В России начали тестирование аналога китайской системы социального рейтинга

Студентам предлагается заполнить анкету и ответить на вопросы об образовании, наличии детей и иждивенцев, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в соцсетях, участии в общественной жизни, государственных наградах, знании языков (китайский выделен отдельно), приверженности спорту, здоровому образу жизни и прочих грешках делах.

Планируется, что социальный рейтинг будет связан со СНИЛС, ИНН, паспортом и телефоном. На начальных этапах данные платформы будут использовать также данные такси, банков и региональные инфосистемы.

Рейтинг отражает пользу человека для страны и его перспективность. Например, социальный рейтинг неженатого мастера, работающего на заводе, может быть выше, чем у самозанятого фрилансера. Анкета позволяет связать скоринг-код (социальный рейтинг) со СНИЛСом, ИНН, паспортом и телефоном.