Идолы Нуку-Хива – олицетворение богов или пришельцев?

Дело в том, что местные скульптуры очень странные. Они не похожи на людей в классическом понимании, больше на примитивные изображения пришельцев – таких, какими они представали в старых фильмах и книгах.

Но как представители примитивной цивилизации узнали о внешности инопланетян? Маловероятно, что скульпторы затерянного в океане острова обладали такой богатой фантазией. Получает, что люди лично сталкивались с этими необычными существами и считали их своими богами, раз посвятили им такое огромное количество изваяний?