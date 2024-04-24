Гончая из Монса: пёс-мутант, который охотился на британских солдат

Между траншеями двух вражеских сторон находилась так называемая нейтральная полоса. На территорию между окопами двух вражеских сторон претендовали обе, но открыто продвигаться дальше они боялись.

Ничейные земли, как правило, были сильно защищены и укреплены с обеих сторон. Любое движение обычно приводило к немедленному попаданию под огонь противника. Соответственно, эти зоны фактически превращались в пустошь, куда никто не смел ступить.