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U2 выступила внутри MSG Sphere в Лас-Вегасе. Это первое музыкальное выступление в сферическом центре

U2 выступила внутри MSG Sphere в Лас-Вегасе. Это первое музыкальное выступление в сферическом центре

Автор:
01 октября 2023 11:26
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: U2   Видео   Музыка   внутри MSG Sphere   выступление   группА   сфера   
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Зрители остались в восторге. Они признались, что ничего подобного никогда не видели, и следили больше не за сценой, а за изображениями на гигантском экране.

Строительство развлекательного центра завершилось этим летом. Фасад здания состоит из светодиодных панелей, в которых работает 1,2 млн ламп размером с хоккейную шайбу. Площадь установленного внутри сферы дисплея — почти 15 тыс. квадратных метров, а звук транслируется через 167 тыс. динамиков.

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Метки: U2   Видео   Музыка   внутри MSG Sphere   выступление   группА   сфера   
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Kostiantyn Yeryhin 56 минут назад
неплохо.
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sos1960sos 36 минут назад
Не стоит равняться на гнилой Запад, у нас есть свои инновационные наработки. Такого они точно никогда не видели. Можно следить за происходящем на сцене или за дракой за последними рядами амфитеатра...
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