Китаянка работала с 14 лет, чтобы обзавестись впечатляющим приданым

На пышной свадьбе в уезде Луи провинции Хэнань четыре подружки невесты держали в руках таблички со списком приданного общей стоимостью более 30 миллионов юаней (около 379 млн рублей).
Невеста самостоятельно заработала на просторную квартиру в Шэньчжэне, виллу, Ferrari и 9,99 млн юаней (125 млн рублей).
В день торжества Лизи облачилась в традиционное красное платье, а на её голове сверкала золотая корона, как у королевской особы.
Подготовка свадьбы заняла три месяца. Гостей развлекали артисты и музыканты, сюрпризом стало шоу дронов.
"Я думаю, это самая пышная свадьба в нашем уезде", - сказала гостья.
По её словам, все имущество невеста заработала благодаря бизнесу, который она открыла в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая.
Новобрачная рассказала, что родилась в сельской местности, в 14 лет устроилась работать на фабрику в Шэньчжэне. Позже она открыла салон красоты и теперь владеет несколькими точками по всему городу.
Лизи познакомилась с будущим мужем на сайте знакомств в 2023 году.
"В хороших отношениях партнёры соответствуют по силе и помогают друг другу расти, - сказала она своему мужу. - Спасибо, что балуешь меня и относишься как к принцессе. С тобой я не чувствую себя одинокой".
Самодостаточная миллионерша вызвала бурю восхищения в социальных сетях.
"Ты и так богата, зачем тебе замуж?" - поинтересовался один.
Другой прокомментировал: "Её история дарит позитивную энергию. Снимаю шляпу перед этой женщиной. Она лучше многих алчных барышень, которые стремятся выйти замуж за богатых".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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