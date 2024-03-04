FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1066 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
Китаянка работала с 14 лет, чтобы обзавестись впечатляющим приданым

Китаянка работала с 14 лет, чтобы обзавестись впечатляющим приданым

Автор:
04 марта 2024 08:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Китай   богатство   история   невеста   приданое   свадьба   
1077
3

На пышной свадьбе в уезде Луи провинции Хэнань четыре подружки невесты держали в руках таблички со списком приданного общей стоимостью более 30 миллионов юаней (около 379 млн рублей).

Невеста самостоятельно заработала на просторную квартиру в Шэньчжэне, виллу, Ferrari и 9,99 млн юаней (125 млн рублей).

В день торжества Лизи облачилась в традиционное красное платье, а на её голове сверкала золотая корона, как у королевской особы.

Подготовка свадьбы заняла три месяца. Гостей развлекали артисты и музыканты, сюрпризом стало шоу дронов.

"Я думаю, это самая пышная свадьба в нашем уезде", - сказала гостья.

По её словам, все имущество невеста заработала благодаря бизнесу, который она открыла в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая.

Новобрачная рассказала, что родилась в сельской местности, в 14 лет устроилась работать на фабрику в Шэньчжэне. Позже она открыла салон красоты и теперь владеет несколькими точками по всему городу.

Лизи познакомилась с будущим мужем на сайте знакомств в 2023 году.

"В хороших отношениях партнёры соответствуют по силе и помогают друг другу расти, - сказала она своему мужу. - Спасибо, что балуешь меня и относишься как к принцессе. С тобой я не чувствую себя одинокой".

Самодостаточная миллионерша вызвала бурю восхищения в социальных сетях.

"Ты и так богата, зачем тебе замуж?" - поинтересовался один.

Другой прокомментировал: "Её история дарит позитивную энергию. Снимаю шляпу перед этой женщиной. Она лучше многих алчных барышень, которые стремятся выйти замуж за богатых".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Китай   богатство   история   невеста   приданое   свадьба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

504982



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"
В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Apple закрыла программу разработки iCar. Два важных момента для размышления
Apple закрыла программу разработки iCar. Два важных момента для размышления
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#забавно#интересно#милота#кино#дети#комментарии#снег#фильм
#животные#СССР#люди#Китай#Юмор#новости#Еда#ограбление#собака#красота
#в мире#факты#кот#Прикол#Россия#сарказм#Индия#США#интересное#котик
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой Быть подружкой невесты в Китае настолько опасно, что появились профессионалки Быть подружкой невесты в Китае настолько опасно, что появились профессионалки Невеста вышла замуж за свекра после бегства жениха Невеста вышла замуж за свекра после бегства жениха Ради невесты жених и гости завязали глаза Ради невесты жених и гости завязали глаза Как носят обручальные кольца в разных странах Как носят обручальные кольца в разных странах

На что жалуетесь?

Вернуться