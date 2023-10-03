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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября

Автор:
03 октября 2023 20:12
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2179
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Бич нынешнего поколения — инфокоучи, тренеры личностного роста и люди, призывающие выйти из зоны комфорта. Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно попасть сначала в неё.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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12k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
ооо я нашел этих людей)
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1k
antipups1 16 минут назад
Камыши, фу, и два ругательства...
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65k
Александр Ломовицкий 41 минуту назад
пылевые клещи и прочая микроскопическая живность в твоей квартире тоже рада что ты выкинул этого хищника .
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1M
Великий Немой 52 минуты назад
Кроме №7, полный отстой!!!
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3k
Артур Котовой 57 минут назад
Комментарий к фото
Было такое. А потом приехал к родителям, а они выкинули... Я говорю вы чо!? Это же подарок на 10ть лет мне был! Память блин. А они: Нам этот пылесборник не нужен, и вообще, мы дарили - мы и решаем
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12k
Copycat 58 минут назад
Комментарий к фото
блэт он в китае и не прекращался между прочем (по версии китайцев)

чет я не припомню что бы всё это время с китаем какие то границы были закрыты, может просто харе фантазировать на тему опасного вируса?
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Никифоридис

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