всю жизнь (35-40 лет) без оформления.
а вообще, статейка так себе, пошатать режим.