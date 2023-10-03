Кабан и море. В Крыму дикий кабанчик распугал отдыхающих, выскочив на пляж из моря

Как кабан оказался в море, можно только предполагать.

Местные жители в комментариях крымских пабликов пишут, что позже кабан, высадившийся на берег в крымском поселке Мирный, якобы был уничтожен.

По словам очевидцев, цитируемых рассылкой MilitaryTimes, изначально принятый за дельфина кабан убежал с пляжа в кусты, после атаковал машину туриста, пытался проникнуть (но не полез) на закрытую военными территорию, а потом прятался в кустах. Якобы из соображений обеспечения безопасности его «привалил местный охотник».

Так ли это, доподлинно неизвестно.