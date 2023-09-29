Сломаны, но не сломлены

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Пост о людях, которые настолько любят свой двухколёсный транспорт, что их не могут остановить даже переломы конечностей. Костыль, гипс и хорошее настроение прилагаются к данной подборке.
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Ездил я на общественном транспорте через пол москвы на костялях. Навсегда запомнил)