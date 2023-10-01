FISHKINET
Сообщество Аварии 7147 постов • 556 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
В Балашихе кроссовер столкнулся с грузовиком

В Балашихе кроссовер столкнулся с грузовиком

Автор:
01 октября 2023 23:59
Сообщество : Аварии
Метки: Chery Tiggo   ДТП   балашиха   встречка   грузовик   жертвы   погибшие   
953
2
3

В подмосковной Балашихе поздним вечером 1 октября произошла смертельная авария. Водитель иномарки Chery Tiggo выехал на встречную полосу на улице Звездной и столкнулся с грузовиков. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В областном главке МВД РФ сообщили, что авария произошла на улице Звездная. Там около 20:00 водитель Chery выехал на встречку, где врезался в грузовик «КамАЗ», который перевернулся. По словам очевидцев, от легковушки "почти ничего не осталось".

На месте происшествия 1 октября побывала корреспондент "Известий" Дарья Малахова.

Водитель легковушки и трое его пассажиров погибли на месте от полученных травм. Водитель грузовика выжил.

На месте до сих пор работают оперативные службы:

Очевидец смертельного ДТП рассказал журналистам о подробностях случившейся аварии. Предположительно, водитель кроссовера находился в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это, предстоит выяснить следствию:

Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, — сообщили в ведомстве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Chery Tiggo   ДТП   балашиха   встречка   грузовик   жертвы   погибшие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
albedo 2 часа назад
Все в стиле Рен-ТВ.
МАЗ (по фото) называют Камазом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Мочи свиней! Час назад
Водитель легковушки с пассажирами успел куда так торопился или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября
20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии
20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан. Магалы Дербента
Поездка в Дагестан. Магалы Дербента
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#СССР#красота#драка#животные#Прикол#кража
#фото#Юмор#дети#полиция#новости#подборка
#конфликт#история#сарказм#девушки#США#в мире
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Два грузовика загорелись после аварии в Москве Два грузовика загорелись после аварии в Москве «Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на свободу. И вот что о ней рассказала пострадавшая семья «Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на... В Северной Осетии столкнулись фура с пивом и пассажирский поезд Москва-Владикавказ В Северной Осетии столкнулись фура с пивом и пассажирский поезд Москва-Владикавказ В Петербурге грузовик вылетел на встречную полосу, смяв 13 автомобилей В Петербурге грузовик вылетел на встречную полосу, смяв 13 автомобилей В Геленджике произошло «раковое» ДТП В Геленджике произошло «раковое» ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться