Медицинское снаряжение первого эшелона

Состоит из 3 подсумков:

▪ Подсумок с эвакуационной стропой размещается в районе груди ближе к плечевому суставу. Для правшей слева, для левшей справа.

▪ Подсумок с турникетом может размещаться как на груди, так и в зоне живота.

▪ Подсумок с ИПП (Индивидуальный Перевязочный Пакет) размещается в зоне живота.

▪ Турникет в подсумке должен быть готов к применению одной рукой, для этого он должен быть сложен методом «кольцо», а лента для записи времени прилеплена только к левому рогу фиксации воротка.

▪ ИПП должен быть конструкции израильского бандажа любого производителя. Первую упаковку бандажа принято удалять, оставляя только вторую прозрачную упаковку для более быстрой распаковки. Ножницы укладываются в подсумок с ИПП для разрезания одежды в месте ранения.