«Вас это колышет?»: в Крыму две пьяные дамы заехали на внедорожнике на пляж и устроили скандал

Их не остановили ни другие отдыхающие, ни угрозы позвонить в полицию.
На крымский пляж заявились две нетрезвые женщины. И они на него не пришли, а прямо въехали на внедорожнике. По пути повредили деревянные пешеходные дорожки и завязли в песке.
Пока одна из них кому-то набирала сообщения, вторая вышла «на разборки». К машине подошли туристы и местные жители - все интересовались, с какого перепуга дамы решили, что им можно приезжать на пляж, где отдыхают семьи с детьми.
Ну и началось: женщина стала говорить про каких-то ребят, которые сейчас приедут и рассказывать про свои связи в разных ведомствах. Потом и вовсе заявила, что «вас не колышет», как и куда они приезжают. Захотели - и приехали на пляж. Никаких доводов не слушала, видимо, там и правда было всё нормально с алкоголем. Позже к разговору присоеденилась и её подруга.
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Очевидцы обратились в полицию:
Поступило сообщение от граждан о том, что две женщины на автомобиле заехали на территорию пляжа, где в это время находились люди с детьми, повредив колесами машины деревянные дорожки, а на замечания отдыхающих отвечали агрессивно. По словам граждан, женщины могли быть нетрезвы. Полицейские незамедлительно отреагировали на данный факт и установили личности женщин. Ими оказались местные жительницы, 41 и 45 лет.
Женщины были доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств. В настоящее время назначена проверка в рамках административного законодательства по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в МВД.
Если дело дойдёт до уголовки, максимальное наказание по этой статье - до 2 лет в колонии.
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Мы с папой в отпуске предпочитаем Богом забытые пляжи, где пьём и курим; куда приходят собачники (коих давно выгнали с неофициалных пляжей), в прошлом году даже мусульмане пришли (их задолбали модные вопли "понаехали", пофиг, что ещё мой папа дружил с их племянником)...
ВСЁ ЭТО ПОФИГ!!!
Простые вопросы? Это пляж? Сосредоточтесь, вопрос с подвохом.
Прошло время нуворишей. Хотя они еще есть.
Бабы в целом стали окуевать повсеместно. Мир слишком безопасным стал. Если их всех послушать, типа, как ПРАВИЛЬНО или кто такой "настоящий мужчина", получается, ПРАВИЛЬНО - ЭТО ТО, ЧТО ХОРОШО ДЛЯ БАБы!
Ведь хорошо же бабе подъехать на пляж, а не идти пешком - ПРАВИЛЬНО.
Ведь хорошо же бабине, когда мужчины испольняют желания, содержат, дарят дорогие подарки, стульчик под жопу задвигают, значит "правильно".
Ведь хорошо же бухой п.и.з.д.е. с ветерком прокатиться, значит "правильно".
Ведь хороше же, что вагиногражданка может любое оскорбление сказать мужчине и даже плюнуть, а тот не поднимет руки, значит "правильно".
Всё, это фактаж!!! Они так устроены.
А эти милфы перескочили сорокет, да только мозг остался девственным.
Как же тут устали, от такого мусора человеческого.
Купили хатку и уже "местные", да только быдлячество тоже с собой тянут.
А потом вой в пабликах про то, какие местные свиньи.
И можете минусить дальше, но покупателей китайского хлама, считаю идиотами.
И кстати, богданы здесь при чём?
Я ещё при "той" власти, нашел и купил 21111 тольятинскую, а не богдан сборку и ездил долго и счастливо.
А тот же богдан у соседа рассыпаться начал ещё на гарантии!