А ведь раньше таких людей называли дурачками: пост о гуманитариях

Если у вас есть знакомый, которому не даётся таблица умножения или запоминание последовательности гомологического ряда алканов, то всегда есть вероятность того, что ваш знакомый не гуманитарий... Возможно, он просто тупой?! Помните, что в эпоху толерантности нельзя проявлять терпимость лишь к тупым и ленивым, иначе сюжет фильма "Идиократия" станет реальностью.