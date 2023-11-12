В Москве мужчина хотел спрыгнуть с моста из-за проблем с детьми

Два часа мужчина стоял на мосту и кричал что-то о детях.
Мужчина забрался на мост на Андроньевской набережной. Он отказывался спускаться с моста и что-то кричал о проблемах с детьми. Неизвестный не подпускает к себе ни спасателей, ни врачей. Сотрудники экстренных служб пытались уговорить мужчину покинуть мост.
Источник:
Отец простоял на мосту два часа. Как только он услышал, что к нему приедет сын, он согласился спуститься. Встреча с ребёнком, судя по всему, пройдёт в отделении полиции. Сотрудники посадили мужика в фургон и увезли, сообщает SHOT.
Источник:
Источник:
- В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями
- В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ
- Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой
- Plus-size модель требует 1 миллион рублей у магазина, который продаёт одежду для худых женщин
- Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями
Тут не надо быть психологом.