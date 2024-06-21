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«Вас это колышет?»: в Крыму две пьяные дамы заехали на внедорожнике на пляж и устроили скандал

«Вас это колышет?»: в Крыму две пьяные дамы заехали на внедорожнике на пляж и устроили скандал

Автор:
21 июня 2024 16:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Крым   внедорожник   женщины   пляж   скандал   
2011
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Их не остановили ни другие отдыхающие, ни угрозы позвонить в полицию.

На крымский пляж заявились две нетрезвые женщины. И они на него не пришли, а прямо въехали на внедорожнике. По пути повредили деревянные пешеходные дорожки и завязли в песке.

Пока одна из них кому-то набирала сообщения, вторая вышла «на разборки». К машине подошли туристы и местные жители - все интересовались, с какого перепуга дамы решили, что им можно приезжать на пляж, где отдыхают семьи с детьми.

Ну и началось: женщина стала говорить про каких-то ребят, которые сейчас приедут и рассказывать про свои связи в разных ведомствах. Потом и вовсе заявила, что «вас не колышет», как и куда они приезжают. Захотели - и приехали на пляж. Никаких доводов не слушала, видимо, там и правда было всё нормально с алкоголем. Позже к разговору присоеденилась и её подруга.

Очевидцы обратились в полицию:

Поступило сообщение от граждан о том, что две женщины на автомобиле заехали на территорию пляжа, где в это время находились люди с детьми, повредив колесами машины деревянные дорожки, а на замечания отдыхающих отвечали агрессивно. По словам граждан, женщины могли быть нетрезвы. Полицейские незамедлительно отреагировали на данный факт и установили личности женщин. Ими оказались местные жительницы, 41 и 45 лет.

Женщины были доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств. В настоящее время назначена проверка в рамках административного законодательства по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в МВД.

Если дело дойдёт до уголовки, максимальное наказание по этой статье - до 2 лет в колонии.

Источник:

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Метки: Видео   Крым   внедорожник   женщины   пляж   скандал   
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27  комментариев
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Не ипут, вот и бесятся!
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3k
Daimos Полчаса назад
Стоят спорят с пьяными бабами. Зачем?
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9k
Pravednik84 39 минут назад
Начну издалека?
Мы с папой в отпуске предпочитаем Богом забытые пляжи, где пьём и курим; куда приходят собачники (коих давно выгнали с неофициалных пляжей), в прошлом году даже мусульмане пришли (их задолбали модные вопли "понаехали", пофиг, что ещё мой папа дружил с их племянником)...

ВСЁ ЭТО ПОФИГ!!!

Простые вопросы? Это пляж? Сосредоточтесь, вопрос с подвохом.
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1k
Corkscrew 39 минут назад
Это пьяное быдлО, а не дамы.
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64k
Олег 43 минуты назад
два ода лишения, два года условки. Нервотрёпка. Оно того стоило? Быдло есть быдло
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15k
кот базилий 51 минуту назад
Вот зачем им это нужно? Смысл происшедшего - крутизну показать?
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7k
Трям Час назад
А внедорожник где?
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20k
Роберт Шекли Час назад
И больше машина не мешает
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739
leemur86 Час назад
[мат] бабищи, поставить на учёт к наркологу!
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12k
BarOb Час назад
Даже если-бы просто прав лишили, уже неплохо, хотя может и откупятся
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19k
ron 2 часа назад
Бастрыкин взял на контроль? ))
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11k
Vacony 2 часа назад
надо было дать им закопаться еще больше.... вызвать ментов и смотреть че будет....
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159
User_1678028 Ashabad 22 минуты назад
Тебе же написали что они местные.
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2k
Тимур 2 часа назад
Сейчас Вам тут упрощу задачку, чтобы вы не ломали голову, почему бабы делают так, или хотят, чтоб было ТАК;.
Бабы в целом стали окуевать повсеместно. Мир слишком безопасным стал. Если их всех послушать, типа, как ПРАВИЛЬНО или кто такой "настоящий мужчина", получается, ПРАВИЛЬНО - ЭТО ТО, ЧТО ХОРОШО ДЛЯ БАБы!
Ведь хорошо же бабе подъехать на пляж, а не идти пешком - ПРАВИЛЬНО.
Ведь хорошо же бабине, когда мужчины испольняют желания, содержат, дарят дорогие подарки, стульчик под жопу задвигают, значит "правильно".
Ведь хорошо же бухой п.и.з.д.е. с ветерком прокатиться, значит "правильно".
Ведь хороше же, что вагиногражданка может любое оскорбление сказать мужчине и даже плюнуть, а тот не поднимет руки, значит "правильно".
Всё, это фактаж!!! Они так устроены.
А эти милфы перескочили сорокет, да только мозг остался девственным.
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2k
vargas 2 часа назад
Наш гуманный суд примет во внимание характеристики, несовершеннолетних детей и даст условный срок. У нас же опьянение только по закону отягчающее, а по сути, «ну немного выпили, никого не задавили, восстановление дорожек оплатили. Зачем дамам жизнь портить». И дальше бухарики, глядя на такое понимание будут садиться за руль.
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11k
Alex 2 часа назад
На кол сук!
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11k
Сергей 2 часа назад
Ага, местные, на китайском ведре из подмосковья

Как же тут устали, от такого мусора человеческого.
Купили хатку и уже "местные", да только быдлячество тоже с собой тянут.
А потом вой в пабликах про то, какие местные свиньи.
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August
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