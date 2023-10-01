U2 выступила внутри MSG Sphere в Лас-Вегасе. Это первое музыкальное выступление в сферическом центре

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Зрители остались в восторге. Они признались, что ничего подобного никогда не видели, и следили больше не за сценой, а за изображениями на гигантском экране.
Строительство развлекательного центра завершилось этим летом. Фасад здания состоит из светодиодных панелей, в которых работает 1,2 млн ламп размером с хоккейную шайбу. Площадь установленного внутри сферы дисплея — почти 15 тыс. квадратных метров, а звук транслируется через 167 тыс. динамиков.
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Метки: U2 Видео Музыка внутри MSG Sphere выступление группА сфера
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