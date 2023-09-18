Идолы Нуку-Хива – олицетворение богов или пришельцев?

Маркизские острова – вулканический архипелаг, принадлежащий Французской Полинезии и расположенный в южной части Тихого океана. Крупнейший из них – остров с романтическим названием Нуку-Хива, что переводится как «Величественный».
Сам остров не особенно примечателен, таких много. А вот его «население» – это уже другое дело. На Нуку-Хива есть необычные статуи, аналогов которых на планете, пожалуй, и не имеется. Нет, обычное население здесь тоже есть – на постоянной основе на острове проживают примерно 2 тыс. человек. Это капля в море по сравнению со 100-тысячным населением острова, которое стало резко уменьшаться после прихода цивилизации в лице европейцев.
Исследование показало, что первые поселенцы появились здесь ещё в 150 году нашей эры. Одним из основных занятий аборигенов было гончарное дело. Отголоски искусства острова и по сей день заставляют учёных ломать голову.
Дело в том, что местные скульптуры очень странные. Они не похожи на людей в классическом понимании, больше на примитивные изображения пришельцев – таких, какими они представали в старых фильмах и книгах.
Но как представители примитивной цивилизации узнали о внешности инопланетян? Маловероятно, что скульпторы затерянного в океане острова обладали такой богатой фантазией. Получает, что люди лично сталкивались с этими необычными существами и считали их своими богами, раз посвятили им такое огромное количество изваяний?
Период создания большинства статуй – XI-XIV века. Все они в целом схожи, но имеют и индивидуальные черты. Аборигены говорят, что каждый каменный бог отвечает за свою область – войну, земледелие, удачу и т.д.
И хотя мнения разных исследователей по поводу происхождения каменных идолов расходятся, в одном они схожи – прототипами действительно могли выступать пришельцы с других планет.
В целом внешне статуи делятся на две больших группы – похожие на популярных ныне рептилоидов существа и напоминающие людей с огромными глазами, крохотным телом и тонкими конечностями создания.
Учёные полагают, что общие схожие черты для идолов разных периодов свидетельствуют о том, что мастера лично видели прототипы, образы которых воссоздавали в камне.
Конечно, это только догадки и гипотезы. Но вполне может быть, что чей-то пытливый ум когда-нибудь сможет разгадать загадку древних статуй острова Нуку-Хива.
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