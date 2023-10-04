Кай, Аи и Дрочебол: истории про то, как молодые родители выбрали своим детям имена

2951
16
Выбрать имя для ребёнка - миссия ответственная. Поэтому родители стараются подобрать такое, чтобы будущий малыш был счастлив, здоров, а ещё чтобы красиво сочеталось с отчеством и фамилией. Пользователи поделились, как и почему они выбрали именно такие имена для своих детей.
×
×
А как вы выбирали имена?
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 ситуаций, которые могли произойти только в Индии
- Популярная блогерша из Кореи вводит в ступор и пугает своим внешним видом
- Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары
- Глупые ошибки, из-за которых филологи кусают локти
- "Да я - миллионер, тут для души работаю": истории-небылицы от таксистов
Новости партнёров
реклама
" Как вас зовут?
Василий.
Дети есть?
Да, сын Василий и дочь Василиса!
А животные дома есть?
Кот Васька!
К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера…" (С)
Это было в 1980 году.
"В чём сила, брат? Сила в правде." © Данила Багров.
Немного удивляют любители старины, меня до сих пор поражает сосед Добрыня. Хотя парнишка и правда добрый.
-Девушка а как вас зовут?
-Ваня
-Ну и дура!
Почему я должен додумывать, если написано четко?
Ошибки указал, думай, если есть чем.