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Кай, Аи и Дрочебол: истории про то, как молодые родители выбрали своим детям имена

Кай, Аи и Дрочебол: истории про то, как молодые родители выбрали своим детям имена

Автор:
04 октября 2023 12:20
Сообщество : Истории
Метки: выбрать имя   детские имена   имена   имя для дочки   имя для сына   интересно   прикольно   
2951
16

Выбрать имя для ребёнка - миссия ответственная. Поэтому родители стараются подобрать такое, чтобы будущий малыш был счастлив, здоров, а ещё чтобы красиво сочеталось с отчеством и фамилией. Пользователи поделились, как и почему они выбрали именно такие имена для своих детей.

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А как вы выбирали имена?

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Метки: выбрать имя   детские имена   имена   имя для дочки   имя для сына   интересно   прикольно   
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29  комментариев
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32k
Ego sum qui sum Час назад
ну и уже классика:
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6k
McAir 10 минут назад
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5k
Kozlodoev 15 минут назад
Недавно узнал термин "Мелена". Пожалел девочек с именем Милена...

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3k
Великий археолог Громозека 19 минут назад
Детей всегда называл сам, жена никогда не спорила.
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12k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
как это женское имя Ваня? Ванесса что ли?
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12k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
ангел с тором с за пазухой - я щя розовой соплей чуть не подавился
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205
Абвгд Еёжзиклмн 38 минут назад
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48k
Aleksandr 46 минут назад
Когда я родился, родители хотели назвать меня Глеб, но бабушка была против, т.к. будут дразнить Глеб - Хлеб, в итоге меня назвали Антон. (с) древняя шутка
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5k
Атомный Крот 55 минут назад
Напомнило:

" Как вас зовут?
Василий.
Дети есть?
Да, сын Василий и дочь Василиса!
А животные дома есть?
Кот Васька!
К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера…" (С)
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Имя дочке выбрал сквер???
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97k
Татьяна Юсова Час назад
Были у нас соседи – очень милая молодая пара, которая ждала ребенка. Она Надя, он Леша, фамилия Гавриловы. Родилась девочка, назвали Анджелиной.
Это было в 1980 году.
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17k
banzai7 Час назад
Дрочебол? Это типо Мастурбек?
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1k
Звёздный князь Час назад
Я назвал сына в честь Данилы Багрова из дилогии "Брат", чтоб был таким же борцом за правду. И не жалею.
"В чём сила, брат? Сила в правде." © Данила Багров.
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11k
Б.Касторский Час назад
Да эта мода на имена. Но главное чтобы красивое имя было. А не как набор цифр и букв у Маска. Жуть же.
Немного удивляют любители старины, меня до сих пор поражает сосед Добрыня. Хотя парнишка и правда добрый.
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82k
Доктор Джонс Час назад
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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56k
dima423 2 часа назад
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Сразу на ум приходит классика...
-Девушка а как вас зовут?
-Ваня
-Ну и дура!
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332
mechatron Татьяна Юсова Час назад
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Подруга жены говорила, что её на работе, в мужском коллективе, называют Стасом, потому что АнаСТАСия.
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75
Vladimir Татьяна Юсова 13 минут назад
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Повзрослеет - передумает.
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1k
Darki 2 часа назад
Ну,не оскудеет земля русская идиотами.Хотя несколько имён в историях адекватные,но всё руинит мутота их выбора.
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