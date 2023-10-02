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А ведь раньше таких людей называли дурачками: пост о гуманитариях

А ведь раньше таких людей называли дурачками: пост о гуманитариях

Автор:
02 октября 2023 17:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   гуманитарии   мышление   образование   подборка   технари   
2948
16

Если у вас есть знакомый, которому не даётся таблица умножения или запоминание последовательности гомологического ряда алканов, то всегда есть вероятность того, что ваш знакомый не гуманитарий... Возможно, он просто тупой?! Помните, что в эпоху толерантности нельзя проявлять терпимость лишь к тупым и ленивым, иначе сюжет фильма "Идиократия" станет реальностью.

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Метки: Прикол   Юмор   гуманитарии   мышление   образование   подборка   технари   
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10  комментариев
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2k
alex 2 часа назад
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ну, у меня хреново с пунктуацией, а здесь то что? 2х2=5?
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2k
evzhur 57 секунд назад
Работаю на кафедре математической логики. Нас всего 8 сотрудников. Из них 6 играют на пианино, 1 на баяне и я лично окончил с отличием художественную школу. Из этих восьми еще двое когда-то сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Мой сын сдал ЕГЭ по математике и русскому на 100 каждый. Я к тому, что нет никакого гуманитарного мышления, а есть просто умные и тупые. Многие "гуманитарии" не знают философию, не читали ни Аристотеля, ни "Войну и мир". Максимум какие-то рефераты и презентации умеют делать, с картинами из интернета.
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51k
turyst 56 минут назад
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1k
Шерхан Час назад
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А главное - вместо кофе заварить растворимый суп)))
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7k
ekarataev Час назад
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2k
alex 2 часа назад
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шлюха гуманитарная. купи очки для солидности
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Для начала - жреца любой конфессии
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