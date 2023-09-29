Сломаны, но не сломлены

iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 сентября

Лютейшего разочарования пост

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября

Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом