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В Москве мужчина хотел спрыгнуть с моста из-за проблем с детьми

В Москве мужчина хотел спрыгнуть с моста из-за проблем с детьми

Автор:
12 ноября 2023 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   интересное   мост   отец   полиция   сын   фото   
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Два часа мужчина стоял на мосту и кричал что-то о детях.

Мужчина забрался на мост на Андроньевской набережной. Он отказывался спускаться с моста и что-то кричал о проблемах с детьми. Неизвестный не подпускает к себе ни спасателей, ни врачей. Сотрудники экстренных служб пытались уговорить мужчину покинуть мост.

Отец простоял на мосту два часа. Как только он услышал, что к нему приедет сын, он согласился спуститься. Встреча с ребёнком, судя по всему, пройдёт в отделении полиции. Сотрудники посадили мужика в фургон и увезли, сообщает SHOT.

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Метки: Видео   Москва   интересное   мост   отец   полиция   сын   фото   
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4  комментария
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16k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Я тут тоже недавно на родительское собрание к сыну сходил…..
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57k
Опиум для народа 50 минут назад
Если бы хотел - прыгнул. Показушник.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
338748



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