В России начали тестирование аналога китайской системы социального рейтинга

В России совсем скоро может появиться система социального рейтинга по китайскому образцу. По задумке авторов, с её помощью будут отслеживаться все активности человека: здоровый образ жизни, госнаграды, кредитная история, посты в соцсетях, гражданская позиция, занятия спортом, судимости и многое другое. Будущее наступило.
В Российском социальном госуниверситете запустили разработку аналога китайской системы социального рейтинга - национальный социальный рейтинг гражданина, спрогнозированный крупнейшими банками к 2030-2035 году.
Пока, правда, только для подопытных студентов. Но, лиха беда начало!
Сервис называется «Мы».
Студентам предлагается заполнить анкету и ответить на вопросы об образовании, наличии детей и иждивенцев, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в соцсетях, участии в общественной жизни, государственных наградах, знании языков (китайский выделен отдельно), приверженности спорту, здоровому образу жизни и прочих
грешках делах.
Планируется, что социальный рейтинг будет связан со СНИЛС, ИНН, паспортом и телефоном. На начальных этапах данные платформы будут использовать также данные такси, банков и региональные инфосистемы.
Рейтинг отражает пользу человека для страны и его перспективность. Например, социальный рейтинг неженатого мастера, работающего на заводе, может быть выше, чем у самозанятого фрилансера. Анкета позволяет связать скоринг-код (социальный рейтинг) со СНИЛСом, ИНН, паспортом и телефоном.
Отдельно доставляет, что название системы созвучно с антиутопией Евгения Замятина «Мы», в которой описывался как раз социальный контроль.
Разработчики сервиса сравнили его с китайским и заявили, что в случае успешного теста не против поделиться системой с госорганами.
В Китае такая система работает по всей стране. Единый информационный центр анализирует каждого по 160 000 параметров. За преданность партии и хорошие дела можно получить баллы соцрейтинга. С хорошим рейтингом проще взять кредит, можно брать бесплатные продукты и получить право доступа к роскошным отелям.
Отнять баллы могут за провинности (даже за курение и частую смену работы). Чем ниже рейтинг, тем меньше у гражданина прав. Например, становится сложнее поступить в вуз, получить работу или свалить из страны пользоваться поездами и самолётами.
Как остроумно замечает Pravda.ru: "Ждем объявлений "сдаю жилье с рейтингом от 4.8" и "берем на работу от 5.9 соцрейтинга" или диалогов вроде:
Мы не можем взять Вас на работу менеджером, потому что у Вас рейтинг 3,66, вы просрочили ЖКХ и кредит, не проходите диспансеризаций, живете далеко и будете опаздывать.
— Но без работы я не смогу погасить кредит, ЖКХ, оплатить медицину и переселится ближе к центру города!
— Для вас есть прекрасная должность подсобного разнорабочего в Горканализации, можете еще набрать баллы волонтерством в приюте для попугаев-инвалидов, там сразу 0.2 балла дают!
Как говорится: "Шутка смешная - ситуация страшная".
Источник:
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и это как раз и есть то, к чему нас правительство подводит, своими уже проводимыми попытками интеграции первобытных дикарей в цивилизованное общество.
С другой стороны, при нашей коррупции эту систему "ответственные" товарищи быстро монетизируют и пойдёт торговля этими баллами. Потом оглянуться не успеем, как все законопослушные обычные граждане станут бесправными в своей стране...
Сразу пристрелят?
Дай то Бог, надоело мучиться.