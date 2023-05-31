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Бедуины и правда неряхи?

Бедуины и правда неряхи?

Автор:
31 мая 2023 21:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Прошлое   арабы   бедуины   интересное   история   путешествия   туризм   
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Были времена, когда гигиена была чем-то маловажным. Не везде, но некоторые этносы и правда ей пренебрегали. От того, что в пустыне дефицит воды, почему-то пошёл миф о том, что бедуины грязнули. Но так ли это?

У них свои взгляды на личную гигиену, которые продиктованы жизненными условиями.

Впервые о "грязной" репутации жителей Аравийского полуострова и Севера Африки стало известно ещё во времена Средневековья. Участники Крестовых походов любили выставить врагов как немытых варваров, а не найдя никаких водоёмов, бань или купелей в пустыне, рыцари решили, что жители пустынь вообще отрицают мытьё.


Также были слухи, что мыться могут только самые привилегированные арабы, а бедуины, в основе своей, просто иногда обтираются мокрой тряпочкой. В целом, слухи были небезосновательны, ведь они практически никогда не видели, чтобы местные жители мылись, но это значило лишь то, что такие вещи были скрыты от чужих глаз.


Известно, что главный ресурс пустыни - это вода. Есть страны, где вообще нет водоёмов, а ведь человек проживёт без воды максимум трое суток. В пустыне смерть наступит гораздо быстрее. Бедуины делали секретные колодцы: делали подземные арыки, а сверху их прикрывали и ставили каменные накопители конденсата. От таких тайных резервуаров порой зависели целые племена и в военных условиях, чтобы уничтожить бедуинов, достаточно было просто обнаружить и разрушить эти колодцы.


Ничего странного, что когда поблизости были чужие, пустынные арабы старательно избегали приближаться к своим колодцам. Но как только незваные гости уходили, то доступ к колодцу возобновлялся.
И, кстати, странно вообще было бы подозревать бедуинов в нечистоплотности, потому что их вера - ислам. Да, невозможно сейчас сказать, как всё обстояло до его принятия, но в исламе перед молитвами (которых за день не одна) обязательно совершается омовение ног и умывание лица. В крайних случаях, при пересечении пустыни, бедуины могли заменить воду песком, но сегодня этот способ уже неактуален и с собой можно взять достаточное количество воды, благодаря технологиям.

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Метки: Прошлое   арабы   бедуины   интересное   история   путешествия   туризм   
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Алексей 42 минуты назад
"в исламе перед молитвами (которых за день не одна) обязательно совершается омовение ног и умывание лица"
Без всякого стеба - правда?
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