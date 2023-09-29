FISHKINET
Сообщество Юмор 17633 поста • 3613 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Сломаны, но не сломлены

Сломаны, но не сломлены

Автор:
29 сентября 2023 17:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   велосипеды   гипс   мопеды   мотоциклы   подборка   травматизм   
1353
15
Пост о людях, которые настолько любят свой двухколёсный транспорт, что их не могут остановить даже переломы конечностей. Костыль, гипс и хорошее настроение прилагаются к данной подборке.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   велосипеды   гипс   мопеды   мотоциклы   подборка   травматизм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
кОнь Юлий Час назад
Комментарий к фото
Война там происходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Николай 36 минут назад
С уверенностью могу сказать, что добраться со сломаной ногой в гипсе на велике или мотике намного удобнее чем преодалеть это расстояние на костылях)))
Ездил я на общественном транспорте через пол москвы на костялях. Навсегда запомнил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Александра С 50 минут назад
Арни видать телепортировался из будущего в детский сад". Ща найдет пугач-хлопавку в ближайшем детском магазине и "I'll Be Back".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Froll 51 минуту назад
А потом жаловаться будет что медицина хреновая,ногу не смогли вылечить.Сами себя калечат.Срастётся неправильно и будет мучиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127930



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 потешных животных, которым так мало надо для счастья
17 потешных животных, которым так мало надо для счастья
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
Набирающие популярность в сообществах
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Дети помогать не хотят? Я сама о своей старости позабочусь!
Дети помогать не хотят? Я сама о своей старости позабочусь!
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#животные#аварии#Автовсячина#истории#Разное#дети#смешно
#машина#люди#забавно#история#интересно#позитив#Китай#собака#креатив#факты
#автомобили#Юмор#ДТП#интересное#авто аварии#США#Москва#девушки#криминал#улыбнуло
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 сентября Лютейшего разочарования пост Лютейшего разочарования пост Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом

На что жалуетесь?

Вернуться