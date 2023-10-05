"Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола".

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Давайте на секунду представим, что известные женщины были бы мужчинами, а мужчины - женщинами. Как бы они выглядели? Нейросеть midjourney создала интересные кадры, сохранив важные черты каждой знаменитости.
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Это были женщины, сменившие пол благодаря нейросети. Переходим к мужчинам.
А тут можно посмотреть ещё на одну фантазию - как бы выглядели звёзды, если бы работали на обычной работе.
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Метки: Midjourney Нейросеть звезды знаменитости интересно противоположный пол сменили пол смешные картинки шоу бизнес
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Заколебали со своими нейросетями и своими одними и теми же банальностями. Неужели нельзя придумать хоть что-то пооригинальнее? Или у нейросетей хватает "ума" только на компьютерные технологии 30-и летней давности - наложения цифровых фото друг на друга и
сознание на этом общего образа.))
Дарю тупым идею темы. Как бы выглядели знаменитости, будь они... котами.