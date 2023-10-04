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В России начали тестирование аналога китайской системы социального рейтинга

В России начали тестирование аналога китайской системы социального рейтинга

Автор:
04 октября 2023 23:53
Сообщество : Факты
Метки: Китай   Оруэлл   РСГУ   Система   социальный рейтинг   черное зеркало   Январь   
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В России совсем скоро может появиться система социального рейтинга по китайскому образцу. По задумке авторов, с её помощью будут отслеживаться все активности человека: здоровый образ жизни, госнаграды, кредитная история, посты в соцсетях, гражданская позиция, занятия спортом, судимости и многое другое. Будущее наступило.

В Российском социальном госуниверситете запустили разработку аналога китайской системы социального рейтинга - национальный социальный рейтинг гражданина, спрогнозированный крупнейшими банками к 2030-2035 году.

Пока, правда, только для подопытных студентов. Но, лиха беда начало!

Сервис называется «Мы».

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Студентам предлагается заполнить анкету и ответить на вопросы об образовании, наличии детей и иждивенцев, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в соцсетях, участии в общественной жизни, государственных наградах, знании языков (китайский выделен отдельно), приверженности спорту, здоровому образу жизни и прочих грешках делах.

Планируется, что социальный рейтинг будет связан со СНИЛС, ИНН, паспортом и телефоном. На начальных этапах данные платформы будут использовать также данные такси, банков и региональные инфосистемы.

Рейтинг отражает пользу человека для страны и его перспективность. Например, социальный рейтинг неженатого мастера, работающего на заводе, может быть выше, чем у самозанятого фрилансера. Анкета позволяет связать скоринг-код (социальный рейтинг) со СНИЛСом, ИНН, паспортом и телефоном.

Отдельно доставляет, что название системы созвучно с антиутопией Евгения Замятина «Мы‎», в которой описывался как раз социальный контроль.

Разработчики сервиса сравнили его с китайским и заявили, что в случае успешного теста не против поделиться системой с госорганами.

В Китае такая система работает по всей стране. Единый информационный центр анализирует каждого по 160 000 параметров. За преданность партии и хорошие дела можно получить баллы соцрейтинга. С хорошим рейтингом проще взять кредит, можно брать бесплатные продукты и получить право доступа к роскошным отелям.

Отнять баллы могут за провинности (даже за курение и частую смену работы). Чем ниже рейтинг, тем меньше у гражданина прав. Например, становится сложнее поступить в вуз, получить работу или свалить из страны пользоваться поездами и самолётами.

Как остроумно замечает Pravda.ru: "Ждем объявлений "сдаю жилье с рейтингом от 4.8" и "берем на работу от 5.9 соцрейтинга" или диалогов вроде:

Мы не можем взять Вас на работу менеджером, потому что у Вас рейтинг 3,66, вы просрочили ЖКХ и кредит, не проходите диспансеризаций, живете далеко и будете опаздывать.

— Но без работы я не смогу погасить кредит, ЖКХ, оплатить медицину и переселится ближе к центру города!

— Для вас есть прекрасная должность подсобного разнорабочего в Горканализации, можете еще набрать баллы волонтерством в приюте для попугаев-инвалидов, там сразу 0.2 балла дают!

Как говорится: "Шутка смешная - ситуация страшная".

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Метки: Китай   Оруэлл   РСГУ   Система   социальный рейтинг   черное зеркало   Январь   
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9  комментариев
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13k
кира 42 минуты назад
Зачем на студентах тестировать, может лучше сразу с чиновников начать?
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18k
Shtoppi Полминуты назад
скоро, граждане россияне, нас с вами подвергнут градации по сортам и боюсь чурки, хачи и пр. мерзость будут занимать не самые последние позиции этого, так сказать, рейтинга.
и это как раз и есть то, к чему нас правительство подводит, своими уже проводимыми попытками интеграции первобытных дикарей в цивилизованное общество.
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30k
Юрьевич 4 минуты назад
С одной стороны идея может и хорошая... Например, в выборах учувствуют на равную вор-рецидивист, бывший убийца, запойный безработный алкаш или проститутка и Герой России или светила мировой науки, или просто человек, который честно отслужил в армии, всю жизнь честно отработал...
С другой стороны, при нашей коррупции эту систему "ответственные" товарищи быстро монетизируют и пойдёт торговля этими баллами. Потом оглянуться не успеем, как все законопослушные обычные граждане станут бесправными в своей стране...
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40k
Notan Blaine 9 минут назад
Многие не знают, но в США уже давно есть такой рейтинг. Правда он не меняется с рождения, родился черным - будешь рабом или преступником, родился азиатом - будешь работать круглыми сутками, родился белым - ты расист. Есть исключения, родился в семье миллиардеров, будешь минимум миллионерам и сможешь рассказывать другим как добиться успеха.
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20k
Bill 14 минут назад
Проблема только в том, что в Китае нет никакой системы социального рейтинга. Кто-то запустил этот фейк, а китайцы удивляются и говорят что в первый раз слышат.
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62k
doker 47 минут назад
Пи**да мне... Мало того, что пенсионер, так ещё и кредит только раз брал 20 лет назад.
Сразу пристрелят?

Дай то Бог, надоело мучиться.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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