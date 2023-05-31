Бедуины и правда неряхи?

Ничего странного, что когда поблизости были чужие, пустынные арабы старательно избегали приближаться к своим колодцам. Но как только незваные гости уходили, то доступ к колодцу возобновлялся.

И, кстати, странно вообще было бы подозревать бедуинов в нечистоплотности, потому что их вера - ислам. Да, невозможно сейчас сказать, как всё обстояло до его принятия, но в исламе перед молитвами (которых за день не одна) обязательно совершается омовение ног и умывание лица. В крайних случаях, при пересечении пустыни, бедуины могли заменить воду песком, но сегодня этот способ уже неактуален и с собой можно взять достаточное количество воды, благодаря технологиям.