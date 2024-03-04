Китаянка работала с 14 лет, чтобы обзавестись впечатляющим приданым

Лизи познакомилась с будущим мужем на сайте знакомств в 2023 году.

"В хороших отношениях партнёры соответствуют по силе и помогают друг другу расти, - сказала она своему мужу. - Спасибо, что балуешь меня и относишься как к принцессе. С тобой я не чувствую себя одинокой".

Самодостаточная миллионерша вызвала бурю восхищения в социальных сетях.

"Ты и так богата, зачем тебе замуж?" - поинтересовался один.

Другой прокомментировал: "Её история дарит позитивную энергию. Снимаю шляпу перед этой женщиной. Она лучше многих алчных барышень, которые стремятся выйти замуж за богатых".