А ведь раньше таких людей называли дурачками: пост о гуманитариях

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Если у вас есть знакомый, которому не даётся таблица умножения или запоминание последовательности гомологического ряда алканов, то всегда есть вероятность того, что ваш знакомый не гуманитарий... Возможно, он просто тупой?! Помните, что в эпоху толерантности нельзя проявлять терпимость лишь к тупым и ленивым, иначе сюжет фильма "Идиократия" станет реальностью.
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5. Если вы тупой, то всегда давайте советы, особенно, когда ничего не понимаете. Это правило!
12. А ещё можно оставлять заметки в социальных сетях, надеясь, что кто-нибудь оценит твой уровень эрудиции
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