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12 странных вещей, о предназначении которых многие задумались

12 странных вещей, о предназначении которых многие задумались

Автор:
01 октября 2023 17:29
Метки: Разное   Фотографии   подборка   странные вещи   
890
17

Некоторые предметы остаются непонятными, даже когда сильно напоминают что-то знакомое. Из-за этого интерес к ним разгорается еще сильнее! Нечто подобное происходит, когда такая штуковина подворачивается под руки в собственном доме. Когда срочно надо выяснить предназначение предмета на помощь приходят знатоки из сети, которым для опознания необходимо лишь фото.

1. "Увидел эту штуковину у себя в автомобиле. Похоже ее забыл мой друг. Для чего она?"


×
×

Ответ: "Это держатель для бутылки воды и раскладного стакана, который крепит их к походному рюкзаку. Выглядит конструкция эта вот так:"


2. "Увидела эту чашу у подруги. Для чего она?"


Ответ: "Сетка внутри все решила - это цветочная "лягушка", она является основой для икебаны"


3. "Мне подарил это коллега по работе. Что это за штуковина?"


Ответ: "Это держатель для винной бутылки. Он устанавливается под наклоном и горлышко бутылки вставляется в отверстие. Сбалансирован он так, что конструкция не упадет"


4. "Нашел это на кухне у родителей. Что это за штуковина?"


Ответ: "Это подставка для вилок с двумя зубцами, которая выглядит так:"


5. "Что это я нашел у себя дома?"


Ответ: "Это регулирующий клапан воздушного насоса"


6. "Кто знает, что это за штуковина?"


Ответ: "Она предназначена для намотки на нее старых газет, и последующего их сжигания"


7. "Что это я нашел среди старых вещей?"


Ответ: "Это зажим для заточки различных плоскостей. Выглядит он так:"


8. "Что это за штуковины? Кто знает?"


Ответ: "Это аппарат для ультразвуковой терапии, предназначенный для лечения суставов"


9. "Что это я увидел в отеле в Германии?"


Ответ: "Это "вешалки" для полотенец. Вы просовываете материал сквозь отверстие, а после опускаете его вниз, фиксируя в зауженной части"


10. "Кто-то ввинтил винт в косяк и сделал дырку в двери. Зачем?"


Ответ: "Если кто-нибудь решит вломиться, сняв дверь с петель, ничего у него не выйдет. Защитная самоделка. Вот промышленный вариант."


11. "Купила сегодня это на распродаже. Снизу написано "коробка coromandel", что это значит? Для чего она может быть?"


Ответ: "Сoromandel - это ценная древесина из Индии, она очень крепкая и довольно дорогая. Из нее изготовляют шкатулки для драгоценностей, но вам досталась коробка для предметов побольше"


12. "Что это я нашла среди маминых вещей?"


Ответ: "С помощью подобных обезьянок подвешивают горшки с цветами"


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Метки: Разное   Фотографии   подборка   странные вещи   
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12  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
№6. "Утилизатор" для "старых газет" обычно выглядит так


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5k
Артур 17 секунд назад
Ответ: "Это подставка для вилок с двумя зубцами, которая выглядит так:"

А может попроще,подставка для вилок,для фондю!
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35k
АнтонПолднев 15 минут назад
Шта? Зачем на что-то наматывать газеты, перед тем как сжечь?
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65k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
в кои то веки адекватный автор, объяснения с примерами выложил
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247
iskra 46 минут назад
Как вообще можно снять с петель ЗАКРЫТУЮ дверь?. Такие зацепы применяются против срезания петель.
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8k
sedoisever Час назад
Здорово, конечно, носить стакан без крышки снаружи рюкзака...
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17k
Валерий Викторович Час назад
А че перестали Подоляка репостить. автор?
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11k
kaboza Час назад
бл.. с петлей поржал))) как ее снять? долбозвоны...
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81k
Весёлый Пессимист 2 часа назад
"Что это я нашла у родителей?"
Ну так и СПРОСИ У РОДИТЕЛЕЙ!!
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47k
Максим Т. 2 часа назад
"Мне подарил это коллега по работе. Что это за штуковина?" лядь, а у него не спросить? "Купила сегодня это на распродаже. Снизу написано "коробка coromandel", что это значит? Для чего она может быть?" правильно. Сначала покупаем неведомую хню, потом думаем.
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