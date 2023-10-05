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Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола

Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола

Автор:
05 октября 2023 12:44
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейросеть   звезды   знаменитости   интересно   противоположный пол   сменили пол   смешные картинки   шоу бизнес   
1288
17

Давайте на секунду представим, что известные женщины были бы мужчинами, а мужчины - женщинами. Как бы они выглядели? Нейросеть midjourney создала интересные кадры, сохранив важные черты каждой знаменитости.

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Это были женщины, сменившие пол благодаря нейросети. Переходим к мужчинам.


А тут можно посмотреть ещё на одну фантазию - как бы выглядели звёзды, если бы работали на обычной работе.

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Метки: Midjourney   Нейросеть   звезды   знаменитости   интересно   противоположный пол   сменили пол   смешные картинки   шоу бизнес   
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16  комментариев
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18k
Shtoppi 2 часа назад
очередное творение нейросети, по запросу какого-то трансгендерного психически больного.
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403
orsker 15 минут назад
Из баб каких-то [мат] сделали.
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30k
BuG Полчаса назад
Кристенсен? :)
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12k
Copycat 41 минуту назад
Комментарий к фото
по моему ничего не поменялось) единственно на павла волю стала смахивать
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58k
alertol Час назад
Чуть более чем все совершенно не изменены, и на противоположный пол не тянут, те кто тянут не похожи на оригинал от слова совсем...
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4k
Горожанин Час назад
"Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола".
-----------
Заколебали со своими нейросетями и своими одними и теми же банальностями. Неужели нельзя придумать хоть что-то пооригинальнее? Или у нейросетей хватает "ума" только на компьютерные технологии 30-и летней давности - наложения цифровых фото друг на друга и
сознание на этом общего образа.))

Дарю тупым идею темы. Как бы выглядели знаменитости, будь они... котами.
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41k
Сергей Час назад
Кукурузина, ты не на зоне, кончай половыми извращениями заниматься.
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Когда же вы наиграетесь с этой хренью?
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16k
Majul 2 часа назад
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Предлагаю запретить доступ к нейросетям для трансгендеров
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66k
Варакин Алексей 2 часа назад
С Николь Кидман не понятно...она мужик?
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой!
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Это же баба все равно))
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Кому то заняться уже совсем нехер ? Пол им поменяли , теперь давайте через нейросеть ещё порнухи с ними наделайте! Друг очень просит!
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Спелая кукурузинка

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