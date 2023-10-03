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Кабан и море. В Крыму дикий кабанчик распугал отдыхающих, выскочив на пляж из моря

Кабан и море. В Крыму дикий кабанчик распугал отдыхающих, выскочив на пляж из моря

Автор:
03 октября 2023 00:45
Сообщество : Животные
Метки: Крым   животные   кабан   море   пляж   поселок Мирный   
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С необычным природным явлением - появлением дикого кабана прямо из волн морских столкнулись отдыхающие в крымском поселке Мирный. Кабанчик выскочил на пляж и не обращая внимание на суетившихся людей, умчал в закат.

На видеозаписи, снятой отдыхающими, видно, как кабан подплывает к берегу, выскакивает на пляж и не обращая внимания на людей, которые испугавшись, разбегаются в стороны, убегает по своим делам.

Наблюдали за странным дельфином с нетипичной манерой плавания ... Как, откуда, почему – загадка. Но вот такой удивительный пловец прибился сегодня к нашему берегу»,

— рассказали очевидцы.

Как кабан оказался в море, можно только предполагать.

Местные жители в комментариях крымских пабликов пишут, что позже кабан, высадившийся на берег в крымском поселке Мирный, якобы был уничтожен.
По словам очевидцев, цитируемых рассылкой MilitaryTimes, изначально принятый за дельфина кабан убежал с пляжа в кусты, после атаковал машину туриста, пытался проникнуть (но не полез) на закрытую военными территорию, а потом прятался в кустах. Якобы из соображений обеспечения безопасности его «привалил местный охотник».

Так ли это, доподлинно неизвестно.

Появление кабана из моря уже стало поводом для шуток в местных соцсетях про «обещанный Киевом десант в Крым».

Источник:

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Метки: Крым   животные   кабан   море   пляж   поселок Мирный   
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5  комментариев
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139
Собака У Попа 2 часа назад
Что ни говори, но маскировка у украинцев на высоте.
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35k
gfjhtgfjhf 2 минуты назад
Ещё один хохол сбежал от мобилизации...
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3k
SmartCat101 45 минут назад
беженец с усраины , сбежал от мобилизации
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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