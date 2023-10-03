Кабан и море. В Крыму дикий кабанчик распугал отдыхающих, выскочив на пляж из моря

С необычным природным явлением - появлением дикого кабана прямо из волн морских столкнулись отдыхающие в крымском поселке Мирный. Кабанчик выскочил на пляж и не обращая внимание на суетившихся людей, умчал в закат.
На видеозаписи, снятой отдыхающими, видно, как кабан подплывает к берегу, выскакивает на пляж и не обращая внимания на людей, которые испугавшись, разбегаются в стороны, убегает по своим делам.
Наблюдали за странным дельфином с нетипичной манерой плавания ... Как, откуда, почему – загадка. Но вот такой удивительный пловец прибился сегодня к нашему берегу»,
— рассказали очевидцы.
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Как кабан оказался в море, можно только предполагать.
Местные жители в комментариях крымских пабликов пишут, что позже кабан, высадившийся на берег в крымском поселке Мирный, якобы был уничтожен.
По словам очевидцев, цитируемых рассылкой MilitaryTimes, изначально принятый за дельфина кабан убежал с пляжа в кусты, после атаковал машину туриста, пытался проникнуть (но не полез) на закрытую военными территорию, а потом прятался в кустах. Якобы из соображений обеспечения безопасности его «привалил местный охотник».
Так ли это, доподлинно неизвестно.
Появление кабана из моря уже стало поводом для шуток в местных соцсетях про «обещанный Киевом десант в Крым».
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