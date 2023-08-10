FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7530 постов • 1024 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Россиянам рассказали о профессиях с пенсиями 30 тысяч рублей и выше

Россиянам рассказали о профессиях с пенсиями 30 тысяч рублей и выше

Автор:
10 августа 2023 18:27
Сообщество : Жить в России
Метки: военные   госслужащие   зарплата   льготы   надбавки   пенсия   пособие   
1689
4

Это военные, госслужащие и ещё ряд специалистов.

Не так давно декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что часть россиян может остаться без пенсии. Те, у кого нет минимального рабочего стажа - 14 лет.

Теперь речь зашла о пенсиях в 30 тысяч рублей или побольше. О них высказалась замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

На такую пенсию могут рассчитывать:

  • Госслужащие со стажем работы не менее 18,5 лет. Но при условии, что их зарплата превышала 70 тысяч рублей. У них пенсия будет равна 45% от среднего заработка. А каждый последующий отработанный год накинет ещё 3%.
  • Военные, служившие в горячих точках. Их пенсии могут дойти до 80 тысяч.
  • Представители судебной системы. Если они отработают там более 20 лет, получат пенсию в 80% от среднего заработка.

Также Григорьева напомнила о специалистах, которые имеют право выйти на пенсию пораньше: сотрудники силовых ведомств, вредных производств, аварийных служб, бюджетной сферы, образования и медицины, работники авиации и космонавты. Их пенсия будет выше средней, плюс им положен ряд льгот: бесплатный проезд на общественном транспорте и доплаты на ЖКХ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: военные   госслужащие   зарплата   льготы   надбавки   пенсия   пособие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Александр 2 часа назад
Получается что на госслужбе бумажки перекладывать опаснее и вреднее, 18.5 лет, в лаве или на проходке надо 20.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
GROMOZEKA 12 минут назад
Говорил тысячу раз и не устану повторять - не надо рассчитывать на пенсию.
Даже, если вы до нее и доживете, то неизвестно с каким здоровьем.
Пытайтесь создать подушку, пока можете, а не просаживайте все в ноль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
NIS 24 минуты назад
Хорошая попытка ….
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 52 минуты назад
"Госслужащие со стажем работы не менее 18,5 лет. Но при условии, что их зарплата превышала 70 тысяч рублей.
Это у кого из гослужащих зарплата превышала 70 тыс.?

"Военные, служившие в горячих точках. Их пенсии могут дойти до 80 тысяч." (с)
А могут и не дойти. 12 лет календарь + 2.5 за дикие условия. Пенсия 26,5 тыс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
10001011101100 52 минуты назад
а продавец из хлебного сколько будет получать?
что характерно, все перечисленные номинанты периода дожития - так или иначе относятся к власти, которая заботится только своим сладким будущем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
turyst 57 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 57 минут назад
Чиновники и их охрана, короче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alexander Час назад
В депутаты бы пошел, но воровать не люблю, обойдусь без повышенной пенсии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Чтобы к 55-60 годам не заработать 14 лет трудового стажа, это надо ещё постараться!
И не надо рассказывать, что кто-то вынужден батрачить всю жизнь (35-40 лет) без оформления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sedoisever 2 часа назад
Без пенсии не останется никто. Вот только на "социалку" можно выйти с 70 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Старичок 2 часа назад
а также работающие в условия РКС и приравненных к ним областях по первой и второй сетках вредности
а вообще, статейка так себе, пошатать режим.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В детстве и сейчас

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#забавно#интересно#знаменитости#в мире#фильм#отношения#актеры
#Прикол#автомобили#США#аварии#авто аварии#кино#факты#подборка#улыбнуло#звезды
#Юмор#автомир#люди#ДТП#Автовсячина#позитив#история#интересное#природа#новости
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться