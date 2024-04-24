Гончая из Монса: пёс-мутант, который охотился на британских солдат

То ли быль, то ли выдумка. А, может, эта собака – гремучая смесь реальных фактов и порождений затуманенного стрессом разума.
В 1914 году немецкие войска заняли бельгийский Монс, и британцы, впервые вступившие в бой во время Первой мировой войны, выступили в поход, чтобы попытаться освободить город. Солдат не смутило даже значительное численное превосходство противника.
Однако вскоре они понесли серьёзные потери от натиска немцев, и сражение переросло в позиционную войну. Упрямые британцы окопались и продолжали сражаться. Обе стороны постоянно обстреливали друг друга. Перестрелки регулярно переходили и в ожесточённые рукопашные бои в пропитанной кровью грязи окопов.
Между траншеями двух вражеских сторон находилась так называемая нейтральная полоса. На территорию между окопами двух вражеских сторон претендовали обе, но открыто продвигаться дальше они боялись.
Ничейные земли, как правило, были сильно защищены и укреплены с обеих сторон. Любое движение обычно приводило к немедленному попаданию под огонь противника. Соответственно, эти зоны фактически превращались в пустошь, куда никто не смел ступить.
Именно в этих мрачных условиях и появилась история о Гончей Монса. В 1919 году канадский ветеран Ф. Дж. Ньюхаус опубликовал хронику, в которой описал историю гигантской призрачной гончей, терзавшей британских солдат на нейтральной полосе. В публикации говорилось, что эта зверюга была не обычной адской гончей или призраком. А была результатом тщательно спланированного жуткого немецкого эксперимента. По словам Ньюхауса, доктор Готлиб Хохмюллер проводил множество экспериментов, чтобы создать мощное биологическое оружие. Оно должно было изменить ход войны в пользу Германии.
Доктор целенаправленно обходил приюты и тюрьмы. Пока не нашёл идеальный объект – пылающего от ненависти к Англии человека. С согласия властей он извлёк мозг убийцы-безумца и вставил его в череп волкодава. Предположительно это был щенок породы хотошо – бурят-монгольского волкодава. Под пристальным вниманием пёс быстро восстановился и набирался сил, окружённый заботой.
Когда собака была готова, её выпустили на свободу, чтобы она нападала на британских солдат на поле битвы при Монсе. Кошмарные дни начались 14 ноября 1914 года, когда капитан Йескес с четырьмя товарищами отправился патрулировать нейтральную полосу. Они так и не вернулись.
Спустя много дней их тела были найдены – с вырванными глотками и глубокими следами острых зубов на трупах. Спустя несколько ночей из темноты послышался жуткий вой. С тех пор всё больше и больше солдат исчезали и умирали на нейтральной полосе. Всех их находили с такими же жуткими повреждениями горла и тела.
Время от времени раздавался чудовищный вой, и дозорные с ужасом замечали большую чёрную зверюгу, бесшумно перемещавшуюся по нейтральной территории.
В течение двух лет гончая рыскала по полю Монса, собирая свою кровавую жатву и вселяя суеверный ужас в войска. А потом, так же внезапно как и появилась, исчезла. Нападения прекратились.
В то время гражданские отнеслись к этой истории с подозрением и приняли её за бред и галлюцинации одурманенного войной разума. Ведь эта история очень похожа на произведение мастера психологического ужаса Эдгара Аллана По. Наблюдается сходство с повестью Конан Дойла «Собака Баскервилей» и даже с булгаковским «Собачьим сердцем». Ньюхаус утверждал, что из дома Хохмюллера были изъяты некие секретные документы, способные пролить свет на эту загадочную историю и подтвердить изложенные автором факты. Но бумаги нигде не всплыли. И о них, как и Гончей из Монса, больше никто никогда ничего не слышал.
Источник:
- "Вдруг там очень маленький": девушки рассказали, что их больше всего пугает во время интима
- "Вместо кофе молол макароны": люди рассказали, какие глупости делали из-за недосыпа
- Плесень, нет горячей воды ночью и общая стиралка: переехавшие в Европу рассказали, что их больше всего бесит на съёмном жилье
- Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились
- "Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах