В Балашихе кроссовер столкнулся с грузовиком

iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)

Два грузовика загорелись после аварии в Москве

«Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на...

В Северной Осетии столкнулись фура с пивом и пассажирский поезд Москва-Владикавказ

В Петербурге грузовик вылетел на встречную полосу, смяв 13 автомобилей

В Геленджике произошло «раковое» ДТП