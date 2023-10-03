Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября

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Бич нынешнего поколения — инфокоучи, тренеры личностного роста и люди, призывающие выйти из зоны комфорта. Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно попасть сначала в неё.
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чет я не припомню что бы всё это время с китаем какие то границы были закрыты, может просто харе фантазировать на тему опасного вируса?