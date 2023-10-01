Медицинское снаряжение первого эшелона

Первый эшелон предназначен для помощи самому себе в красной зоне, поэтому размещается спереди на разгрузке, бронежилете с одинаковым доступом как левой, так и правой рукой.
Состоит из 3 подсумков:
▪ Подсумок с эвакуационной стропой размещается в районе груди ближе к плечевому суставу. Для правшей слева, для левшей справа.
▪ Подсумок с турникетом может размещаться как на груди, так и в зоне живота.
▪ Подсумок с ИПП (Индивидуальный Перевязочный Пакет) размещается в зоне живота.
▪ Турникет в подсумке должен быть готов к применению одной рукой, для этого он должен быть сложен методом «кольцо», а лента для записи времени прилеплена только к левому рогу фиксации воротка.
▪ ИПП должен быть конструкции израильского бандажа любого производителя. Первую упаковку бандажа принято удалять, оставляя только вторую прозрачную упаковку для более быстрой распаковки. Ножницы укладываются в подсумок с ИПП для разрезания одежды в месте ранения.
Требования к подсумкам: подсумки должны легко открываться даже ослабленной рукой, одинаковый доступ к подсумкам как левой, так и правой рукой, содержимое не должно вываливаться, минимизированные габариты подсумков. Подсумки с турникетом и ИПП должны иметь нашивки медицинского креста для идентификации их как подсумки с медицинским снаряжением, на тот случай если раненый не сможет оказать себе помощь. Оказывающий ему помощь не должен тратить время на поиск его подсумков с турникетом и ИПП, на разгрузке обыскивая все подсумки на ней.
Подсумок для турникета должен иметь возможность прикрепить внутри подсумка маркер для записи времени наложения турникета (желательно за металлическое кольцо на колпачке, чтоб маркер можно было открыть одной рукой, сдернув его из колпачка). Цвет маркера должен быть синим как наиболее контрастный в условиях полевого применения. Ножницы в подсумке для турникета не нужны!!! Турникет накладывается поверх одежды.
Ножницы нужны в подсумке для ИПП. Перед перевязкой необходимо разрезать одежду вокруг ранения.
Эвакуационная стропа 5 метровая, компактно уложенная в подсумок, который не препятствует её экстренному извлечению в закрытом состоянии. Одним концом стропа посредством карабина крепится за петлю-эвакуатор разгрузочной системы, второй конец, так же с карабином, крепится непосредственно на подсумке турникетной кнопкой, для быстрого доступа.
В случае необходимости эвакуации бойца из опасной зоны волоком, этот карабин срывается с подсумка, закрепляется на снаряжении «эвакуатора», который начинает отходить (отползать) от раненого, извлекая стропу из подсумка. Эвакуирующий боец при этом имеет необходимую степень свободы, может перемещаться в радиусе 5 м использовать укрытия или просто залегать.
Эвакуационную стропу можно также использовать как замену носилкам в зелёной зоне.
Нет смысла в ношении 10 метровой эвакуационной стропы, так как при необходимости в длине стропы больше 5 метров её можно увеличить за счёт стропы эвакуатора ещё на 5 метров. А так как количество эвакуируемых из под обстрела редко превышает количество эвакуаторов то строп соединённых в 10 метровые вполне хватит.