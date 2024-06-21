«Вас это колышет?»: в Крыму две пьяные дамы заехали на внедорожнике на пляж и устроили скандал

На крымский пляж заявились две нетрезвые женщины. И они на него не пришли, а прямо въехали на внедорожнике. По пути повредили деревянные пешеходные дорожки и завязли в песке.

Пока одна из них кому-то набирала сообщения, вторая вышла «на разборки». К машине подошли туристы и местные жители - все интересовались, с какого перепуга дамы решили, что им можно приезжать на пляж, где отдыхают семьи с детьми.

Ну и началось: женщина стала говорить про каких-то ребят, которые сейчас приедут и рассказывать про свои связи в разных ведомствах. Потом и вовсе заявила, что «вас не колышет», как и куда они приезжают. Захотели - и приехали на пляж. Никаких доводов не слушала, видимо, там и правда было всё нормально с алкоголем. Позже к разговору присоеденилась и её подруга.