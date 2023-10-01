12 странных вещей, о предназначении которых многие задумались

Некоторые предметы остаются непонятными, даже когда сильно напоминают что-то знакомое. Из-за этого интерес к ним разгорается еще сильнее! Нечто подобное происходит, когда такая штуковина подворачивается под руки в собственном доме. Когда срочно надо выяснить предназначение предмета на помощь приходят знатоки из сети, которым для опознания необходимо лишь фото.
1. "Увидел эту штуковину у себя в автомобиле. Похоже ее забыл мой друг. Для чего она?"
Ответ: "Это держатель для бутылки воды и раскладного стакана, который крепит их к походному рюкзаку. Выглядит конструкция эта вот так:"
2. "Увидела эту чашу у подруги. Для чего она?"
Ответ: "Сетка внутри все решила - это цветочная "лягушка", она является основой для икебаны"
3. "Мне подарил это коллега по работе. Что это за штуковина?"
Ответ: "Это держатель для винной бутылки. Он устанавливается под наклоном и горлышко бутылки вставляется в отверстие. Сбалансирован он так, что конструкция не упадет"
4. "Нашел это на кухне у родителей. Что это за штуковина?"
Ответ: "Это подставка для вилок с двумя зубцами, которая выглядит так:"
5. "Что это я нашел у себя дома?"
Ответ: "Это регулирующий клапан воздушного насоса"
6. "Кто знает, что это за штуковина?"
Ответ: "Она предназначена для намотки на нее старых газет, и последующего их сжигания"
7. "Что это я нашел среди старых вещей?"
Ответ: "Это зажим для заточки различных плоскостей. Выглядит он так:"
8. "Что это за штуковины? Кто знает?"
Ответ: "Это аппарат для ультразвуковой терапии, предназначенный для лечения суставов"
9. "Что это я увидел в отеле в Германии?"
Ответ: "Это "вешалки" для полотенец. Вы просовываете материал сквозь отверстие, а после опускаете его вниз, фиксируя в зауженной части"
10. "Кто-то ввинтил винт в косяк и сделал дырку в двери. Зачем?"
Ответ: "Если кто-нибудь решит вломиться, сняв дверь с петель, ничего у него не выйдет. Защитная самоделка. Вот промышленный вариант."
11. "Купила сегодня это на распродаже. Снизу написано "коробка coromandel", что это значит? Для чего она может быть?"
Ответ: "Сoromandel - это ценная древесина из Индии, она очень крепкая и довольно дорогая. Из нее изготовляют шкатулки для драгоценностей, но вам досталась коробка для предметов побольше"
12. "Что это я нашла среди маминых вещей?"
Ответ: "С помощью подобных обезьянок подвешивают горшки с цветами"
Источник:
- 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора
- 30 фото с жуткой атмосферой, которые пощекочут вам нервы
- 25 бесячих фото, которые слегка вызывают раздражение
- 20 любопытных кадров с просторов сети
- 20 жутковатых кадров, которые сложно развидеть
А может попроще,подставка для вилок,для фондю!
Ну так и СПРОСИ У РОДИТЕЛЕЙ!!